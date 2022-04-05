　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

專責病房空床率67%　陳時中：每天1500人確診啟動在家隔離

▲▼4/5指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（5日）公布整體醫療量能，專責病床跟負壓量能總共3854，現在空床數2586空床率67.1%，而之前曾有討論不排除有確診輕症在家隔離可能，陳時中表示，在我們計畫內如果一天超過1500例的確診病人，可能就會有啟動在家隔離。

▲▼指揮中心4/5公布醫療資源統計表。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心4/5公布醫療資源統計表。（圖／指揮中心提供）

陳時中公布的整體醫療量能，目前專責病床跟負壓量能總共3854，現在空床數2586空床率67.1%，中央集中檢疫所47家床位有6372，空床數為2665，空床率41%；地方加強型防疫旅館總床數是402，還是兩家，空床數只有29，空床率為7.2%。

陳時中表示，整體而言擔心醫療量能到底夠不夠，最主要是在確診者要做輕、重症分流，在病床上未來增加的話就是應變醫院可以持續再來開或大於500床的急救責任醫院，現在還沒開滿。中央集中檢疫所目前目標有2個，一個繼續徵用相關的集中檢疫所，另外一方面床數上也會再增加，可以安排兩人一室的也會增加。

▲▼指揮中心4/5公布確診個案分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心4/5公布確診個案分布縣市。（圖／指揮中心提供）

在地方防疫方面，陳時中表示，地方加強型旅館希望每個地方政府至少有50家規模規劃，人數較多就要增加一定數額，整體希望說在地若有些輕症就不用往醫院送，直接可在地隔離，除非不夠當然中央集檢所可用來調配，但缺點就是不一定能在當地做相關隔離治療，呼籲地方還是要準備，超過量能中央再來幫忙。

由於今天本土案例超過200例確診，之前曾有討論不排除確診輕症在家隔離的可能，陳時中回應，未來如果一天超過1500人確診，可能就會有啟動在家隔離。現在努力方向就是在輕重症分流，盡量讓輕症到集檢所跟加強型防疫旅館，把醫院量能保留住，第二就是讓居隔跟居檢的盡量回家能夠居隔、居檢，在這樣的前提下當然我們會訂定相關萬一輕症要回家相關SOP也在訂定，不過都是漸進式一步步往下走。

►爽玩馬祖3天才6880元！

ET快訊
快訊／侯友宜開第一槍！　輕症者「在宅照護」
快訊／三峽群聚+40！　某國小教師感染鏈累計破百個案
快訊／台中本土+5！　高中生連假上酒吧染疫
快訊／新北最新足跡曝！　板橋大遠百、林口outlet
快訊／高雄炸出海量足跡！　夢時代、星巴克、享溫馨入列
快訊／新北+91　分佈「15行政區」
快訊／陳時中：每天1500人確診　啟動「在家隔離」
快訊／新竹市「竹蓮市場」現足跡！　連5天同家便當店內用
LIVE／新北+91今年新高　侯友宜最新說明
快訊／花蓮海量足跡曝！　多家酒吧、知名觀光區入列
快訊／前台大醫許願　陳時中公布「全台陽性率」！
快訊／連假出遊潮疫情大爆發？　陳時中回應了
收假前炸216例！　網見「1情況」狂抖：禁內用嗎
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

被全家當提款機！她拒絕給錢遭嗆「單身無花費」：又不用養小孩

快訊／台中本土+5！　僑泰高中生清明連假北上到酒吧染疫

宜蘭+3「再加1例未立案」　皆舞蹈班傳播鏈！林姿妙：在居隔陰轉陽

快訊／高雄＋9炸出海量足跡！　夢時代、星巴克、享溫馨都入列

清明返屏東3確診！北部2高中生+1警匡列染疫　足跡有東琉線碼頭

快訊／新竹市「竹蓮市場」現足跡！確診者連5日中午便當店內用

5天竄796例！網號召「禁內用還可省電」　陳時中：不打算加嚴管制

本土疫情燒！陳時中曝「國內新冠藥物庫存量」：採購計畫準備中

LIVE／基隆再+33！　林右昌隔離結束最新記者會說明

快訊／Ct值12.8女樂手延燒高雄+9　黃偉哲同場健康管理10天

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

大貨車開進巷子遭三寶擋路 僵持超過5分鐘...路人來關心！

醒來看韓韶禧跨睡在身邊　朴炯植吞口水：我快瘋了

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

搞笑演繹媽媽煮飯試菜情形　不斷加鹽試吃最後整鍋完食

被全家當提款機！她拒絕給錢遭嗆「單身無花費」：又不用養小孩

快訊／台中本土+5！　僑泰高中生清明連假北上到酒吧染疫

宜蘭+3「再加1例未立案」　皆舞蹈班傳播鏈！林姿妙：在居隔陰轉陽

快訊／高雄＋9炸出海量足跡！　夢時代、星巴克、享溫馨都入列

清明返屏東3確診！北部2高中生+1警匡列染疫　足跡有東琉線碼頭

快訊／新竹市「竹蓮市場」現足跡！確診者連5日中午便當店內用

5天竄796例！網號召「禁內用還可省電」　陳時中：不打算加嚴管制

本土疫情燒！陳時中曝「國內新冠藥物庫存量」：採購計畫準備中

LIVE／基隆再+33！　林右昌隔離結束最新記者會說明

快訊／Ct值12.8女樂手延燒高雄+9　黃偉哲同場健康管理10天

人妻付頭期、婚宴錢　老公每月拖繳房貸！網點1關鍵「是我早跑了」

快訊／Omicron傳太快！　侯友宜開第一槍：輕症者「在宅照護」

玩真的！馬斯克「持股9.2%」成推特最大股東　超過聯合創辦人

快訊／三峽群聚+40！　某國小教師感染鏈累計破百個案

俄軍淪「老爸的軍隊」！大舉徵召60歲↓退役軍人　頂替戰死士兵

被全家當提款機！她拒絕給錢遭嗆「單身無花費」：又不用養小孩

澳媒報葛萊美卻在「BTS V嘴上加病毒噴飛特效」　挨批種族歧視僅刪文

鼻翼老是卡粉脫妝？專業彩妝師教妳5大方案破解

快訊／台中本土+5！　僑泰高中生清明連假北上到酒吧染疫

只賣3個半小時！南京排隊水煎包藏肉汁小驚喜　韭菜版香氣更犯規

沙鹿茶館38秒狂轟26槍！短褲妹「以為放鞭炮」淡定撥髮自拍

生活熱門新聞

本土今+216　另增65例境外

人妻清明備三牲　上桌2萬人驚呆

連9天台南表演　確診薩克斯風女樂手Ct值12.8

今本土增216！分佈「12縣市」　新北91例最多

「祖先去投胎」為何每年要掃墓？網戰翻

汐五高架BMW自燃！露肚中空妹「背對火球」漫步

癌末妻彌留！夫幫過最後節日醫師哭了

57萬YT「觸電網」無預警被下架

王喜被抓包早確診！史書華：還跑來台灣是三小

3星座4月破大財　第2名「受不了誘惑亂買」

「最美高中生」長大了！一組海邊照引騷動

點名2縣市　醫許願「這東西」：拜託你們了

他曬小黃卡「4格疫苗全蓋滿」　網見接種組合驚呆

快訊／新竹市1國中老師確診　全校停課10日

更多熱門

相關新聞

即／Ct值12.8女樂手延燒高雄+9　黃偉哲同場健康管理10天

即／Ct值12.8女樂手延燒高雄+9　黃偉哲同場健康管理10天

高雄市政府流行疫情指揮中心宣佈5日的本土確診病例一口氣來到了9個，高雄市長陳其邁表示發現一位特定集會的薩克斯風的演奏者是女確診者，但這名確診者造成位在高雄會館的顧客跟員工共7名確診的情況。而這名薩克風手是連續9天在台南市表演的女確診者，她也造成台南市長黃偉哲自我監測10天，另外2例其中一人是前往急診室就醫的兒童，目前還在釐清感染源，另一例是隔離陰轉陽。

柯P稱比較懂防疫　陳時中：懂要趕快做

柯P稱比較懂防疫　陳時中：懂要趕快做

破200例「還沒到高峰期」　陳時中：頂多持平

破200例「還沒到高峰期」　陳時中：頂多持平

炸216例！　網見「1情況」狂抖

炸216例！　網見「1情況」狂抖

關鍵字：

中央流行疫情指揮中心陳時中新冠肺炎新冠疫情醫療量能

讀者迴響

熱門新聞

比168更簡單的「53535」瘦身法！

本土今+216　另增65例境外

人妻清明備三牲　上桌2萬人驚呆

邱澤、許瑋甯一路十指緊扣！400萬婚戒閃瞎

連9天台南表演　確診薩克斯風女樂手Ct值12.8

阿公登山失蹤2天滿臉血！做2件事存活

陰毛為何捲捲的？醫曝4驚人作用　要不要剃解答了

吳夢夢是台灣第一女優？AV導演：其實是「她」

今本土增216！分佈「12縣市」　新北91例最多

全裸女屍託夢！蝴蝶飛進警局　童狂哭：那裡有鬼

「祖先去投胎」為何每年要掃墓？網戰翻

開電信業第一槍！台灣大哥大宣布6日起　全員居家辦公為主

汐五高架BMW自燃！露肚中空妹「背對火球」漫步

癌末妻彌留！夫幫過最後節日醫師哭了

57萬YT「觸電網」無預警被下架

更多

最夯影音

更多
BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆
Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面