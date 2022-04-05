專責病房空床率67%　陳時中：每天1500人確診啟動在家隔離

▲指揮中心記者會指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（5日）公布整體醫療量能，專責病床跟負壓量能總共3854，現在空床數2586空床率67.1%，而之前曾有討論不排除有確診輕症在家隔離可能，陳時中表示，在我們計畫內如果一天超過1500例的確診病人，可能就會有啟動在家隔離。

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▲指揮中心4/5公布醫療資源統計表。（圖／指揮中心提供）

陳時中公布的整體醫療量能，目前專責病床跟負壓量能總共3854，現在空床數2586空床率67.1%，中央集中檢疫所47家床位有6372，空床數為2665，空床率41%；地方加強型防疫旅館總床數是402，還是兩家，空床數只有29，空床率為7.2%。

陳時中表示，整體而言擔心醫療量能到底夠不夠，最主要是在確診者要做輕、重症分流，在病床上未來增加的話就是應變醫院可以持續再來開或大於500床的急救責任醫院，現在還沒開滿。中央集中檢疫所目前目標有2個，一個繼續徵用相關的集中檢疫所，另外一方面床數上也會再增加，可以安排兩人一室的也會增加。

▲指揮中心4/5公布確診個案分布縣市。（圖／指揮中心提供）

在地方防疫方面，陳時中表示，地方加強型旅館希望每個地方政府至少有50家規模規劃，人數較多就要增加一定數額，整體希望說在地若有些輕症就不用往醫院送，直接可在地隔離，除非不夠當然中央集檢所可用來調配，但缺點就是不一定能在當地做相關隔離治療，呼籲地方還是要準備，超過量能中央再來幫忙。

由於今天本土案例超過200例確診，之前曾有討論不排除確診輕症在家隔離的可能，陳時中回應，未來如果一天超過1500人確診，可能就會有啟動在家隔離。現在努力方向就是在輕重症分流，盡量讓輕症到集檢所跟加強型防疫旅館，把醫院量能保留住，第二就是讓居隔跟居檢的盡量回家能夠居隔、居檢，在這樣的前提下當然我們會訂定相關萬一輕症要回家相關SOP也在訂定，不過都是漸進式一步步往下走。