收假前一口氣炸216例！　網見「1情況」狂抖：要禁內用嗎

記者邱晟軒／綜合報導

本土疫情再創新高！中央流行疫情指揮中心今（5日）公布國內新增216例本土確診個案，另增65例境外移入。對此，不少網友眼見，清明連假全台各地擠爆觀光人潮，紛紛無奈直喊「完了連假完肯定大爆炸」、「要禁內用了嗎？」。

今日本土個案分佈為新北市(91例)、基隆市(33例)、台北市(28例)、新竹縣(13例)、桃園市(11例)、高雄市及花蓮縣(各10例)、新竹市(8例)、台中市 (5例)、宜蘭縣及彰化縣(各3例)、台南市(1例)。相關疫情調查持續進行中。

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▲指揮中心4/5公布確診個案分布縣市。（圖／指揮中心提供）

目前國內幾起重要群聚包括基隆小吃店相關、新北親友/校園群聚、新北中和某社區、桃園電商相關、桃園大潭電廠、台中婚宴相關、花蓮慈濟醫院+三重旅遊團、桃園/宜蘭某教學場所和桃園某大學等。指揮官陳時中也直言「台北、新北、桃園和基隆要持續高度警戒。」

收假前一口氣狂增216例消息曝光後，不少網友擔憂連假人潮恐成破口，紛紛在《ETtoday新聞雲》粉專紛紛回應，「看著連假出遊的車潮，我覺得可以更高峰」、「清明連假過就會知道了」、「路上不少人都口罩在下巴了，還有邊走邊抽煙、吃東西的」、「還早，假還沒放完」、「不意外..等連假過後會有更多人確診呀」、「連假過後更多，這4天我們宜蘭超多觀光客」、「大家都出門去玩，那些人潮真可怕」。

另外，不少鄉民也在批踢踢八卦板紛紛驚喊，「連假過後完全不敢想像」、「完了連假完肯定大爆炸」、「連假結束！怕」、「用膝蓋想也知道不止這數，人潮強強滾」、「百貨美食區依然滿到炸裂欸，要禁內用了嗎」。

▲士林夜市清明連假現人潮。（圖／翻攝臉書「我是北投人」）

事實上，本站今曾報導「連日確診破百 士林夜市人潮塞爆！照片曝：大家都不怕」就指出，繼嘉義文化路夜市人潮爆滿「看不見盡頭」後，台北的士林夜市商圈也出現人潮塞爆，幾乎肩膀貼肩膀在行進，不少網友擔心「大家似乎都不怕」，恐怕會變防疫破口。

不過還有許多網友表示，因為自己已經打了第三劑疫苗，所以不像以往那麼怕了，「花那麼多錢買疫苗，又打三劑甚至四劑疫苗不就是為了開放，不然跟北韓一樣鎖國至今沒疫苗打」、「有打疫苗就正常生活吧，防疫做好，注意消毒，口罩戴好，實聯制做好」。

▼本土炸216確診，消息引網友熱議。（圖／翻攝PTT）