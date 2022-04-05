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5天竄796例！網號召「禁內用還可省電」　陳時中：不打算加嚴管制

▲▼跨年人潮聚集在信義誠品美食街。（圖／記者謝盛帆攝）

▲連假最後一天，商場依舊有人潮。（示意圖／記者謝盛帆攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（5）日本土疫情激增216例，統計4月共有796人確診。不過指揮官陳時中認為，觀察200例到不到高峰期，「看起來還沒到。」對此，有網友質疑，為何不乾脆禁止內用，文章引發其他網友反酸，「恐慌仔可以挖個洞埋起來，疫苗打三劑了！」至於指揮中心是否有「加嚴措施」，陳時中回應，目前沒有這個打算。

一名網友在PTT的Gossiping板上驚嚇拋問，「現在確診數又開始上升，去年這時候全台灣都禁止內用，結果店家連冷氣都不用開了，是不是現在禁止內用，一邊防疫一邊防跳電，這不是很棒嗎？」

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底下網友熱議，「 疫苗打爽的？」「恐慌仔可以挖個洞埋起來，疫苗打三劑了」、「新台灣模式『正常生活』，你在那邊禁內用」、「也別怪恐慌仔，小孩子大部分都沒打」、「 怕的人不要去，去的人不要怕」。

對於今日本土疫情再創今年新高，陳時中認為，每個人對大爆發定義不太一樣，觀察200例到不到高峰期，「看起來還沒到」，要看後續發展情形。至於高峰期還沒有到的意思是？陳時中進一步說明，現在看起來還有幾條不明傳播鏈，整體發展曲線來看，「現在頂多在一個高峰持平情況」，會不會往上走不知道。

▲（圖／ETtoday直播）

▲陳時中表示，目前本土疫情在發展中。（圖／ETtoday直播）

另外，陳時中也強調，有幾個地方並沒有完全收斂中，有幾條不明感染鏈，所以不認為現在已達高峰，覺得「還會在發展中」。

至於本土會不會有「進一步管制」？陳時中回應，目前打算實施「加嚴措施」，戰略就是要讓民眾能正常生活。而許多企業開始實施居家辦公部分，陳時中回應，企業要做分流分倉辦公，指揮中心當然不會反對，或許因應職場上有確診者，業主避免戰力受到損傷，要進行居家辦公是很好政策。

4月本土病例統計（截至今日共796例）：

►4月1日+104例
►4月2日+160例
►4月3日+183例
►4月4日+133例
►4月5日+216例

►爽玩馬祖3天才6880元！

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