韓悳洙獲提名為南韓新任國務總理　曾主導美韓FTA簽署談判

▲韓悳洙獲尹錫悅提名為新政府的首任國務總理。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統當選人尹錫悅先前曾指出，他有意提名深耕經濟、外交等範疇的資深經濟官僚做為上任後的首任國務總理，在經過一番考量後，終於在本月3日提名韓悳洙（한덕수）為新任國務總理。韓悳洙政治履歷橫跨進步、保守兩大派陣營，長年從事經濟、外交、通商等範疇，曾是盧武鉉總統時期的國務總理。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，尹錫悅未來就任南韓總統後將面臨「朝小野大」的問題，為了在經濟、外交政策上有所突破，他屬意資深經濟官僚做為首任國務總理，而韓悳洙曾是進步派總統盧武鉉時期的國務總理，在資歷上符合尹錫悅期盼，且能成為尹錫悅政府在治理國政上「兩黨合作」、「團結」的象徵。

韓悳洙畢業於首爾大學經濟學系，之後攻讀美國哈佛大學經濟學系碩、博士，在經濟、外交、通商範疇資深的他獲得南韓保守、進步兩大陣營的重用。金泳三總統時期，韓悳洙曾擔任外交通商部通商交涉本部長、青瓦台總統經濟首席；盧武鉉總統時期，更一路從國務調整室長平步青雲至經濟副總理兼財政經濟部（企劃財政部前身）長、國務總理（第38任，2007年4月至2008年2月底）。

韓悳洙擔任副總理、國務總理時，曾在南韓、美國簽署《美韓自由貿易協定》（FTA）的談判上奠下基礎；至李明博總統時期，獲派前往美國擔任南韓駐美大使。歐巴馬剛就任美國總統時，美國國內輿論對於美韓FTA給予負面評價，當時韓悳洙親自巡視、造訪美國各地方政府與議會，說服各方人士批准簽署美韓FTA，直到2011年美、韓國會各自批准FTA。

此次韓悳洙再獲尹錫悅提名為新任國務總理，若通過人事公聽會的考核，將是時隔15年再度出任國務總理一職。

不過對於如何提升法定最低薪資一事，韓悳洙今（5）日受訪在發言時採取審慎的態度。他表示，「法定最低薪資若一下調漲太快，反而招致企業減少雇用的結果，成為『雙輸』的局面。政府應審慎介入勞資雙方關於調整法定最低薪資的談判。」

另外，南韓總統當選人時任發言人金恩慧（김은혜）曾於昨（4）日指出，尹錫悅政府的內閣人選的輪廓最快將於下周以內、最遲則於4月中旬初顯輪廓。據悉，金恩慧為了競選京畿道知事辭去發言人一職，將由過去充滿爭議的前MBC女主播、現國會議員裴賢鎮（배현진）接棒。

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