　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓悳洙獲提名為南韓新任國務總理　曾主導美韓FTA簽署談判

▲▼韓悳洙獲尹錫悅提名為新政府的首任國務總理。（圖／CFP）

▲韓悳洙獲尹錫悅提名為新政府的首任國務總理。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統當選人尹錫悅先前曾指出，他有意提名深耕經濟、外交等範疇的資深經濟官僚做為上任後的首任國務總理，在經過一番考量後，終於在本月3日提名韓悳洙（한덕수）為新任國務總理。韓悳洙政治履歷橫跨進步、保守兩大派陣營，長年從事經濟、外交、通商等範疇，曾是盧武鉉總統時期的國務總理。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，尹錫悅未來就任南韓總統後將面臨「朝小野大」的問題，為了在經濟、外交政策上有所突破，他屬意資深經濟官僚做為首任國務總理，而韓悳洙曾是進步派總統盧武鉉時期的國務總理，在資歷上符合尹錫悅期盼，且能成為尹錫悅政府在治理國政上「兩黨合作」、「團結」的象徵。

韓悳洙畢業於首爾大學經濟學系，之後攻讀美國哈佛大學經濟學系碩、博士，在經濟、外交、通商範疇資深的他獲得南韓保守、進步兩大陣營的重用。金泳三總統時期，韓悳洙曾擔任外交通商部通商交涉本部長、青瓦台總統經濟首席；盧武鉉總統時期，更一路從國務調整室長平步青雲至經濟副總理兼財政經濟部（企劃財政部前身）長、國務總理（第38任，2007年4月至2008年2月底）。

韓悳洙擔任副總理、國務總理時，曾在南韓、美國簽署《美韓自由貿易協定》（FTA）的談判上奠下基礎；至李明博總統時期，獲派前往美國擔任南韓駐美大使。歐巴馬剛就任美國總統時，美國國內輿論對於美韓FTA給予負面評價，當時韓悳洙親自巡視、造訪美國各地方政府與議會，說服各方人士批准簽署美韓FTA，直到2011年美、韓國會各自批准FTA。

此次韓悳洙再獲尹錫悅提名為新任國務總理，若通過人事公聽會的考核，將是時隔15年再度出任國務總理一職。

不過對於如何提升法定最低薪資一事，韓悳洙今（5）日受訪在發言時採取審慎的態度。他表示，「法定最低薪資若一下調漲太快，反而招致企業減少雇用的結果，成為『雙輸』的局面。政府應審慎介入勞資雙方關於調整法定最低薪資的談判。」

另外，南韓總統當選人時任發言人金恩慧（김은혜）曾於昨（4）日指出，尹錫悅政府的內閣人選的輪廓最快將於下周以內、最遲則於4月中旬初顯輪廓。據悉，金恩慧為了競選京畿道知事辭去發言人一職，將由過去充滿爭議的前MBC女主播、現國會議員裴賢鎮（배현진）接棒。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►爽玩馬祖3天才6880元！

ET快訊
快訊／新北最新足跡曝！　板橋大遠百、林口outlet
快訊／高雄炸出海量足跡！　夢時代、星巴克、享溫馨入列
快訊／新北+91　分佈「15行政區」
快訊／陳時中：每天1500人確診　啟動「在家隔離」
快訊／新竹市「竹蓮市場」現足跡！　連5天同家便當店內用
LIVE／新北+91今年新高　侯友宜最新說明
快訊／花蓮海量足跡曝！　多家酒吧、知名觀光區入列
快訊／前台大醫許願　陳時中公布「全台陽性率」！
快訊／連假出遊潮疫情大爆發？　陳時中回應了
收假前炸216例！　網見「1情況」狂抖：禁內用嗎
快訊／基隆小吃店群聚+34最多！　延燒銀行6員工確診
快訊／單日破200例　陳時中：高峰期還沒到
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄軍淪「老爸的軍隊」！大舉徵召60歲↓退役軍人　頂替戰死士兵

狼師校內硬上！13少女淪洩慾工具8人懷孕　法院判死刑

快訊／匈牙利「火車衝撞貨車」出軌翻覆　據傳已釀7死

韓悳洙獲提名為南韓新任國務總理　曾主導美韓FTA簽署談判

愚人節一到班就被解雇　結局太驚人！員工加薪升遷主管被開除

美太平洋艦隊司令：履行防衛台灣承諾不能鬆懈

美智庫：俄軍下場「關鍵戰役」城市曝光　連接東部頓巴斯戰線

聯合國示警：全球不減排　世紀末升溫恐達3.2度

烏「半裸女屍」遭烙印詭異卍字！俄軍涉性侵虐殺　還想栽贓亞速營

熱氣球被狂風吹翻！乘客崩潰「畫面猛晃」　操作員大喊1句神救援

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

大貨車開進巷子遭三寶擋路 僵持超過5分鐘...路人來關心！

醒來看韓韶禧跨睡在身邊　朴炯植吞口水：我快瘋了

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

搞笑演繹媽媽煮飯試菜情形　不斷加鹽試吃最後整鍋完食

俄軍淪「老爸的軍隊」！大舉徵召60歲↓退役軍人　頂替戰死士兵

狼師校內硬上！13少女淪洩慾工具8人懷孕　法院判死刑

快訊／匈牙利「火車衝撞貨車」出軌翻覆　據傳已釀7死

韓悳洙獲提名為南韓新任國務總理　曾主導美韓FTA簽署談判

愚人節一到班就被解雇　結局太驚人！員工加薪升遷主管被開除

美太平洋艦隊司令：履行防衛台灣承諾不能鬆懈

美智庫：俄軍下場「關鍵戰役」城市曝光　連接東部頓巴斯戰線

聯合國示警：全球不減排　世紀末升溫恐達3.2度

烏「半裸女屍」遭烙印詭異卍字！俄軍涉性侵虐殺　還想栽贓亞速營

熱氣球被狂風吹翻！乘客崩潰「畫面猛晃」　操作員大喊1句神救援

俄軍淪「老爸的軍隊」！大舉徵召60歲↓退役軍人　頂替戰死士兵

被全家當提款機！她拒絕給錢遭嗆「單身無花費」：又不用養小孩

澳媒報葛萊美卻在「BTS V嘴上加病毒噴飛特效」　挨批種族歧視僅刪文

鼻翼老是卡粉脫妝？專業彩妝師教妳5大方案破解

快訊／台中本土+5！　僑泰高中生清明連假北上到酒吧染疫

只賣3個半小時！南京排隊水煎包藏肉汁小驚喜　韭菜版香氣更犯規

宜蘭+3「再加1例未立案」　皆舞蹈班傳播鏈！林姿妙：在居隔陰轉陽

4大水庫調頻發電！補充落日後太陽能不足　石門水庫5月起雙機發電　

快訊／中和+三峽專案廣篩6386人　侯友宜：把無症狀通通找出來！

快訊／新北最新足跡　北車、機捷、高鐵、板橋大遠百、林口outlet

沙鹿茶館38秒狂轟26槍！短褲妹「以為放鞭炮」淡定撥髮自拍

國際熱門新聞

8歲女遭叔性侵13年　媽竟回「要忍耐」

烏女童陰道、直腸撕裂！醫崩潰：最大才10歲！

俄軍「血腥虐殺」！孩童婦女遺體被肢解

烏「半裸女屍」遭俄軍烙印詭異卍字！

東京微波爐火災增　過度加熱成主因

開新航線就辱泰王　越捷航空恐面臨15年徒刑

女屍全裸遭焚丟路邊　烏俄士兵都伸魔爪

澤倫斯基親訪布查　稱俄軍屠殺將被認定種族滅絕

拜登：普丁應該為布查事件　面臨戰爭罪審判

美IKEA回收舊家具　最高50％折抵

男友電腦神秘資料夾　她一看崩潰分了

馬斯克入股推特成最大股東　股價一度漲逾26%

基輔俄軍2／3撤離整併　美曝下一步

俄3月經濟數據雪崩！　專家估今年GDP衰退15％

更多熱門

相關新聞

金與正威脅以「核武」應對南韓攻擊！

金與正威脅以「核武」應對南韓攻擊！

最近北韓（朝鮮）頻頻試射洲際彈道飛彈（ICBM），對此南韓國防部長徐旭1日警告，南韓導彈精準度與軍事科技皆大幅提升，未來應對北韓軍事挑釁時將採「先發制人」攔截北韓試射導彈，豈料卻遭北韓最高領導人金正恩胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正開嗆瘋子、垃圾。金與正今（5）日又改口，稱絕不對同民族的南韓動武。

東京微波爐火災增　過度加熱成主因

東京微波爐火災增　過度加熱成主因

俄軍殘殺布查平民！日法加領導人譴責：擬加強制裁

俄軍殘殺布查平民！日法加領導人譴責：擬加強制裁

激似《神隱少女》！日攝影師拍下「海上列車」照

激似《神隱少女》！日攝影師拍下「海上列車」照

北京江蘇遼寧Omicron病例或與「南韓」有關 店員、網購驗出陽性反應

北京江蘇遼寧Omicron病例或與「南韓」有關 店員、網購驗出陽性反應

關鍵字：

日韓要聞南韓韓悳洙尹錫悅國務總理

讀者迴響

熱門新聞

比168更簡單的「53535」瘦身法！

本土今+216　另增65例境外

人妻清明備三牲　上桌2萬人驚呆

邱澤、許瑋甯一路十指緊扣！400萬婚戒閃瞎

連9天台南表演　確診薩克斯風女樂手Ct值12.8

阿公登山失蹤2天滿臉血！做2件事存活

陰毛為何捲捲的？醫曝4驚人作用　要不要剃解答了

吳夢夢是台灣第一女優？AV導演：其實是「她」

今本土增216！分佈「12縣市」　新北91例最多

全裸女屍託夢！蝴蝶飛進警局　童狂哭：那裡有鬼

「祖先去投胎」為何每年要掃墓？網戰翻

開電信業第一槍！台灣大哥大宣布6日起　全員居家辦公為主

汐五高架BMW自燃！露肚中空妹「背對火球」漫步

癌末妻彌留！夫幫過最後節日醫師哭了

57萬YT「觸電網」無預警被下架

更多

最夯影音

更多
BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆
Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面