激似《神隱少女》經典畫面！日攝影師搭火車拍下「海上列車」照

▲節目將攝影師的作品與電影畫面放在一起，構圖與色調都極為相似。（圖／推特／@_szuna）



記者王佩翊／編譯

日本動畫大師宮崎駿所帶領的「吉卜力工作室」2001年推出電影《神隱少女》瞬間爆紅，其中千尋與無臉男一同搭乘海上列車的片段更成為影迷心中的經典畫面。日本一名攝影師日前在搭乘火車時，剛好拍下了車廂內與窗外藍天的景色，絕美照片神似電影中的經典場景，吸引38萬人按讚。

日本攝影師@_szuna日前在推特帳號上傳了一張作品並配文寫道，「我拍到一張像神隱少女的照片。」只見照片中陽光透過窗戶灑在紅色坐墊上，再加上窗外的碧海藍天，簡直就是神複製電影《神隱少女》中，女主角千尋與無臉男搭乘海上列車的場景。

照片上傳後隨即引發熱議，同時吸引38.4萬人按讚、3.3萬人轉推，同時引來日本早晨節目《TheTime》報導。節目中特地將攝影師拍攝的作品與電影畫面放在一起比對，更是讓人驚呼，「真的好像！」

這名攝影師在推特與Instagram分別擁有10.7萬、4.8萬名粉絲追蹤，他也經常在兩個平台公開自己的作品。從作品中也可以發現，他擅長拍攝夜景，並透過光影呈現出華麗的風格。

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