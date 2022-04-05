　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金與正威脅以「核武」應對南韓攻擊！　飆罵南韓防長瘋子、垃圾

▲▼朝鮮勞動黨副部長金與正。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓朝鮮勞動黨副部長金與正。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

最近北韓（朝鮮）頻頻試射洲際彈道飛彈（ICBM），對此南韓國防部長徐旭1日警告，南韓導彈精準度與軍事科技皆大幅提升，未來應對北韓軍事挑釁時將採「先發制人」攔截北韓試射導彈，豈料卻遭北韓最高領導人金正恩胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正開嗆瘋子、垃圾。金與正今（5）日又改口，稱絕不對同民族的南韓動武。

根據《韓聯社》，南韓國防部長徐旭1日前往陸軍飛彈戰略司令部與空軍飛彈防禦司令部整編儀式時公開向北韓警告，「現在我軍（南韓）所持有的多型態、大量的飛彈在射程、精準度、威力皆大幅提升，其具備的能力可精準、迅速打擊北韓的任何一個目標。尤其北韓發射導彈的徵兆若十分明確，則針對發射地點、指揮與支援設施皆能實施精確打擊。」

隨著最近北韓不斷試射各種導彈、重啟寧邊核設施5兆瓦原子反應爐，以及修復豐溪里核試驗場當初在外媒記者前公開炸毀的坑道，南韓軍方不得不以強硬的手段面對北韓的軍事挑釁。

▲▼南韓國防部長徐旭。（圖／達志影像）

▲南韓國防部長徐旭。（圖／達志影像）

報導指出，過去在李明博、朴槿惠總統等保守派執政時，曾針對北韓推動構築殺傷練鍊（Kill Chain）、韓國型飛彈防禦（KAMD）、大規模懲罰報復（KMPR）等「3軸體系」（3K計畫），而南韓總統當選人尹錫悅在競選時，曾承諾將重啟「殺傷鍊」等先發制人打擊能力；徐旭在總統文在寅卸任倒數一個月前針對北韓發表措辭強烈的警告，實屬罕見。

針對徐旭的發言，金與正時隔6個多月，於3日在黨務機關報《勞動新聞》發表談話，以強烈的語調譴責徐旭，「竟針對核武擁有國說三道四，還喊什麼先發制人，真不知道到底是瘋子、還是白癡！這對你們沒什麼好處，真是瘋子、垃圾。」

金與正在發言中提到「核武擁有國」，暗示一旦兩韓爆發軍事衝突，則北韓不排除使用核武，「只要南朝鮮（南韓）嚴重挑釁、刺激我方（北韓），那麼我只好鄭重警告！針對南朝鮮的一切，我們將會再三考慮。」

而身為北韓軍方權力第一把交椅、朝鮮勞動黨書記朴正天在談話中也威脅，「一旦南朝鮮（南韓）軍在任何誤判下，而對我方（北韓）恣意實施先發制人等危險軍事行動，則我軍將會視首爾為軍事武力打擊的主要目標，集中力量殲滅南朝鮮軍。」

▲▼北韓曾揚言開砲攻擊首爾、燒成火海，美國智庫分析極有可能發生。（圖／達志影像／美聯社）

▲朴正天威脅，一旦南韓「先發制人」採軍事行動，將會讓首爾成為北韓的主要攻擊目標、燒成火海。（圖／達志影像／美聯社）

不過，金與正5日又再度針對徐旭的發言在《朝中社》發表談話，一方面再度譴責徐旭、一方面又稱不會將南韓視為主要敵人、且不會對同民族的南韓動武，而前提必須是在南韓不會動武的情況下。

金與正表示，「雙方的軍隊一旦開戰，無論誰輸誰贏，我們民族發展必將倒退至半世紀以前，留下更深的傷痛。我們明確反對發生這樣的戰爭！我們已經坦言，從未將南朝鮮（南韓）視為主要敵人。我再度重申，只要南朝鮮軍不採取任何軍事行動反對我國，就不會成為我軍的攻擊對象。」

金與正威脅道，「不過若南朝鮮（南韓）選擇與我方軍事交鋒，則我軍的核戰鬥武力將會履行它們的任務。若演變成這等情況，則我方必將施加恐怖攻擊，南朝鮮軍則將迎來被殲滅的悲慘命運。這絕不僅是威脅而已。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「料理神器」打折了！一鍵按下就能等吃

ET快訊
快訊／中華電宣布「員工分流」！　快篩陰性才能上工
小嫻驚爆「退出擺攤界」！　2原因曝光
黃明志327萬頻道遭清空！　影片全消失
快訊／台東+1！　關山國小明停課一天
OL床上被嫌如死魚！夫凍未條　還邀她「3P慶祝」
快訊／廣東工廠爆炸！　驚現「巨型蘑菇雲」
今天「2時段」最招財！　12生肖發財秘訣曝
快訊／竹市至少增3例！國中教師確診　小孩、保母也染疫
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男友電腦發現神秘資料夾　她打開驚見「親妹妹私密照」崩潰分了

金與正威脅以「核武」應對南韓攻擊！　飆罵南韓防長瘋子、垃圾

馬力波女童「陰道、直腸撕裂」！烏克蘭醫崩潰：最大的才10歲

衛星比對畫面曝光！烏克蘭布查多人陳屍街頭3周　打臉俄羅斯

美向烏克蘭提供「坦克殺手」無人機　最新軍援高達86億

立陶宛外交降級　俄國誓言報復！普丁簽「不友好國家」簽證限制令

曾支持兩國搭橋建天然氣管通俄　德總統首次認錯

英外相：西方應加強制裁力道　人權理事會容不下俄羅斯

歐盟：俄烏戰爭將使歐洲經濟大幅趨緩

加州槍擊案6死12傷！　美學者：槍枝氾濫不可能避免

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

大貨車開進巷子遭三寶擋路 僵持超過5分鐘...路人來關心！

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

台中38歲男想認識16歲女兒　悍母氣炸撂乾弟把人打死

加油員「蹲跪地上」清理油槽　女駕駛直接輾過：完全沒看到

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

男友電腦發現神秘資料夾　她打開驚見「親妹妹私密照」崩潰分了

金與正威脅以「核武」應對南韓攻擊！　飆罵南韓防長瘋子、垃圾

馬力波女童「陰道、直腸撕裂」！烏克蘭醫崩潰：最大的才10歲

衛星比對畫面曝光！烏克蘭布查多人陳屍街頭3周　打臉俄羅斯

美向烏克蘭提供「坦克殺手」無人機　最新軍援高達86億

立陶宛外交降級　俄國誓言報復！普丁簽「不友好國家」簽證限制令

曾支持兩國搭橋建天然氣管通俄　德總統首次認錯

英外相：西方應加強制裁力道　人權理事會容不下俄羅斯

歐盟：俄烏戰爭將使歐洲經濟大幅趨緩

加州槍擊案6死12傷！　美學者：槍枝氾濫不可能避免

上海疫情累計感染者超7.3萬人　全市核酸採樣2566.5萬人

清明掃墓「沒忘記茶茶」　他輕撫貓額頭甜喊：你是最勇敢的孩子！

安海瑟薇的5個珠寶造型！搭細肩、鏤空禮服超有記憶點　一次比一次更美

PCS搞笑時刻　經典毬果三連心態炸裂...打野超瞎一等吃野怪失敗

甩蕾宏之亂…BY2妹復出陸綜！網傳接《浪姐3》名單驚見5台灣藝人

不老傳說！38歲楊敬敏3月場均23.5分　獲頒PLG月MVP

張育成終止連2戰無安打　中外野二壘安打送回守護者首分　

拜拜文化沒人傳承？　他點破「1事實」最殘酷：沒子孫可祭祖

馬祖爽玩3天才6880元　看藍眼淚、吃下午茶賞無敵海景

吳夢夢是台灣第一女優？AV導演進化論解釋：第一名其實是她

沙鹿茶館38秒狂轟26槍！短褲妹「以為放鞭炮」淡定撥髮自拍

國際熱門新聞

8歲女遭叔性侵13年　媽竟回「要忍耐」

俄軍「血腥虐殺」！孩童婦女遺體被肢解

烏女童陰道、直腸撕裂！醫崩潰：最大才10歲！

東京微波爐火災增　過度加熱成主因

開新航線就辱泰王　越捷航空恐面臨15年徒刑

澤倫斯基親訪布查　稱俄軍屠殺將被認定種族滅絕

女屍全裸遭焚丟路邊　烏俄士兵都伸魔爪

拜登：普丁應該為布查事件　面臨戰爭罪審判

他用台幣32元買到1棟房「卻換來惡夢一場」

美IKEA回收舊家具　最高50％折抵

馬斯克入股推特成最大股東　股價一度漲逾26%

基輔俄軍2／3撤離整併　美曝下一步

德法驅逐75名俄官員！　烏曝「2000人戰爭罪犯」名單

俄3月經濟數據雪崩！　專家估今年GDP衰退15％

更多熱門

相關新聞

東京微波爐火災增　過度加熱成主因

東京微波爐火災增　過度加熱成主因

日本東京都發生微波爐火災事故與日俱增，東京消防廳受訪表示，2021年全年發生65起創新高紀錄，主因跟加熱過頭或操作不當等有關，而民眾因為疫情增加使用機會可能也有影響。

俄軍殘殺布查平民！日法加領導人譴責：擬加強制裁

俄軍殘殺布查平民！日法加領導人譴責：擬加強制裁

激似《神隱少女》！日攝影師拍下「海上列車」照

激似《神隱少女》！日攝影師拍下「海上列車」照

北京江蘇遼寧Omicron病例或與「南韓」有關 店員、網購驗出陽性反應

北京江蘇遼寧Omicron病例或與「南韓」有關 店員、網購驗出陽性反應

日本OL做飯不露臉卻吸24萬粉搶看

日本OL做飯不露臉卻吸24萬粉搶看

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金與正朴正天南韓徐旭先發制人洲際彈道飛彈

讀者迴響

熱門新聞

比168更簡單的「53535」瘦身法！

人妻清明備三牲　上桌2萬人驚呆

陰毛為何捲捲的？醫曝4驚人作用　要不要剃解答了

邱澤、許瑋甯一路十指緊扣！400萬婚戒閃瞎

阿公登山失蹤2天滿臉血！做2件事存活

全裸女屍託夢！蝴蝶飛進警局　童狂哭：那裡有鬼

癌末妻彌留！夫幫過最後節日醫師哭了

57萬YT「觸電網」無預警被下架

汐五高架BMW自燃！露肚中空妹「背對火球」漫步

開電信業第一槍！台灣大哥大宣布6日起　全員居家辦公為主

婆婆逼產子給300萬　尪一句讓妻笑噴

8歲女遭叔性侵13年　媽竟回「要忍耐」

王喜被抓包早確診！史書華：還跑來台灣是三小

快訊／「獨臂刀王」王羽病逝　享壽80歲

停紅線吃飯挨罰！顧客氣炸要店家繳錢

更多

最夯影音

更多
BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆
Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面