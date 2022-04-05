金與正威脅以「核武」應對南韓攻擊！　飆罵南韓防長瘋子、垃圾

▲北韓朝鮮勞動黨副部長金與正。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

最近北韓（朝鮮）頻頻試射洲際彈道飛彈（ICBM），對此南韓國防部長徐旭1日警告，南韓導彈精準度與軍事科技皆大幅提升，未來應對北韓軍事挑釁時將採「先發制人」攔截北韓試射導彈，豈料卻遭北韓最高領導人金正恩胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正開嗆瘋子、垃圾。金與正今（5）日又改口，稱絕不對同民族的南韓動武。

根據《韓聯社》，南韓國防部長徐旭1日前往陸軍飛彈戰略司令部與空軍飛彈防禦司令部整編儀式時公開向北韓警告，「現在我軍（南韓）所持有的多型態、大量的飛彈在射程、精準度、威力皆大幅提升，其具備的能力可精準、迅速打擊北韓的任何一個目標。尤其北韓發射導彈的徵兆若十分明確，則針對發射地點、指揮與支援設施皆能實施精確打擊。」

隨著最近北韓不斷試射各種導彈、重啟寧邊核設施5兆瓦原子反應爐，以及修復豐溪里核試驗場當初在外媒記者前公開炸毀的坑道，南韓軍方不得不以強硬的手段面對北韓的軍事挑釁。

▲南韓國防部長徐旭。（圖／達志影像）

報導指出，過去在李明博、朴槿惠總統等保守派執政時，曾針對北韓推動構築殺傷練鍊（Kill Chain）、韓國型飛彈防禦（KAMD）、大規模懲罰報復（KMPR）等「3軸體系」（3K計畫），而南韓總統當選人尹錫悅在競選時，曾承諾將重啟「殺傷鍊」等先發制人打擊能力；徐旭在總統文在寅卸任倒數一個月前針對北韓發表措辭強烈的警告，實屬罕見。

針對徐旭的發言，金與正時隔6個多月，於3日在黨務機關報《勞動新聞》發表談話，以強烈的語調譴責徐旭，「竟針對核武擁有國說三道四，還喊什麼先發制人，真不知道到底是瘋子、還是白癡！這對你們沒什麼好處，真是瘋子、垃圾。」

金與正在發言中提到「核武擁有國」，暗示一旦兩韓爆發軍事衝突，則北韓不排除使用核武，「只要南朝鮮（南韓）嚴重挑釁、刺激我方（北韓），那麼我只好鄭重警告！針對南朝鮮的一切，我們將會再三考慮。」

而身為北韓軍方權力第一把交椅、朝鮮勞動黨書記朴正天在談話中也威脅，「一旦南朝鮮（南韓）軍在任何誤判下，而對我方（北韓）恣意實施先發制人等危險軍事行動，則我軍將會視首爾為軍事武力打擊的主要目標，集中力量殲滅南朝鮮軍。」

▲朴正天威脅，一旦南韓「先發制人」採軍事行動，將會讓首爾成為北韓的主要攻擊目標、燒成火海。（圖／達志影像／美聯社）

不過，金與正5日又再度針對徐旭的發言在《朝中社》發表談話，一方面再度譴責徐旭、一方面又稱不會將南韓視為主要敵人、且不會對同民族的南韓動武，而前提必須是在南韓不會動武的情況下。

金與正表示，「雙方的軍隊一旦開戰，無論誰輸誰贏，我們民族發展必將倒退至半世紀以前，留下更深的傷痛。我們明確反對發生這樣的戰爭！我們已經坦言，從未將南朝鮮（南韓）視為主要敵人。我再度重申，只要南朝鮮軍不採取任何軍事行動反對我國，就不會成為我軍的攻擊對象。」

金與正威脅道，「不過若南朝鮮（南韓）選擇與我方軍事交鋒，則我軍的核戰鬥武力將會履行它們的任務。若演變成這等情況，則我方必將施加恐怖攻擊，南朝鮮軍則將迎來被殲滅的悲慘命運。這絕不僅是威脅而已。」

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