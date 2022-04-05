快訊／收假了！國5「紫爆」時速17公里　恐連塞11小時

▲國5北上車潮。（圖／翻攝高公局網站）

記者陳俊宏／綜合報導

收假了！今天（5日）是清明連假最後一天，根據高公局資訊，國道5號北上宜蘭到頭城路段，上午10時許出現「紫爆」，時速僅剩17公里。高公局提醒，國5宜蘭-坪林從上午9時到晚上8時，共11個小時預計都會壅塞。

高公局預判今日重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統及國10東向鼎金系統-燕巢。

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高公局建議，西部國道南部地區用路人於9時前出發，中部地區用路人於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

【國道交控資訊發佈】

2022/04/05 10:00

國5 北上15分流量

雪隧南口:512

頭城(台9)北匝:104

頭城(宜4)北匝:66

宜蘭北匝:81

羅東北匝:66

蘇澳北匝:175

國5北上回堵長度

主線雪隧5.5公里

各入口排隊

頭城(台9)1公里、頭城(宜4)0.5公里、宜蘭1公里、羅東1公里、蘇澳0公里

高公局資訊整點發布:

北向

礁溪轉運站經國5至南港系統 47 分

宜蘭河橋頭經國5至南港系統 60 分

羅東傳藝路口經國5至南港系統 66 分

蘇澳海山西路(宜蘭餅發明館)經國5至南港系統 72 分

礁溪轉運站經台9至坪林走國5到南港系統 64 分

礁溪轉運站經台9線至新店青潭 95 分