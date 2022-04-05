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大陸 大陸焦點 特派現場

陸新增本土16412例「再創單日新高」　超9成是無症狀患者

▲吉林長春民眾連夜進行大規模核酸檢測。（圖／CFP）

▲吉林長春民眾連夜進行大規模核酸檢測。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸4日新增本土感染者16412例，再創單日新高，其中本土無症狀感染為15239例，占比高達92.8%。疫情重災區之一的吉林省仍未全面解封，吉林市累計確診2.5萬人，其中大部分為無症狀感染者和輕症患者，佔比達97.5%。

據大陸國家衛健委今（5）早通報，大陸4日新增確診1235例，本土確診佔1173例，分別是吉林792例、上海268例、黑龍江17例、浙江17例、山東14例、北京8例、江蘇7例、福建7例、河北6例、山西4例、遼寧3例、廣東3例、天津2例、江西2例、廣西2例、雲南2例、青海2例、內蒙古1例、安徽1例、海南1例、貴州1例、新疆1例。

確診病患中，包含100例由無症狀感染者轉為確診病例，分別是吉林74例、浙江6例、四川5例、上海4例、河北3例、福建3例、山東3例、天津1例、江蘇1例。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

無症狀患者方面，新增15355例，本土佔15239例，分別是上海13086例、吉林1680例、河北106例、江蘇70例、遼寧54例、安徽48例、江西39例、河南31例、浙江25例、山東17例、湖北16例、雲南14例、黑龍江10例、福建9例、四川9例、新疆8例、天津4例、甘肅4例、山西2例、北京1例、內蒙古1例、湖南1例、廣東1例、海南1例、重慶1例、貴州1例。

▲▼吉林長春新冠肺炎 (COVID-19) 爆發。（圖／路透）

▲吉林已經封鎖大半個月。（圖／路透）

吉林省作為大陸疫情重災區之一，自上月14日「封省」至今仍未解封，疫情持續膠著。疫情嚴峻的長春市累計確診2萬例，當局宣佈自3日起將利用5天時間，全面實施清零攻堅行動，盡快實現全社會動態清零。

據《新華社》報導，自3月2日吉林市本輪疫情發生以來，累計報告新冠肺炎感染者近2.5萬人，其中大部分為無症狀感染者和輕症患者，佔比97.5%。

中央赴吉林醫療救治組專家、四川大學華西天府醫院院長康焰指出，Omicron變異株對高齡患者、合併嚴重基礎病患者等特殊人群具有嚴重威脅，特別是對於長期臥床、血液透析患者等基礎情況差、免疫力低的人群威脅更大。

康焰介紹，吉林市中心醫院收治的重型和危重型患者，呈現出高齡、疫苗接種比例低、基礎疾病重等特點，完成2針新冠滅活疫苗接種的人佔比約15%，顯著低於普通人群。

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