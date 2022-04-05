　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

解封取消！上海宣布「繼續封城」　2500萬人足不出戶

▲▼上海各居民小區從今天早上開始陸續展開檢酸檢測工作。（圖／記者趙禕攝）

▲上海各居民小區從4日早上開始陸續展開檢酸檢測工作。（圖／記者趙禕攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

Omicron變種株席捲上海，4日單日新增本土感染者1萬3354例，再創新高。為防控疫情，上海3月28日起實施「半封城」，原定今（5）日凌晨3時解封，但當局發布最新消息稱，在全市核酸採樣工作結束前，上海將繼續實施「封控管理」。

▲上海,核酸檢測。（圖／CFP）

▲上海封城繼續。（圖／CFP）

上海市4日發布消息，指鑒於近日陽性感染者數量居於高位，為遏制疫情擴散蔓延，保障人民群眾生命安全和身體健康，盡快實現社會面動態清零，在廣大市民的積極配合下，4月4日全市新一輪核酸採樣工作基本完成，隨後還將有序開展檢測、復核、人員轉運和相關分析研判工作。

通報稱，待上述工作全部完成後，將根據國家有關規定，結合篩查結果，明確後續管控措施，「在此之前，全市將繼續實施封控管理，除因病就醫等外，嚴格落實『足不出戶』」。這意味著上海將繼續「封城」。

據官方通報數據，上海新增確診數不斷飆升，4日再度新增1萬3354例本土感染個案，分別有268例本土確診和1萬3086例本土無症狀患者，其中4例確診病例為此前無症狀感染者轉歸。

▲▼ 大陸疫情,上海疫情。（圖／視覺中國）

▲支援的醫療隊。（圖／視覺中國）

擁有2500萬人口的上海3日動員全市快篩，4日開展全市核酸檢測，各省市紛紛派出醫護人員支援。大陸國家衛健委醫政醫管局局長焦雅輝表示，目前15個省已經派出醫務人員3萬8000多人，另外還調集了核酸檢測力量238萬管來支援。另外，也有超過2000名解放軍出動，負責醫療救治、核酸檢測等。

▼ 解放軍抵達 。（圖／海客新聞）

▲▼ 上海疫情,解放軍抵達 。（圖／海客新聞）

大陸國家副總理孫春蘭日前也到上海坐鎮，4日前往核酸採樣點、封控居民區、集中隔離點和市大數據中心，實地察看核酸採樣檢測、封控社區組織、居民生活保障、隔離點管理、數據平台支撐等情況。

她強調，開展全市全員核酸檢測工作，是打贏疫情防控阻擊戰的關鍵一仗；上海疫情防控正處在關鍵時期，當前國家相關部門強力支持上海，全國多省市力量資源馳援上海。要加強統籌，做好銜接，「不漏一戶、不落一人」，確保在規定時間內完成篩查，進一步摸清疫情底數。

►「料理神器」打折了！一鍵按下就能等吃

ET快訊
王喜PCR爆血　他「6個不相信」揪重點！網全懂了
快訊／林右昌解隔首現身！　「我瘦了3、4公斤」
快訊／解封取消！　上海宣布「繼續封城」
王羽病逝！奠定武打巨星「比李小龍還早」　李安高度評價
華航林依晨凍卵！　驗血震驚：太傻太天真
台灣救了我！　俄羅斯妹揭「不想回國」原因
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

王毅對話烏外長庫列巴：維護和平及反對戰爭是中國一貫的外交政策

解封取消！上海宣布「繼續封城」　2500萬人足不出戶

快訊／上海單日增1萬3354例！　創紀錄新高

9分鐘錄音揭上海防疫慘況！　社區幹部崩潰：防疫政策完全就是亂

就找個教室！大學女老師約男學生「純做X吧」　露骨私訊真相曝

王喜爆血拒用「3米長廁紙」止血　原來台港對衛生紙認知不一樣

放寬清零政策仍待藥物及疫苗支持　陸專家：二十大後也不會輕易調整

大陸傳「嬰兒做PCR被捅死」…醫護跪地搶救畫面曝！警方還原真相

陸2國產mRNA疫苗進入臨床實驗　陸媒：全新藥物型態「市場廣闊」

輝瑞新冠口服藥「藥效顯著」！陸專家證實：5天病毒載量明顯下降

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

大貨車開進巷子遭三寶擋路 僵持超過5分鐘...路人來關心！

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

台中38歲男想認識16歲女兒　悍母氣炸撂乾弟把人打死

加油員「蹲跪地上」清理油槽　女駕駛直接輾過：完全沒看到

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

王毅對話烏外長庫列巴：維護和平及反對戰爭是中國一貫的外交政策

解封取消！上海宣布「繼續封城」　2500萬人足不出戶

快訊／上海單日增1萬3354例！　創紀錄新高

9分鐘錄音揭上海防疫慘況！　社區幹部崩潰：防疫政策完全就是亂

就找個教室！大學女老師約男學生「純做X吧」　露骨私訊真相曝

王喜爆血拒用「3米長廁紙」止血　原來台港對衛生紙認知不一樣

放寬清零政策仍待藥物及疫苗支持　陸專家：二十大後也不會輕易調整

大陸傳「嬰兒做PCR被捅死」…醫護跪地搶救畫面曝！警方還原真相

陸2國產mRNA疫苗進入臨床實驗　陸媒：全新藥物型態「市場廣闊」

輝瑞新冠口服藥「藥效顯著」！陸專家證實：5天病毒載量明顯下降

快訊／新竹市1國中老師確診！感染源不明　全校停課10日

謝金河：俄烏之戰背後是美元霸權保衞戰　人民幣仍不足以挑戰！

立陶宛外交降級　俄國誓言報復！普丁簽「不友好國家」簽證限制令

王毅對話烏外長庫列巴：維護和平及反對戰爭是中國一貫的外交政策

林右昌解隔首現身！親曝「每日居隔排程」喊：我瘦了3、4公斤

戴資穎蟬聯球后210週　出關抱萌犬開心吶喊：自由了

曾支持兩國搭橋建天然氣管通俄　德總統首次認錯

解封取消！上海宣布「繼續封城」　2500萬人足不出戶

BIGBANG時隔4年回歸！新歌不到1天奪冠　粉絲聽歌淚崩：好像引退曲

王喜PCR爆血…苦苓「6個不相信」揪重點！　網懂了：他不是正常人

色按摩師「無懼男友在隔壁」強迫性侵　女大生淚訴：嚇到不敢叫V1

大陸熱門新聞

快訊／上海單日增1萬3354例！

9分鐘錄音揭上海防疫慘況！　她崩潰斥防疫：政策全亂

王喜拒用廁紙！原來港台認知大不同

大學女老師約男學生開戰　真相曝

陸傳嬰兒做PCR被捅死！警還原真相

上海宣布繼續封城　2500萬人足不出戶

18歲兒愛上嫩外傭　老爸竟只擔心「這件事」

夫肉身擋火護妻！夫妻傷重雙亡留3孩成孤兒

22歲孕婦懷4胞胎不同天分娩！醫護震驚：奇蹟

33歲男躲過失事航班　全因妻子一句話

牙痛拖了7天！懷胎9月孕婦突母子雙亡

台150萬「黃氏」多數起源哪？

淪高層洩欲工具　她拒450萬封口費

吉林病例破5萬　長春5天清零攻堅

更多熱門

相關新聞

快訊／上海單日增1萬3354例！

快訊／上海單日增1萬3354例！

上海市衛健委今（5日）通報，當地過去24小時新增1萬3354例COVID-19確診病例，創下單日新高。

9分鐘錄音揭上海防疫慘況！　她崩潰斥防疫：政策全亂

9分鐘錄音揭上海防疫慘況！　她崩潰斥防疫：政策全亂

柔道教練案延燒　桃園經國國中1師確診全校停課

柔道教練案延燒　桃園經國國中1師確診全校停課

王喜已知確診？林靜儀：陰性如何取得

王喜已知確診？林靜儀：陰性如何取得

1大學生確診　台北大學緊急公告足跡

1大學生確診　台北大學緊急公告足跡

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗大陸疫情上海疫情上海封城

讀者迴響

熱門新聞

比168更簡單的「53535」瘦身法！

人妻清明備三牲　上桌2萬人驚呆

陰毛為何捲捲的？醫曝4驚人作用　要不要剃解答了

阿公登山失蹤2天滿臉血！做2件事存活

癌末妻彌留！夫幫過最後節日醫師哭了

57萬YT「觸電網」無預警被下架

邱澤、許瑋甯一路十指緊扣！400萬婚戒閃瞎

全裸女屍託夢！蝴蝶飛進警局　童狂哭：那裡有鬼

婆婆逼產子給300萬　尪一句讓妻笑噴

王喜被抓包早確診！史書華：還跑來台灣是三小

8歲女遭叔性侵13年　媽竟回「要忍耐」

汐五高架BMW自燃！露肚中空妹「背對火球」漫步

快訊／「獨臂刀王」王羽病逝　享壽80歲

做愛要算錢！百萬積蓄被榨乾　他8刀捅死小三

沒看過也能酸？鬼鬼親上火線回應

更多

最夯影音

更多
BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆
Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面