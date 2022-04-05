解封取消！上海宣布「繼續封城」　2500萬人足不出戶

▲上海各居民小區從4日早上開始陸續展開檢酸檢測工作。（圖／記者趙禕攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

Omicron變種株席捲上海，4日單日新增本土感染者1萬3354例，再創新高。為防控疫情，上海3月28日起實施「半封城」，原定今（5）日凌晨3時解封，但當局發布最新消息稱，在全市核酸採樣工作結束前，上海將繼續實施「封控管理」。

▲上海封城繼續。（圖／CFP）

上海市4日發布消息，指鑒於近日陽性感染者數量居於高位，為遏制疫情擴散蔓延，保障人民群眾生命安全和身體健康，盡快實現社會面動態清零，在廣大市民的積極配合下，4月4日全市新一輪核酸採樣工作基本完成，隨後還將有序開展檢測、復核、人員轉運和相關分析研判工作。

通報稱，待上述工作全部完成後，將根據國家有關規定，結合篩查結果，明確後續管控措施，「在此之前，全市將繼續實施封控管理，除因病就醫等外，嚴格落實『足不出戶』」。這意味著上海將繼續「封城」。

據官方通報數據，上海新增確診數不斷飆升，4日再度新增1萬3354例本土感染個案，分別有268例本土確診和1萬3086例本土無症狀患者，其中4例確診病例為此前無症狀感染者轉歸。

▲支援的醫療隊。（圖／視覺中國）

擁有2500萬人口的上海3日動員全市快篩，4日開展全市核酸檢測，各省市紛紛派出醫護人員支援。大陸國家衛健委醫政醫管局局長焦雅輝表示，目前15個省已經派出醫務人員3萬8000多人，另外還調集了核酸檢測力量238萬管來支援。另外，也有超過2000名解放軍出動，負責醫療救治、核酸檢測等。

▼ 解放軍抵達 。（圖／海客新聞）

大陸國家副總理孫春蘭日前也到上海坐鎮，4日前往核酸採樣點、封控居民區、集中隔離點和市大數據中心，實地察看核酸採樣檢測、封控社區組織、居民生活保障、隔離點管理、數據平台支撐等情況。

她強調，開展全市全員核酸檢測工作，是打贏疫情防控阻擊戰的關鍵一仗；上海疫情防控正處在關鍵時期，當前國家相關部門強力支持上海，全國多省市力量資源馳援上海。要加強統籌，做好銜接，「不漏一戶、不落一人」，確保在規定時間內完成篩查，進一步摸清疫情底數。