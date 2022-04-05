有溫度的在地名讓人長知識了　全台和百貨最近的保安林是這座

▲全台距百貨公司最近的半屏山保安林 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

保安林是為了特別保護特別對象而存在的森林，為使保安林更貼近日常生活， 屏東林管處將高屏地區鄰近社會大眾休閒場域的5處保安林，分別命名為「旗後山保安林、打狗山保安林、半屏山保安林、禁山保安林及八瑤灣保安林」，讓保安林覓得「有溫度」的在地名。

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▲▼打狗山保安林、旗後山保安林。

台灣的保安林自日據時期編入至今已逾百年之久，其編入管理為流水號編碼，如「旗後山保安林」原名「2301號土砂捍止保安林」，「打狗山保安林」原名「2302號風景保安林」，「半屏山保安林」原名「2304號土砂捍止保安林」，「禁山保安林」原名「2409號水源涵養保安林」，「八瑤灣保安林」原名「2447號防風保安林」，這5號保安林都是鄰近社區的休閒遊憩場域，且具在地自然景觀及人文歷史，但編號意義總是過於冰冷無熟悉感，因此林務局推動「保安林命名」策略，希望拉近保安林與社會大眾的距離。

旗後山、打狗山保安林是全台最早(1907年)設置的保安林，旗後山保安林有旗後砲臺與旗後燈塔，打狗山保安林是高雄市的都市之肺，半屏山保安林堪稱全台離百貨公司最近的保安林，禁山保安林因大量湧泉而有建功森林親水公園，八瑤灣保安林則以海岸沙丘景觀「九棚-港仔大沙漠」最為著名，經屏東林管處考量在地傳統地名、歷史故事或社會大眾口耳相傳名稱，並經過在地說明會、社團臉書等問卷或票選後，決定保安林的別稱。

屏東林區管理處表示，有感於社會大眾對保安林缺乏認知與感受性，導致缺少守護保安林的動機，因此，近年來運用跨域合作與在地社區、地方政府、機關、學校、民間組織等進行溝通和交流，營造保安林友善及健康的環境，提升大眾對保安林的認知及建立正向連結，以達到保安林公私協力惠益共享的目標，希望大家能共同守護，打造讓所有生物都能安心、安全、安康的森林。