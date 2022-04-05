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讓媽咪笑得合不攏嘴的實用禮物推薦！女神同款逆齡保養到現金花都滿意

文／女子學

還記得工作後第一份薪水，在那年母親節時送了一個精美包包，隔年換掉了她那用了幾十年的老舊皮夾，再下一年準備了一雙優雅皮鞋…一年年的用心挑選，後來才發現媽媽全都當作收藏品一般束之高閣，珍惜到捨不得用。

養育孩子需要多麼龐大的費用，自然而然養成許多媽媽們的節儉性格，那些裝飾用的禮物行不通，那就朝向不得不用的「實用類」品項前進！隨著年齡增長，各種保健品、保養品絕對是媽媽不會拒絕的首選。

一、補氣補身 增強免疫力

當自己也到某個年紀，明顯感到身體恢復力大不如前，更何況年事已高的母親呢？除了飲食轉趨清淡，日常每天補充額外營養的保健品更是不能少，補氣養神、增添免疫力的補品，務必要按時請媽媽食用。

Daimate 大姨媽 4D 素滴精

▲讓媽咪笑得合不攏嘴的實用禮物推薦。（圖／女子學提供）

4D 素滴精。（圖／翻攝Daimate 大姨媽）

如果媽媽日常飲食就屬清淡、不喜肉類，那麼有別於一般的滴雞精的「4D 素滴精萃飲」就很適合她，且因純素無肉，年長者就更不用擔心會影響痛風、三高等身體負擔。

主要含有靈芝萃取、褐藻醣膠、菇蕈多醣體等成分，以漢方精華調配，有枸杞紅棗的清香微甜，除了直接飲用，還可以讓熬粥或做成補湯，讓一家人可一同補身調理。

桂格養氣人蔘

▲讓媽咪笑得合不攏嘴的實用禮物推薦。（圖／女子學提供）

▲養氣人蔘。（圖／翻攝桂格）

多年的口碑保證，媽媽絕對可以安心食用。「桂格養氣人蔘」採用真正的白蔘片與西洋蔘古法熬製，佐以蓮子、百合溫潤調合，每天飲用也不擔心躁熱負擔。此外，口味多元的選擇，可再針對媽媽的需求調整，讓媽咪天天擁有好氣色。

二、撫平細紋 逆齡回春

除了身體內部的衰退，外貌的衰老更是子女們肉眼可見，與父母同住也許較不容易發現，但若是外出工作的人，久久回鄉一次總是會驚見父母眼角多一些細紋而感到心酸。沒有一個女人不愛美，即便為人母多年，若能逆齡回春想必媽媽一定喜上眉梢。

后 重生秘帖

▲讓媽咪笑得合不攏嘴的實用禮物推薦。（圖／女子學提供）

▲重生秘帖。（圖／翻攝IG@thehistoryofwhoo_official）

來自韓國護膚的頂級品牌「后」，從宮廷根源為出發點，標榜宮中皇后御用秘方。經典不敗「重生秘帖」針對熟齡肌膚，全新升級 10 倍超紫河精萃，更加潤澤且輕盈的改善乾燥及細紋。多年來的品牌代言人李英愛更是許多媽媽們心目中的不老女神，當然也要讓她們用上女神同款！

日本 recolte Festino 充電式音波熱感美容儀

▲讓媽咪笑得合不攏嘴的實用禮物推薦。（圖／女子學提供）

▲充電式音波熱感美容儀。（圖／翻攝日本recolte Festino網站）

幫助媽媽在追劇時，能同時追求美麗的美容聖品就是「日本 recolte Festino 充電式音波熱感美容儀」，小小一支拿著手不痠，搭配精華液透過每分鐘約 13000 次的 50°C 溫熱音波震動，促進保養品吸收進肌膚底層。唇形造型可強調嘴唇、唇角、眼周等細小部位進行一系列的保養呵護。

三、美麗實用 現金花禮

|floral vintage

▲讓媽咪笑得合不攏嘴的實用禮物推薦。（圖／女子學提供）

▲花束禮盒。（圖／翻攝floral vintage官網）

母親節送花就是經典，但許多人為求實用，特殊節日送花的機會就少之又少。若想要在母親節獻上感恩的康乃馨，推薦你再搭配上現鈔做妝點，保證讓媽咪嘴角笑意停不下來。不用再苦惱禮物要選什麼，精美的現金花禮就是最實惠的禮物。

看完了以上介紹，是否對母親節禮物有了一些想法的呢？從小到大母親的付出多不勝數，長大成人的我們若僅在特殊節日獻上感恩的心意，當然不能馬馬虎虎，除了以上推薦的好禮外，若能在寫張滿載心意的卡片，想必媽媽們都會非常感動的！

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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