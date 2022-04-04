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大陸 大陸焦點 特派現場

放寬清零政策仍待藥物及疫苗支持　陸專家：二十大後也不會輕易調整

▲上海,核酸檢測。（圖／CFP）

▲上海對全市2500萬人進行全員核酸檢測。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸Omicron疫情持續，上海首當其衝，在本輪疫情下已出現超5萬人染疫，醫療資源及防控形勢仍處在緊張階段。大陸國務院副總理孫春蘭在2日奔赴上海坐鎮，同時，她也傳達中共中央及國務院堅持「動態清零」的總方針不猶豫不動搖，讓外界在觀察上海防疫「清零」政策是否因疫情大範圍擴散而動搖，畫下最後的「紅線」。

▲上海,核酸檢測。（圖／CFP）

▲上海民眾在街上排隊進行核酸檢測。（圖／CFP）

《聯合早報》報導，北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍表示，本輪奧密克戎（Omicron）疫情傳染力度強、面積廣，是武漢以來最嚴重的一波疫情，新變種病毒的出現為防疫增添不確定性。

唐任伍指出，大陸目前醫療資源、更有效的疫苗及治療藥物尚且不足，抗疫一旦鬆懈可能加重醫療負擔，造成更大的經濟損失，「即便下半年中共二十大召開之後，官方也不會輕易調整清零政策。」

據了解，上海在本輪疫情擴散下，採取浦東、浦西分階段封控政策，浦東結束封控後仍持續保持管制狀態，同時，上海市也採取2500萬人全員快篩及核酸檢測，力求持續找出隱藏在人群中的染疫者，藉此阻絕疫情擴散。

▲▼上海疫情，孫春蘭。（圖／翻攝自央視新聞）

▲負責防疫工作的大陸國務院副總理孫春蘭。（圖／翻攝自央視新聞）

負責中央防疫工作的孫春蘭從吉林直奔上海坐鎮，她表示，在2500萬人口的特大城市應對Omicron疫情，還要保持核心功能的正常運轉，任務艱鉅、挑戰巨大。

孫春蘭強調，要堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，態度堅決果斷，行動迅速有力，「把黨中央、國務院關於疫情防控的決策部署落到實處，加緊推進應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治，有關部門要發揮各自職能和專業優勢，調集檢測能力、醫務人員、防控物資等資源力量，強力支持上海防控工作，同心協力盡快打贏這場大仗硬仗。」

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