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疫情延燒　全台近60校停課或改線上教學！累計11縣市有師生確診

▲▼高雄樹科大2體育老師確診，校園緊急大清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲疫情延燒進入校園，全台多所學校停課。（圖／記者賴文萱翻攝）

生活中心／台北報導

新冠肺炎疫情全台多點爆發，各地紛紛傳出學生或教師確診，屏東《台灣祭》更有參與者確診，導致南台灣多校預防性停課。《東森新媒體ETtoday》彙整各縣市停課資訊，全台至少已有11縣市近60校、補習班宣布全校或部分班級停課、或改採遠距授課。停課資訊不斷更新如下：

【基隆市】

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經國管理暨健康學院

三名學生確診，全校遠距教學至4月10日。

崇右影藝科技大學

崇右影藝科技大學因2名學生確診，宣布從3月31日起到4月10日全面啟動遠距教學，3日再增14例確診，停課延長至4月18日。

南榮國中

因有1名學生確診，校方在官網公告，確診個案班級停課10天（自3月30日起至4月8日），4月11日復課。

海洋大學

因校內有確診者，校方宣布3月29日起全校課程(含體育課)採用同步或非同步遠距教學至4月10日。

二信中學

3月27日二信中學傳出有學生染疫後，校方緊急宣布全校停課至4月5日。

東信國小

一名學生確診，該生班級8日復課。

▲▼基隆二信高中。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆二信高中。（圖／記者郭世賢翻攝）

【台北市】

台北市立大學

台北市立大學天母校區有一名學生確診，已匡列45名師生隔離，並在今天早上擴大匡列200位師生做PCR篩檢。校方也採取高標準，春假到4月5日為止，但4月6到8日全校採取遠距教學，預計4月11日才恢復實體授課。

世新大學

世新大學證實有一名學生確診，校方表示，3月30日起到4月8日為止，該名確診學生選修課一律停止實體授課，改為線上教學，3月31日全校停止到校，而4月1至5日為世新週，師生都無須到校，4月6日起再恢復正常上課。

台北商業大學

台北商業大學3月29日曾公布該校體育室主任確診，北商大3月31日宣布，為避免連假過後易發生感染之高風險，該校採取預防性措施，從4月7日至4月10日全校各學制學生無須到校，全面採預防性遠距教學；後續若無特殊情況，4月11日起恢復實體授課。

台北市立大學附小附幼

校方在學校網站公告，因為有一學生確診，從3月29日起到4月7日全校停課10天，預計4月8日復課。

幸安國小

校方證實接獲通知有一老師確診，確診老師為資優班老師，資優班26名學生來自23個班級，目前先以資優班停課為主。

稻江護家

校方證實接獲通知有一名學生確診，但該生從上週六起就未到學校上課，校方仍將同班30餘人預防性停課。

南港高工

2個班共8名學生、1名老師確診，並全校停止實體上課至11日，自12日起復課。

稻江護家,校園安全,放學,學生（圖／記者周宸亘攝）

▲稻江護家接獲通知有一名學生確診。圖非當事人。（圖／資料照片）

【新北市】

三峽區某國小、國中、高中

一名體育老師確診，延燒同區三間學校，預計停課10天，4月11日復課。

海山國小

有1名學生確診，該校3月31日上午宣布，該班級從3月31日起到4月10日停課，預計於4月11日復課，並針對師生及相關人員匡列採檢。

光復國小

有確診個案，2日起停課10天，4月12日復課。

中和區某國小暨幼兒園

有確診個案，2日起停課10天，4月12日復課。

新莊某高中

一名學生確診，該班級停課10天，改線上教學。

▲▼海山國小有1名學生確診，該校今（31日）上午宣布，該班級從今起到4月10日停課，預計於4月11日復課，並針對師生及相關人員匡列採檢。（圖／記者許靖騏攝）

▲海山國小有1名學生確診，該班級到4月10日停課。（圖／記者許靖騏攝）

【桃園市】

私立英格斯堡美語數學文理短期補習班

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

壽山高中

確診者該班級停課10天(4/2~4/11，4/12復課)，其餘師生停課7天(4/2~4/8，4/9復課)。

中原國小

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)，其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)。

瑞豐國小

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)，其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)。

私立仁和美語短期補習班(長頸鹿美語)

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

私立大英美語文理短期補習班(芝麻街美語)

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)。

私立希望城堡幼兒園

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)，其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)。

仁和國小

有1名學生確診，確診者該班級4/1~4/10停課10天，4/11復課；其餘師生4/1~4/7停課7天，4/8復課。

新坡國小

有1名學生確診，確診者該班級4/1~4/10停課10天，4/11復課；其餘師生4/1~4/7停課7天，4/8復課。

中壢高商

有1名學生確診，確診者該班級4/1~4/10停課10天，4/11復課；其餘師生4/1~4/7停課7天，4/8復課。

私立衛理幼兒園

有1名學生確診，確診者該班級4/1~4/10停課10天，4/11復課；其餘師生4/1~4/7停課7天，4/8復課。

桃園高中

高一至高三舞蹈班3/30~4/8停課10天，4/9復課；其餘班級自3/31中午起停課7天，4/6復課。

大業國小

桃園市教育局表示，受到疫情影響，昨天全校預防性停課1天，4月1日親職教育日補假，預計4月6日復課。

私立點創舞蹈短期補習班

3/27~4/5停課10天，4/6復課。

東勢國小

確診者該班級3/26~4/4停課10天，其餘師生3/26~4/1停課7天。

中原大學

中原大學3月29日有一位老師確診，該師所屬級、學系停課3天，改為線上教學。昨天傍晚校方再宣布，因校內再增1名學生確診，依防疫規定即刻（17:30）起全校停止實體授課改線上教學至4/10（包括推廣教育處課程）；各項實體群聚型活動及集會亦暫停舉辦至4/10止。

復旦高中

確診者該班級3/26~4/4停課10天，其餘班級維持正常上課。

龜山國中

全校4月2日至11日停課，12日復課。

開南大學

確診者選修課班級停課至18日，19日復課，其餘班級正常上課。

龍安國小

確診者班級4月1日至10日停課，其餘師生停課7天，4月8日復課。

同德國小

確診者班級4月2日至11日停課，其餘師生停課7天，4月9日復課。

成功工商

1名學生確診，該生班級停課，預計4月12日復課。

▲桃園復旦高中。（圖／資料照）

▲桃園復旦高中。（圖／資料照片）

【新竹市】

關東國小

校方昨貼出公告證實有一名學童確診，學校即日起停課至4/10。

【新竹縣】

新豐鄉某私立幼兒園

新竹縣衛生局3月31日表示，該幼兒園有一名5歲男童確診，匡列採檢全校師生145人(學童118人、教職員27人)，目前正持續疫調中，幼兒園全園停課10天。

國立新竹特教學校

1學生確診，國小部6個班級47名學生、與確診學生同交通車的12名國高中學生均停課10天。

【高雄市】

◎高師大附小

高雄市3月31日宣布新增2位國小生確診，該國小因同校出現2名確診個案，依規定全校停課10天。

▲▼高雄樹科大2體育老師確診，校園緊急大清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄樹德科大2體育老師確診，校園緊急大清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

【宜蘭縣】

凱旋國小

宜蘭縣政府表示，凱旋國小因有外聘教師確診，並與學童接觸，3月31日起凱旋國小外聘教師授課班級停課10天，4月11日恢復上課。

新生國小

新生國小因有低年級學童確診，校內低年級共6班，3月31日起停課10天，4月11日恢復上課。

山國小

2名學生確診，全校預防性停課至10日，11日復課。

光復國小

2名學生確診，預防性停課10天，11日復課。

中山國小

累計2學童確診，全校停課至12日。

羅東國中

2名代課教師確診，該校昨針對1700名師生全面篩檢，並宣布3月31日起預防性停課10天，縣府教育處已請校方規劃線上教學方式。

【花蓮縣】

慈濟大學

3月31日晚間宣布有教師確診，1日進行清消、職員改採居家上班，學生也開始遠距離教學，時間至4月10日，11日後視疫情調整。。

【台東縣】

永安國小

台東縣宣布，案23265的小孩於3月30日下午3時緊急通知確診，其就讀的永安國小緊急停課至4月8日。

台東大學

因應本土疫情日趨嚴峻採取預防性措施，採遠距教學至4月7日至10日採遠距教學，11日恢復實體課程。

【屏東縣】

屏東大學

該校120參加台灣祭，3日公告4日起遠距教學至10號。

美和科技大學

因應本土疫情日趨嚴峻採取預防性措施，採遠距教學至4月8日止，校外班至4月10日止。

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