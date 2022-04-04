神預測本土病例下降！名醫揭疫情「領先指標」：安全解封在等我們

▲沈政男表示，台灣目前沒有與病毒共存的問題，只要出現群聚小火就給予強力壓制，全數踩熄後，安全解封的日子就在前方。（示意圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

全台4月以來不斷出現本土確診病例，4天累計共580例。對此，名醫沈政男則說，已感染案例撈完，新增就會下降，現在並無與病毒共存的問題，不明感染源才是領先指標，只要出現群聚小火，就給予強力壓制、全數踩熄後，「安全解封的日子就會在前方迎接我們。」

4日一共新增133例本土病例，與2日、3日相比，數量有些許下降。對此，沈政男表示，他先前就曾預估，只要已感染案例撈完，新增數就會下降，如今果真應驗了，「真的，誰說的話能聽，誰的無需浪費時間，聰明的你一定可以辨認清楚。」

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沈政男說明，有些人不斷預測錯誤，還敢繼續喊「就要大爆發了」，甚至提出「新增太多，無症狀或輕症就要學歐美留在家裡觀察就好」，但這是錯誤的，去年五月就是把案例留在家中，導致居家感染延燒不止，「事實上去年五月疫情，至少有四千例是因為確診者被留在家裡而多出來的。」

▲沈政男表示，不明感染源案例才是領先指標，過幾天可能成為新增的群聚來源。（示意圖／123RF）



沈政男認為，只要檢疫、隔離場所足夠，確診者就不要放在家裡，若場所不夠，「就去生出來」，而分縣市來看，基隆市長林右昌每日仔細報告疫調、匡列狀況，目前已趨於穩定，身為基隆女婿，他非常感謝林市長、相關防疫同仁的努力，讓基隆人能夠安心。

沈政男也提出一個概念，目前而言，不明感染源案例才是領先指標，過幾天可能成為新增的群聚來源，各縣市要努力查清，目前他對台北市的這波疫情較為擔憂，因為各縣市新增下降，反而台北微幅增加，「今天記者也去問黃珊珊了，她是要選市長的人，這一波疫情是展現領導力的好機會。」

沈政男指出，只要出現感染源不明的案例，就要持續追查足跡，並地毯式匡列所有接觸者，學校若發生群聚，也要大規模採檢，就像基隆一樣，而新北新增的案例下降，已知群聚得到控制，但每天仍有不明感染源案例出現，意味著還是可能爆發嚴重群聚，隨時都要關注。

▲沈政男指出，國外疫情緩解，雖然境外移入仍多，但陽性率會逐漸下降。（示意圖／記者宋良義攝）



沈政男說，現在越南疫情明顯緩解，雖然境外移入的案例仍多，但陽性率會逐漸下降，這就像是外面的大火準備平息，「豈有讓家裡火燒起來的道理」，國外疫情就要緩解，台灣一定要持續壓制Omicron，等到整體入境陽性率低到像歐美班機，或是更低，解封就不是大問題。

沈政男表示，目前的大勢為，三月中旬出現Omicron BA.2疫情，這仍是可控狀況，不會大爆發，疫調、匡列仍有餘裕，要持續強力圍堵，但社區滲漏可能會再發生，若炸出複雜的群聚，就又需要一波辛苦的疫調、隔離。

沈政男解釋，目前沒有與病毒共存的問題，更不需把確診者留在家中觀察，只要出現群聚的小火，立刻給予強力壓制、踩熄，不給變成大火的機會，安全解封的日子就會在前方迎接，「老虎已經變得小隻一些了，大家繼續努力！」