基隆某物流群聚「燒進托嬰中心」！2職員確診　緊急匡列孩童PCR

▲基隆市長林右昌。（圖／翻攝林右昌臉書）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

中央流行疫情指揮中心今(4日)宣布全台新增133例本土個案，其中基隆新增31例。市長林右昌下午召開防疫記者會說明，表示自己已經完成3次PCR採檢，今天中午最新的採檢結果為陰性，預計明天0時起將會解除隔離，並進行7天自主健康管理；而今疫情值得關注的是，某物流群聚案燒進托嬰中心，目前市府已緊急匡列職員、孩童進行PCR採檢。

針對疫情，林右昌也說明，目前基隆市居家隔離人數2006人、較昨日增加65人，自主健康管理509人，較前一日增加28人；而今天CDC公布與基隆相關的案例有31例；全市社區篩檢站也持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢1699人，今天早上共計篩檢1794人，其中包含警察686人。

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林右昌指出，小吃店相關的部分有3例，都是在匡列居隔期間發病確診，其中兩例案24456和24552都是案23861的家人，分別是孫子跟太太；還有一例案24460是案22734的接觸者，同樣是家人。今天沒有新增工作人員或是消費者。

在中正區某工地相關新增8例，4例是原本匡列居隔的對象，2例是疫調後第二波匡列，2例是昨天市府進入社區設置前進篩檢站篩檢成果。其中，案24451是案24174的接觸者，因為一起聚會吃飯被匡列，後來採檢確診；案24549是案23891的太太，案24584則是案23858的太太；案24585是23858的太太，都是在匡列居隔間採檢確診；另外2例第二波匡列的是案24453，是職場接觸者、案24548則是案23856的鄰居；而案24587是板模工與案24588都是市府進入該社區設置前進篩檢站採檢之後，驗出的確診者，兩人都沒有症狀，正在疫調當中。

在學校的部分，林右昌說明崇右影藝科技大學的群聚案，今天新增1例，案24553，是昨天公布案24175的同班同學，在匡列居隔期間發病確診。

而在某物流群聚相關新增有3例，林右昌表示，案24557是職場接觸者，在匡列居隔期間發病確診，另外有2例是延伸案，與基隆安樂托嬰中心有關，一個是案24554，他是案24302的太太，在安樂托嬰中心任職，匡列居隔期間採檢確診；另一個案24547是該托嬰中心的廚工。由於案24554的工作性質會接觸到孩子，目前市府針對該托嬰中心所有孩童與工作人員全數匡列居隔，已在昨日第一時間通知所有的員工以及孩童進行PCR。該棟大樓雖然還有其他單位，經防疫醫師現地疫調勘查後認為風險不大，要求加強自主健康監測。

此外，今天新增的3例，案24556、案24586、案24591都與案24341是某教會教友；林右昌說，因該處室內環境通風不良風險較高，市府已將全部參與者皆列為居家隔離對象。另外，該教會一樓為老人送餐據點，有社工、廚工進行送餐的志工活動。雖社工表示並無參與教會活動，但經防疫醫師現地疫調勘查後認為仍有足跡重疊的風險，因此也通知了該據點全體員工儘速前往社區篩檢站篩檢。

至於警察群聚案相關案例，今日有6例，其中5例都是已被匡列居隔陽性確診，4名是家人，一例是鑑識科同仁，他是在第二波的匡列對象，在居隔期間確診。另一例新增是案23088的接觸者，是一名某分局長的司機，該案例較為可惜，最初疫調時並未匡列到該名司機，直到分局長確診染疫、重新疫調後才發現足跡有重疊；林右昌呼籲，警察同仁務必確實交代足跡，以利疫調能夠100%匡列。

此外，在疫調中的有4例，案24555在台北上班；案24558的家人在台北上班，是在匡列居隔中確診；案24583是自行前往七堵篩檢站篩檢；案24589因有感冒症狀自行快篩陽性，疑似曾接觸南榮國中學生，目前還在疫調當中。