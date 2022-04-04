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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸傳「嬰兒做PCR被捅死」…醫護跪地搶救畫面曝！警方還原真相

▲▼陸網傳「幼童做核酸被捅死」。（圖／翻攝自影片）

▲醫護跪地搶救畫面曝光。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

河北唐山近日瘋傳「一名1歲半孩子做核酸被志願者捅死了」。3日，警方通報稱，經核實該信息為一女子編造的謠言。真實情況是，3月31日，一嬰兒因家長不慎，被棉被遮蓋口鼻窒息。家長發現後將嬰兒抱到樓下，請現場核酸採集醫護人員幫忙。醫護人員立即對嬰兒心肺復甦，隨後陪同嬰兒及其家屬去醫院。

據豐潤公安局通報，4月3日，唐山市豐潤區公安局發布警情通報稱，1日晚，一網友在微信群組中發布影片及言論，「一歲半的小孩做核酸，被志願者給捅死了」。經核實，該信息屬編造的謠言，實際情況為3月31日，唐山市路南某小區一嬰兒因不慎被棉被遮蓋口鼻窒息，家長發現後連忙將嬰兒抱到樓下，尋求現場核酸採集醫護人員和社區工作人員幫助，醫護人員立即對嬰兒實施徒手心肺復甦，隨後陪同嬰兒及其家屬前往市婦幼保健院救治。

經豐潤警方查證，該謠言發布者系劉姓女子，豐潤左家塢鎮居民。豐潤警方依法將其傳喚至公安機關接受調查，劉女對其傳播虛假信息的違法事實供認不諱。目前，該案正在進一步辦理之中。

警方提醒廣大網友，網路不是法外之地，要遵守法律法規，對未經核實的信息不要輕信，不造謠、不傳謠、不信謠，對故意散布謠言的，公安機關將依法查處，絕不姑息。

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