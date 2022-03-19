愛孫一鬧就收驚！婆婆堅決「哭聲不尋常」　她傻眼：我帶就沒事

▲原PO的婆婆只要孫子一哭鬧，就會帶去收驚。（示意圖／記者李鍾泉攝）

記者謝欣辰／綜合報導

小嬰兒哭的原因有很多種，常讓新手爸媽搞不清頭緒。但有位網友在《爆怨公社》表示，婆婆只要小孩一哭，就會帶去收驚，並堅持「哭聲不尋常」，讓她很傻眼。

原PO表示，自己婆婆相當疼愛孫子，但只要小孩一哭鬧，婆婆就帶去收驚，「我實在很傻眼，明明我帶很正常，睡覺也是一覺到天亮」，但婆婆總是堅持「小孩的哭聲不一樣」，原PO說道，小孩白天給保母帶的時候很正常，接著婆婆會幫帶個2、3小時，等到晚上原PO跟先生下班就自己顧。

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原PO無奈，不知道該怎麼跟婆婆溝通，「小孩也不能太常收驚不是嗎？」結果今天婆婆又帶原PO的小孩去收驚，「說哭聲不尋常，叫我回家要注意」，但當原PO在幫小孩換尿布時，發現寶寶的屁股紅一整排，「所以會有不尋常的哭聲是因為紅屁股」，讓原PO傻眼，「媽媽我真的心很累，而且聽說常收驚的小孩後面會不好帶？」

貼文一出，網友們紛紛回應，「有這種婆婆，不管有沒有收驚。都難帶啊」，「我也受不了動不動就要收驚的老人」，「叫她記得常換尿布，收驚不能解決尿布疹」，但也有網友表示，「是人的習慣，收驚不會習慣，再說婆婆也是疼孫，不會害他」，「我家老大小時候是婆婆帶的，也是很難帶愛哭，婆婆也很常帶去收驚」。