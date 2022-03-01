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肺炎鏈球菌疫苗無法預防染新冠　醫建議：半歲嬰可多施打一劑

▲醫師籲為半歲嬰兒多接種一劑自費疫苗，阻擋肺炎鏈球菌的威脅。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲醫師籲為半歲嬰兒多接種一劑自費疫苗，阻擋肺炎鏈球菌的威脅。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

目前台灣尚未開放讓幼兒施打新冠病毒疫苗，而曾有美國研究顯示接種肺炎鏈球菌疫苗可降低新冠患者死亡率，引起許多幼兒父母的關注；醫師指出，肺炎鏈球菌疫苗主要針對肺炎鏈球菌的防護，目前無證據顯示能預防兒童感染COVID-19，但不論老人或嬰幼兒，都屬嚴重肺炎鏈球菌疾病的高危險族群，一旦罹患甚至會危及生命，建議半歲時可自費多施打一劑。

衛福部南投醫院小兒感染科醫師丁佩如指出，肺炎鏈球菌是兒童感冒後併發中耳炎或鼻竇炎最常見的致病菌，也可能造成肺炎、膿胸、敗血症或腦膜炎等嚴重侵襲性疾病。

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丁佩如表示，在幼兒全面公費接種肺炎鏈球菌疫苗前的年代，台灣5歲以下幼兒鼻咽存有此種病菌的比例約14％，平日可能與宿主相安無事，然而一旦感冒、病毒破壞呼吸道黏膜的完整性，上述併發症就可能隨之發生，所以在感冒流行的時節，也常是侵襲性肺炎鏈球菌感染病例大增之時。

南投醫院說明，我國目前提供嬰幼兒3劑公費肺炎鏈球菌疫苗，分別在2個月、4個月及12至15個月大時施打；不過嬰幼兒免疫力尚未健全，除儘量遵守個人防疫措施、按時接種公費疫苗，父母親另可讓孩子在6個月大時自費施打一劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗，使保護力更加完整。

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