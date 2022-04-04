宜蘭舞蹈班傳播鏈狂燒！新增5確診都是小學生　居隔二採陰轉陽

▲宜蘭防疫記者會。（圖／翻攝自YT）



記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

指揮中心4日公布台灣新增133例本土病例，其中宜蘭新增6例。宜蘭縣長林姿妙表示，4日新增的確診者中，有3位為3日以公告但尚未列案號者，為案24450、24544與24546，剩餘3人則為24545、24669與24731，6人當中有5人都是舞蹈班小學生，為居隔期間陰轉陽案例，對社區風險影響較低，呼籲縣民朋友不必過於驚慌。

林姿妙指出，4日新增的3名確診者中，均為未滿10多歲的小學生，其中案2454與24669為舞蹈班學生，因舞蹈老師確診後被匡列居隔，一採陰性，不料隨後卻出現發燒症狀，二採後確診，Ct值為13.9與15.3；另1人則為案24731，為案23887的弟弟，同樣於居隔期間陰轉陽確診，Ct值15.7。

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▲0404宜蘭確診關聯圖。（圖／宜蘭縣政府提供）



衛生局長徐迺維也指出，4日宜蘭縣新增加的確診者中，僅有1個足跡為宜蘭縣確診者足跡，該名確診女童曾在31日晚間6時許前往宜蘭市女中路何嘉仁美語補習班，縣府也在第一時間隔離匡列相關人員；至於其餘相關足跡，則為外縣市確診者返鄉掃墓所造成，他在3日凌晨發燒採檢後確診，不過徐迺維也呼籲縣民不必過於驚慌，只要有打疫苗並有戴好口罩、保持勤洗手等習慣，路上接觸經過應不容易被傳染。

受到舞蹈教室傳播鏈影響，宜蘭縣內傳出多名小學生確診案例，也讓家長們相當擔心，對此宜蘭縣府也提醒，只要學校有停課家長，如未被匡列居隔，但被匡列為自主健康管理或監測者，仍建議家長們在連假期間內不要有跨縣市移動，以降低感染風險，而校方在復課也務必要做好校內外清消。

最後，媒體提問有關宜蘭縣進內疫情多為特殊才藝班所引起，縣府是否有可能提升特殊才藝班的防疫措施，要求師生上課時必須戴口罩？宜蘭縣教育局則回覆，有關這個部分配合CDC規範辦理，如有新的配套也盡快公布和實施。