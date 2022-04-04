廖國棟2名確診助理ct值低　立院下令同層樓立委應作PCR

▲國民黨立委廖國棟國會助理確診，立法院依循可能足跡進行消毒。（圖／取自游錫堃臉書）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委廖國棟2名國會助理確診新冠肺炎，立法院4日表示，廖國棟的2位確診助理ct值低，傳染風險高，立法院中興大樓8樓的各委員及助理，在6日上班日應作PCR或快篩採檢，陰性始得進入院區。另外，中興大樓的空調系統也將在5日進行換氣作業，以增加空氣流通，避免病菌滯留。

新冠肺炎疫情延燒，廖國棟3日受訪時證實，自己的國會辦公室有2名助理確診，其餘同仁經過快篩皆為陰性，他已經囑託辦公室同仁，靜候衛政單位的通知及指示，一切都依照中央流行疫情指揮中心的規定辦理。

對此，立法院4日說明，廖國棟辦公室的2位確診助理ct值低，傳染風險高，立法院中興大樓8樓的各委員及助理，在4月6日上班日應作PCR或快篩採檢，陰性始得進入院區。

立法院表示，自3月29日有進出中興大樓8樓的委員、助理、職員工、國會聯絡人、記者或其他訪賓，請做好自主健康管理，如有發燒、感冒等不適症狀，請速就醫並勿進入院區。

另外，立法院也說，中興大樓的空調系統將在4月5日進行換氣作業，以增加空氣流通，避免病菌滯留，並且建議中興大樓各立委研究室製作訪客登記簿，以利疫調管理。

事實上，目前辦公室位在立法院中興大樓8樓的立委，包括民進黨立委邱議瑩、林楚茵、林宜瑾、國民黨立委徐志榮、廖國棟、時代力量立委邱顯智及無黨籍立委林昶佐等人。