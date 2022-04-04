總動員！大決戰！上海要在36小時內完成全員核酸檢測

記者趙禕/上海報導

鑒於從三月份開始上海市新冠疫情反彈，每天篩查出的確診者和無症狀感染者人數不斷攀升，中國大陸決定果斷採取全面篩查措施，動員來自多個省份的醫護人員以及軍方人員支援上海，要在36小時內完成上海2500萬居民的核酸檢測；除了備妥10萬個床位嚴陣以待，還提供臨近省份的隔離場所儲備，對所有篩查出來的陽性確診者「應收盡收」，然後按照檢測結果進行分區管理，逐步解封。

為了確保順利完成工作，讓上海早日恢復正常生活，大陸國務院副總理孫春蘭專程座陣上海，她表示：「上海作為人口高度密集的超大城市，也是承載特殊功能的經濟中心城市，在堅決控制疫情的同時，保障上海城市和核心功能穩定運行意義重大。有關部門要發揮各自職能和專業優勢，及時調集資源力量，強力支援上海開展防控工作。」

▲大陸國務院副總理孫春蘭座陣上海與上海市政府共同指導抗疫工作。（圖／翻攝自上海電視台新聞綜合頻道）

來自北京市、天津市、安徽省、福建省、海南省、河南省、湖北省、江蘇省、江西省、山東省、四川省、浙江省等地，總數達到一萬八千多名醫護人員組成的醫療團隊，這幾天陸續抵達上海；他們一部份人支援方艙醫院和隔離點的醫療服務工作，另外一部份人則支援核酸採檢工作。另外還有大批抗疫物資，和核酸檢測方艙實驗室、核酸移動檢測車等設備。此外，大陸軍方也動員來自陸軍、海軍、聯勤保障部隊所屬7個醫療單位2000多人，組成衛勤力量到上海支援醫療救治、核酸檢測等疫情防控工作。

▲▼來自多個省市的醫療團隊陸續出發抵達上海支援工作。（圖／翻攝自網路）

▲▼大陸軍方人員也組成衛勤力量到上海支援。（圖／翻攝自網路）

另外，浙江省還安排杭州市、寧波市、湖州市、紹興市、金華市、台州市等城市提供儲備的隔離場所，隨時準備接納上海的密接、次密接人員入住。動員這麼龐大人力物力支援上海就是為了支持上海實現應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治目標，同心協力儘快結束上海本輪疫情傳播。

▲來自安徽省黃山市第一人民醫院的醫護人員在上海居民小區裡進行檢酸檢測。（圖／記者趙禕攝）

上海各區從今天淩晨三點開始就陸續展開全員檢酸檢測作業，除了安排醫護人員進入各個住宅小區為所有的居民進行核酸採樣檢測之外，每個街道、鎮還安排3-5部流動採樣車，配備醫務人員、志願者對街面、工地、企業、長租公寓等流動人員補充採樣。為切實落實全市覆蓋「不漏一戶、不落一人」的原則，各街道、鎮被要求要對轄區住宅社區、辦公樓、寫字樓、企業、酒店、商鋪、旅社等各類場所，開展「敲門」、「掃樓」行動，透過資料比對摸清底數，做到應檢盡檢。每個小區還有許多住戶自發組成志願者協助維護核酸採檢工作順利進行。

▲▼上海各居民小區從今天早上開始陸續展開檢酸檢測工作。（圖／記者趙禕攝）



▼每個小區還有許多住戶自發組成志願者協助維護核酸採檢工作順利進行。（圖／記者趙禕攝）

上海市之前各區陸續做過多輪核酸檢測，但是確診病患和無症狀感染者仍然持續出現，為了今天這次全面、全員、全方位的核酸檢測，上海利用4 月3日一天暫停多個小區原訂的採檢計劃，全力組織動員做好準備，希望透過今天周密組織下的全員核酸篩查能夠摸清疫情本底，快速將感染者轉運收治到方艙醫院和定點醫院，實現感染者應收應收，嚴防疫情外泄，保持上海這座特大城市核心功能正常運轉、供應鏈產業鏈暢通。