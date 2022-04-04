　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

總動員！大決戰！上海要在36小時內完成全員核酸檢測

記者趙禕/上海報導

鑒於從三月份開始上海市新冠疫情反彈，每天篩查出的確診者和無症狀感染者人數不斷攀升，中國大陸決定果斷採取全面篩查措施，動員來自多個省份的醫護人員以及軍方人員支援上海，要在36小時內完成上海2500萬居民的核酸檢測；除了備妥10萬個床位嚴陣以待，還提供臨近省份的隔離場所儲備，對所有篩查出來的陽性確診者「應收盡收」，然後按照檢測結果進行分區管理，逐步解封。

為了確保順利完成工作，讓上海早日恢復正常生活，大陸國務院副總理孫春蘭專程座陣上海，她表示：「上海作為人口高度密集的超大城市，也是承載特殊功能的經濟中心城市，在堅決控制疫情的同時，保障上海城市和核心功能穩定運行意義重大。有關部門要發揮各自職能和專業優勢，及時調集資源力量，強力支援上海開展防控工作。」

▲大陸國務院副總理孫春蘭座陣上海與上海市政府共同指導抗疫工作。（圖／翻攝自上海電視台新聞綜合頻道）

▲大陸國務院副總理孫春蘭座陣上海與上海市政府共同指導抗疫工作。（圖／翻攝自上海電視台新聞綜合頻道）

來自北京市、天津市、安徽省、福建省、海南省、河南省、湖北省、江蘇省、江西省、山東省、四川省、浙江省等地，總數達到一萬八千多名醫護人員組成的醫療團隊，這幾天陸續抵達上海；他們一部份人支援方艙醫院和隔離點的醫療服務工作，另外一部份人則支援核酸採檢工作。另外還有大批抗疫物資，和核酸檢測方艙實驗室、核酸移動檢測車等設備。此外，大陸軍方也動員來自陸軍、海軍、聯勤保障部隊所屬7個醫療單位2000多人，組成衛勤力量到上海支援醫療救治、核酸檢測等疫情防控工作。

▲▼來自多個省市的醫療團隊陸續出發抵達上海支援工作。（圖／翻攝自網路）

▲▼來自多個省市的醫療團隊陸續出發抵達上海支援工作。（圖／翻攝自網路）

▲▼來自多個省市的醫療團隊陸續出發抵達上海支援工作。（圖／翻攝自網路）

▲▼大陸軍方人員也組成衛勤力量到上海支援。（圖／翻攝自網路）

▲▼大陸軍方人員也組成衛勤力量到上海支援。（圖／翻攝自網路）

▲▼大陸軍方人員也組成衛勤力量到上海支援。（圖／翻攝自網路）

另外，浙江省還安排杭州市、寧波市、湖州市、紹興市、金華市、台州市等城市提供儲備的隔離場所，隨時準備接納上海的密接、次密接人員入住。動員這麼龐大人力物力支援上海就是為了支持上海實現應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治目標，同心協力儘快結束上海本輪疫情傳播。

▲來自安徽省黃山市第一人民醫院的醫護人員在上海居民小區裡進行檢酸檢測。（圖／記者趙禕攝）

▲來自安徽省黃山市第一人民醫院的醫護人員在上海居民小區裡進行檢酸檢測。（圖／記者趙禕攝）

上海各區從今天淩晨三點開始就陸續展開全員檢酸檢測作業，除了安排醫護人員進入各個住宅小區為所有的居民進行核酸採樣檢測之外，每個街道、鎮還安排3-5部流動採樣車，配備醫務人員、志願者對街面、工地、企業、長租公寓等流動人員補充採樣。為切實落實全市覆蓋「不漏一戶、不落一人」的原則，各街道、鎮被要求要對轄區住宅社區、辦公樓、寫字樓、企業、酒店、商鋪、旅社等各類場所，開展「敲門」、「掃樓」行動，透過資料比對摸清底數，做到應檢盡檢。每個小區還有許多住戶自發組成志願者協助維護核酸採檢工作順利進行。

▲上海各居民小區從今天早上開始陸續展開檢酸檢測工作。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海各居民小區從今天早上開始陸續展開檢酸檢測工作。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海各居民小區從今天早上開始陸續展開檢酸檢測工作。（圖／記者趙禕攝）
▼每個小區還有許多住戶自發組成志願者協助維護核酸採檢工作順利進行。（圖／記者趙禕攝）

▼每個小區還有許多住戶自發組成志願者協助維護核酸採檢工作順利進行。（圖／記者趙禕攝）

上海市之前各區陸續做過多輪核酸檢測，但是確診病患和無症狀感染者仍然持續出現，為了今天這次全面、全員、全方位的核酸檢測，上海利用4 月3日一天暫停多個小區原訂的採檢計劃，全力組織動員做好準備，希望透過今天周密組織下的全員核酸篩查能夠摸清疫情本底，快速將感染者轉運收治到方艙醫院和定點醫院，實現感染者應收應收，嚴防疫情外泄，保持上海這座特大城市核心功能正常運轉、供應鏈產業鏈暢通。

►「料理神器」打折了！一鍵按下就能等吃

ET快訊
快訊／林右昌第3次PCR出爐！　明起解隔離
快訊／宜蘭中山國小開第一槍！　清明後再放4天假
快訊／本土出現「中症患者」！　20多歲年輕人
快訊／本土連4天破百　陳時中點名「4地區」高度警戒
快訊／本土133例！分佈「11縣市」　新北46例最多
快訊／今本土+133！　另增142境外
LIVE／連假確診持續破百！　陳時中最新說明
屏東家犬暴衝狠咬！　2歲女童全身40多處傷
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男大生公審「女老師性騷」！PO求歡對話：師生之間刺激　學校闢謠

嬰幼兒集中隔離挨轟　上海回應：家長「同樣染疫」才可陪同

北京江蘇遼寧Omicron病例或與「南韓」有關　店員、網購驗出陽性反應

總動員！大決戰！上海要在36小時內完成全員核酸檢測

美菲舉行「最大規模」軍演　王毅會晤菲外長：雙方要冷靜妥善管控分歧

吉林封省大半月「本土病例破5萬」　長春用5天全面清零攻堅

林鄭月娥宣布不連任特首　年初已向中央表達意願

饒舌歌手作勢「肘擊」賣藝老人　0.01元「羞辱」打賞遭網友群起Diss

7萬網紅「大濃妝當志工」惹眾怒！助力PCR發自拍遭痛譙　本尊回應

外媒指中方對烏克蘭實施網路攻擊　駐英大使：刻意「造謠抹黑」

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

徐小可熱褲練鋼管「劈腿+下腰」身材火辣　阿Ben：為妳驕傲..「夫妻房事大加分」

姚元浩「關我屁事」怒：進廚房幹嘛　鬼鬼被趕出去...委屈哭了

3隻霸氣狗老大站窗邊推擠　搶著跟媽說掰掰超級反差萌

浪貓收編成小霸王綁架娃娃　叼「大鯊魚」強行拖3層樓！

無帽男叼菸載女刮中柱過彎　她發出「謎之叫聲」笑翻網友

男大生公審「女老師性騷」！PO求歡對話：師生之間刺激　學校闢謠

嬰幼兒集中隔離挨轟　上海回應：家長「同樣染疫」才可陪同

北京江蘇遼寧Omicron病例或與「南韓」有關　店員、網購驗出陽性反應

總動員！大決戰！上海要在36小時內完成全員核酸檢測

美菲舉行「最大規模」軍演　王毅會晤菲外長：雙方要冷靜妥善管控分歧

吉林封省大半月「本土病例破5萬」　長春用5天全面清零攻堅

林鄭月娥宣布不連任特首　年初已向中央表達意願

饒舌歌手作勢「肘擊」賣藝老人　0.01元「羞辱」打賞遭網友群起Diss

7萬網紅「大濃妝當志工」惹眾怒！助力PCR發自拍遭痛譙　本尊回應

外媒指中方對烏克蘭實施網路攻擊　駐英大使：刻意「造謠抹黑」

新冠疫苗數據或國際期刊刊載　聯亞藥：讓全球見證成果

改裝車桃園海線深夜狂飆！警「口袋戰術」對決　攔截40車開罰12件

湖人3巨頭將解體？戴維斯淡定回應　他深信全員健康本能奪冠

A-Lin超長髮化身「森林精靈」　重逢舊愛撞梗大S

「擴大購買」抗病毒藥物洽談中！陳時中曝「關鍵考量」：要看效期

詐團持正版偵查隊通知書詐騙　銀行員機警攔下匯款警要查

台南三井outlet西側廣場　4月6至8日下午加開莫德納疫苗接種站

快訊／林右昌第3次PCR結果出爐　4／5零時起解除隔離

醫護怨「連14天戳鼻採檢」　指揮中心週四開會討論「改深喉唾液」

宜蘭中山國小開第一槍！清明後再放4天假　暫停線上教學再補課

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

大陸熱門新聞

18歲兒愛上嫩外傭　老爸竟只擔心「這件事」

22歲女11天生4男胎　尪超崩潰

林鄭月娥宣布不連任特首　年初已向中央表達意願

男大生公審女老師性騷PO求歡對話！學校闢謠

22歲孕婦懷4胞胎不同天分娩！醫護震驚：奇蹟

她外帶咖啡驚見整杯「黑螞蟻」

2000解放軍出動！多架軍機抵達上海

上海本土日增9006例！超6千名醫護趕赴支援

網紅大濃妝當志工犯眾怒！助力採檢PO自拍遭痛譙

2歲女兒被送隔離！上海媽心碎：好心急

饒舌歌手作勢「肘擊」賣藝老人 0.01元「羞辱」打賞遭網友群起Diss

牙痛拖了7天！懷胎9月孕婦突母子雙亡

吉林病例破5萬　長春5天清零攻堅

上海要在36小時內全員核酸檢測

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國寶級演員心臟衰竭病逝！享壽93歲

快訊／連假第3天！台鐵死傷事故　雙向延誤路段曝

大S剛登記…汪小菲急了「爆深夜撂人進她家」！

Angelababy「是黃曉明不要我」畫面瘋傳！　美照洩近況

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來害我

「四海幫太子爺」遭北聯幫擄走凌虐　發江湖令全面追殺

張惠妹唱一半...瘦子無預警合體！　全場激動叫瘋了

全裸女屍遭棄農田　左臀「蝴蝶刺青」顯靈緝凶

本土恐日增500例　學者曝高峰時間點

沒看過也能酸？鬼鬼親上火線回應

尿尿出現「1情況」當心了！　醫示警：恐是腎損壞了

王喜PCR「被戳到爆血」報警！拒機場人員關心：她給我廁紙止血

《玩具總動員》蛋頭太太離世！

防彈V「葛萊美後台」抽菸被偷拍

港星PCR爆血「護理師親上火線打臉了」！私訊對話曝光

更多

最夯影音

更多
張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！
玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面