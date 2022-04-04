那些年，我們一起追的匪諜——評張國立《私人間諜》

圖文／鏡週刊

起先看到書名《私人間諜》，還以為是一本本格派的懸疑諜報小說，或者是個冷硬偵探大顯身手的故事。沒想到開卷之後，才知道是以戒嚴時期情報機構為背景，帶著懸疑及推理的興味，並佐以校園青春愛情記事綜合起來的時代大戲。整本書讀起來酣暢淋漓，我自第一頁讀起後，便難以釋卷；不過閱讀過程中雖樂趣橫生，卻又無端感到悲喜交雜。

那樣無法名狀的糾結是，一個如此蒼白的時代，在父權、軍隊與國旗等符碼中折騰喧鬧不休，歷史卻自我嘲諷，終於虛無與荒誕。像是當代的黑色喜劇一樣，使人笑中帶淚。其實，所謂白色恐怖，不僅只是這本小說的背景設定、也不是復古情懷，而是一整個世代的蒼茫、抑鬱與傷口。

人們在和解之前，還需要更多理解。

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時代並未走遠，威權幽靈尚在徘徊，台灣社會都還如同主角石曦明後半生一般，在徬徨中踽踽而行，本書是我們集體的悼亡——青春、自由，以及那些被湮沒的真實生命。如何理解傷痕？閱讀各種不同角色的人生，聽說他者故事，也許是一條集體療傷的路。

本書主角石曦明，父親是一名來自四川，曾經獲得榮譽勳章的退役軍人，但酒後異常凶暴，動輒毆打妻子及小孩。石曦明的媽媽因而在他們幼年時逃家，石曦明因而留下陰影，長大後也不願再見父親，希望未來可以帶著妹妹一起離開。

石曦明中學畢業後入伍，進了憲兵隊，後又被分到警總保安處，進行一項特別任務——監控一名代號為「水手」的留美學者。如同電影情節，石曦明以及同袍窩在水手家中對面的公寓，日夜監控他的一舉一動，例如水手閱讀怎樣書，喝怎樣的咖啡和酒，與怎樣的對象來往，石曦明及同袍們都一五一十地都寫成報告，希望能找到任何「思想」。

石曦明在監控當中，被水手高雅而西式的生活所影響，開始閱讀水手書房裡的《老人與海》、也開始模仿啜飲苦澀的咖啡，後來更因此燃起考大學的鬥志，歷經一番苦讀，在退伍之後考上輔大日文。但軍中的長官許雅文，十分欣賞石曦明的才幹，於是吸收他，要他繼續擔任警總的線民，監控學校裡的師生。

在台灣文學當中，關於白色恐怖受難者的作品不少，但鮮少有以黨國特務的角度出發，書寫「執法者」的心境。陳映真的〈夜霧〉是一名篇，近年來則有黃崇凱以監控聶華苓的特務心境，寫成的〈三輩子〉。但作者描繪石曦明的心路歷程，更較前作入木三分，可以看得石曦明雖然在黨國教育長大，但水手開啟了他心內自由的窗，加上小時候在及暴力威權下成長，更造成他日後精神上的折磨與斷裂，上演一齣「家變」的荒謬劇（《家變》為王文興小說，書中的微小隱喻）。

石曦明靠著過人的記憶力讀書考試，游刃有餘，但這樣的超能力，卻也是被父親毒打出來的傷疤——象徵由黨國撫育長大的長子，卻矛盾地想要爭取自由，擺脫黨國。

小說第二部分，風格一跳，轉向青春旺盛的校園喜劇。說到石曦明考入大學後，與父親斷絕往來，所以只能靠自己半工半讀，以及部分來自「國家」的津貼過活。但石曦明的大學生活並不主流正向，除了打工，還忙著到處游牧、寄居他人宿舍，剩餘時間都在打籃球及玩麻將，以及參加國民黨的校園社團活動。

大四的時候，石曦明為了賺取到美國留學的高額獎金，參加了校園裡的秘密麻將大賽，他為了高額獎金，沒日沒夜投入賽局，幾乎沒有去上課，女友還離他而去。最後，石曦明面容日漸枯槁，人生猥瑣難堪，甚至差一點倒斃在總冠軍戰當中，終於贏得了比賽。大學生活的放蕩不羈，還有拚死拚活，或許是石曦明長期以來，一直想擺脫父親及許雅文控制的方式，表面上看起來荒唐可笑，事實上卻是別無選擇的哀傷。

第三部分是石曦明大學畢業之後的故事，由於涉及本書最精彩的懸疑部分，在此請讀者自行閱讀體驗。本書後段縈繞在某種懸疑驚異的氛圍當中，不過實際上詭異的並非超自然的部分，而是清晰可視的兩個幽靈徘徊上空：一個是黨國，如同石曦明父親石重生，亦如同警總長官許雅文。他們都是父權象徵，都自認有權、也有責掌控石曦明的人生。

不過小說中可能暗示，原本黨國符號應是雄偉光明的，實際上卻委靡不振，石重生在妻子逃家、長子背離後，過著行屍走肉般的餘生（「重生」之名或也是種諷刺）；而許雅文則淪陷在另一種自囚情境當中，如同珍視魔戒卻反被困住的哈比人咕嚕；甚或輔大校園裡，四處探聽抓匪諜的宇教官，在劇情中更像是一名路過瞎忙的甘草人物，十足諷刺。

另一面我們看到的另一個幽靈是柔和且陰性的，象徵理想與自由。小說中帶來救贖、精神躍升的總是女性——除了第一部分在水手家中出現的神祕白衣女子，還有石曦明相依為命的妹妹、石曦明最困頓時給予情感撫慰的阿玲，乃至最細微的，許雅文晚年時照顧他的孫女，都是與黨國威權互為參照，自由的喻依。

而連同小說中纏繞著的抽象國度：當時台灣人心目中的「美國」，似乎是包裹一切希望的精神彼岸，包含水手家中的咖啡、唱片、海明威、石曦明嚼爛的字典、如醉如狂的麻將大賽（赴美門票），在在都是同綑理想與自由的譬喻。

雖然作者細膩地重現了1970年代的布幕舞台，如同《天橋上的魔術師》裡有許多細節值得人們探究回味，但我們更要注意的是布幕後面，無法直接嗅聞出來，卻更令人窒息的社會氛圍。書中白色恐怖的情節雖然可能為作者虛構，但一查檔案，和現實卻有許多吻合的情節——

1971年即有「成大共產黨案」，蔡俊軍與吳榮元等多名成大學生因嚮往共產主義，在校園裡面成立共產黨，後遭警總逮捕，蔡吳兩人一度被判處死刑，後改判無期徒刑；而威權伸手進校園的案件不僅於此，1975年的台大哲學系事件，是國民黨清理殷海光等人自由主義思想的最後手段；而1977年的「台灣人民解放陣線」一案更與小說情節有巧合之處，當事人之一是自美返台的戴華光（戴的父親是上校，也真的在商船上實習過），與嚮往社會主義、不滿時政的賴明烈（文化建築助教）與劉國基（輔大法文所）等人接觸，共同販賣左翼書籍與組織社團。不久之後，戴華光與賴明烈在羅斯福路的租屋處被警總逮捕，後來戴、賴、劉三人以「二條一」（《懲治叛亂條例》最重的刑責）被起訴，戴華光最終被判無期徒刑。

考據諸多歷史檔案，情節歷歷在目，政治受難者普遍都有著十足的理想，嚮往更崇高的平等或自由世界。但可惜的是，本書對於這樣的著墨不多，書中唯一被當成「匪諜」逮捕，那一位疑似半夜升五星旗的商院同學，思想面容卻也模糊不清，難以辨識。或許作者想要反映當時一般普遍的社會現象，人們無法擁有思想，只能躲藏在庸碌的現實當中。那些裝瘋賣傻、酒色財氣，或許才是戒嚴統治底下的生存之道。

或者也可以這麼說，麻將大賽雖然看似荒誕，卻為學生們反抗的微弱手段，或者精神逃亡的洞口。小說是一種集體無意識的再現，或許比真實還更貼近真實，提醒我們不要忘記大時代的悲喜交歡，特別是仍未散去的各種幽靈。

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