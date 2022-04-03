▲保生大帝聖誕文化祭登場，侯友宜赴樹林濟安宮參拜祈福。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆3月15日是保生大帝聖誕，新北市樹林區的濟安宮已連續舉辦25年保生大帝聖誕文化祭今（3日）開鑼熱鬧登場，吸引來自各地信眾參加，新北市長侯友宜也前往參拜祝壽，感謝樹林濟安宮響應市府防疫政策，以及對地方公益慈善與宗教文化貢獻，也祈願市政順利、疫情退散外，並呼籲民眾落實防疫。

侯友宜表示，樹林濟安宮是樹林重要信仰中心，廟方發揚保生大帝濟弱扶傾的精神，投入地方公益無數，提供學生獎學金、花蓮震災捐助百萬元善款，疫情期間更是捐贈防疫物資防護衣、防毒面罩及樹林區13所國小防疫經費，確保消防執勤人員的安全及孩童的健康受到保障，種種行善義舉屢獲本市績優宗教團體表揚。

侯友宜說，保生大帝聖誕文化祭是樹林區重要的宗教文化活動，目前疫情升溫，感謝樹林濟安宮配合防疫措施，活動參與人員全程佩戴口罩，並配置專人掌握現場秩序，注意人流動線不群聚，落實實聯制。

▲新北市樹林區濟安宮已連續舉辦25年保生大帝聖誕文化祭。

樹林濟安宮董事長陳黃綠妹表示，邁入第25個年的保生大帝文化祭，系列活動於3日開鑼，現場有小朋友寫生比賽及鐵馬踩街祈安，大小朋友玩得不亦樂乎；在4月9日至15日期間有保生大帝契子契孫回娘家為保生大帝賀壽、義剪、學子才藝之夜、暖壽科儀、樹三鶯中醫師聯合義診等精彩活動。

陳黃綠妹說，為了推廣保生大帝醫神濟世安民精神，在4月10日特別邀請中醫為民眾推拿，讓勞累身心得到舒緩，中午還有養生藥膳排骨讓民眾吃平安，因應防疫也以外帶盒裝提供。另外在15日遶境祈安活動，也落實防疫政策，遶境人員皆打滿3劑疫苗，並貼上貼紙作為識別，歡迎民眾前來參拜祈求身體健康、保庇平安順遂。

民政局長柯慶忠表示，農曆3月神明聖誕較多，各地宮廟皆有精采廟會活動，新北各宮廟也積極配合防疫政策。再次提醒民眾落實防疫觀念，需佩戴口罩才可入廟參拜，並建議隨身攜帶消毒液，讓防疫無缺口。各宮廟配合防疫措施，活動是否異動，請民眾留意各宮廟公告。

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