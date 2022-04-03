快訊／新北校園疫情再延燒！　三峽某國小教師感染鏈累積60例

記者杜冠霖／新北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增183例本土病例，其中，新北市71例為最多。新北市長侯友宜3日表示，三峽某國小科任教師（案23606）的衍生個案今再新增41例，包含3位老師、32位學生、6位家人。加上本人，從老師引起的個案就高達60位。

侯友宜表示，案23606是科任教師，涉及比較活動性的老師，接觸的師生相當多，昨天總共採檢出18例師生、家長是陽性個案，再連續擴大匡列採檢後，今天又有41例個案確診、受影響學校也新增1所，包含3位老師、32位學生、6位家人。加上本人，從老師引起的個案就高達60位。

案23396是樹林某科技廠案的衍生個案，是1名女性超商店員，因為她跟科技廠足跡重疊而感染，3月31日被匡列採陽後，其男友案23395也確診，其妹（案23606）在三峽某國小當科任老師，並指導鄰近其他學校的運動團隊。

三峽體育老師因超商姊姊染疫後被匡列確診，新北市因應校園防疫，昨日宣布即日起至4月30日，境內國小校園室內暫停租借，跨校大型活動暫停辦理，校外人士入校需打第三劑疫苗，視疫情滾動檢討檢討戶外教學及畢業旅行。

侯友宜指出，已經要求跨校的活動一律暫停，而且校園的租借不再租借，以孩子的防疫為最大的優先，讓校園能夠安全。這幾天剛好是在清明放假期間，新北市府會全力的檢討，滾動式的面對未來4月5號這個清明假期以後，「同學上課我們更要戰戰兢兢全力以赴。」

▼三峽確診教師影響範圍。（圖／新北市府提供）



▼三峽某國小、中和疫情防疫作為。（圖／新北市府提供）

