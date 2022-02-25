▲全聯物資銀行捐贈醫護物資，助北榮桃園分院弱勢住院民眾。（圖／北榮桃園分院提供）



記者楊淑媛／桃園報導

台北榮民總醫院桃園分院25日表示，全聯慶祥慈善事業基金會今年度再次捐贈給該院成人紙尿褲72箱、看護墊50箱、替換式紙尿片56箱，以及濕紙巾28箱共206箱，市價約28萬的長照所需醫護物資給該院，讓第一線的醫護人員使用在無力負擔照護相關用品的弱勢住院民眾，預期受益院民超過1,000人次，創建醫療照護的友善環境。

北榮桃園分院結合社會資源、照顧弱勢，自2020年與全聯慶祥慈善事業基金會攜手合作，由該基金會捐贈長照所需物資給該院，經統計2021年度在北榮桃園分院實際受益的弱勢民眾高達1,205人次，確實且有效解決弱勢民眾在住院治療時，無力支付醫療照護用品的問題，更提升醫療照護品質。

北榮桃園分院院長盧星華表示，該院醫療團隊無時無刻想著如何為弱勢貧困病患提供良好的醫護環境，並積極結合社會資源、照顧弱勢。盧院長萬分感謝全聯慶祥慈善事業基金會慷慨解囊與該院持續合作，使院內醫用資源更加充沛，也協助維護弱勢民眾生活品質及自尊，期將其資源與該院卓越精湛醫療專業結合，提供多元服務、攜手扶持弱勢族群。