　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

蘇州發現全新Omicron變異株　陸專家：未必會「變得厲害」

▲▼大陸疫情，新冠疫情，三亞疫情。（圖／視覺中國）

▲大陸市民接受檢測。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸江蘇蘇州近日發現Omicron BA.1.1進化分支，從未在全球數據庫中出現過。對此，大陸病毒學專家指出，並不是說新冠病毒一出現新分支，就都會變成厲害的變異株，民眾無需過度恐慌。

蘇州市疾控中心2日在疫情發佈會上介紹，該市發現Omicron BA.1.1進化分支，在多個數據庫中均未發現新冠病毒基因組高度同源序列。

儘管蘇州市疾控中心強調，需要一定時間來分析比對才能公佈進一步資訊，但這個新變異毒株仍引起不少關注和猜測，登上大陸熱搜。

據《科技日報》報導，一名大陸國家級數據平台的病毒學專家指出，此輪本土疫情已經持續了1個多月，按照新冠病毒的變異速度，出現2個左右的變異是正常的。

該專家表示，但並不是說新冠病毒一出現新分支就都會變成厲害的變異株，只有比較「適應」的病毒才有可能存活下來，即便存活下來，也未必會發展成為主流毒株。

▲蘇州出現新變異Omicron病毒。（圖／路透）

「如果你去回溯Delta毒株，會發現它有很多分支AY.1、AY.2......AY.133，但最後成為主流的只有幾個。」該專家解釋，大量的分支在流行的過程中「自生自滅」，因此即便是出現一個新的分支也無需過度恐慌，分支最後未必會形成主流，也很少會發展為更具感染力和致病性的毒株。

該專家認為，當前重要的是，大量採集當前各地新冠陽性人員樣本進行病毒基因組測序，通過生物學方法密切監測變異情況，及時發現主流毒株，研發有效的疫苗、抗病毒藥物和檢測試劑，實現對疫情的防控。

►睡到自然醒就靠它了

ET快訊
酸民虧「台灣差太多感覺難看」　鬼鬼親上火線反擊
快訊／疫情燒進立院！　藍委助理確診
小老闆哭被戴綠帽「老婆又懷孕」　醫揭關鍵：孩子是你的
汪小菲繼父首度曝光！　99％撞臉具俊曄
快訊／高雄2確診遊花東！　足跡遍及多家名店
快訊／竹縣最新足跡！　竹北雙鐵、健身工廠、蝦皮店到店
快訊／新竹縣今＋15！　院內感染增9例
車剛停好就被趕！　鄰居開嗆「我們停40年了」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

蘇州發現全新Omicron變異株　陸專家：未必會「變得厲害」

上海今日做全民快篩「2500萬人一日完成」　明做核酸檢測

台150萬「黃氏」多數起源哪？　台青尋根「江夏」族姓最繁

上海「半封城」第6天　陸副總理趕赴坐鎮：堅持動態清零

法國駐上海領事館與歐盟24國聯名　「致函上海政府」提6大要求

台陸參賽各奪最大獎！　第七屆「華燦獎」台港澳報名增長330%

陸清明假期爆疫情！網店推「全程直播」代客掃墓：哭出來要4500

海南三亞宣佈封城3天！社區查驗式管理　市民嘆：一天之內變了樣

大陸本土「單日首破萬例大關」　新增13146例創史上新高

18歲兒愛上嫩外傭　老爸竟只擔心「這件事」！事後反應讓眾人大讚

前主人過世鸚鵡難過拔羽毛　被收編後跟爸尬舞變身舞王

車禍沒擺警示牌！後方大塞車　路過騎士爆氣「直接現場教學」

趙孟姿懷胎6月僅胖5公斤　叫許孟哲買消夜「不順路」被拒...差點翻臉

眾量級愚人節「宣布大事」！ 家寧IG貼單人符號：很幸福的一天

天竺鼠剪完指甲表情超厭世　呆坐床上折手手：生無可戀

謝欣穎放閃王柏傑「了解彼此」　認了想婚：有共識繼續走下去！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

Selina熱戀被爆料「陳嘉樺嘴巴很大」　「男友正臉曝光」反致歉黃子佼

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

《咒》票房破億佛母現身「千萬別掀開紅布」　林敬倫「唯一看過真面目」：很毛很毛...

蘇州發現全新Omicron變異株　陸專家：未必會「變得厲害」

上海今日做全民快篩「2500萬人一日完成」　明做核酸檢測

台150萬「黃氏」多數起源哪？　台青尋根「江夏」族姓最繁

上海「半封城」第6天　陸副總理趕赴坐鎮：堅持動態清零

法國駐上海領事館與歐盟24國聯名　「致函上海政府」提6大要求

台陸參賽各奪最大獎！　第七屆「華燦獎」台港澳報名增長330%

陸清明假期爆疫情！網店推「全程直播」代客掃墓：哭出來要4500

海南三亞宣佈封城3天！社區查驗式管理　市民嘆：一天之內變了樣

大陸本土「單日首破萬例大關」　新增13146例創史上新高

18歲兒愛上嫩外傭　老爸竟只擔心「這件事」！事後反應讓眾人大讚

「 遇水則發」立委周春米細雨中掃街　支持者熱情歡迎

地震狂搖！日本貓奴緊張找貓　淡定貓躲桌下「掩護穩住」：麥緊張

孫藝真閨蜜婚禮上自拍　後方女星表情NG⋯釣出本人：請保護我的臉！

快訊／立院2助理確診！廖國棟急快篩　採檢結果出爐

她「胸口釘入」金龍徽章　參與《木曜》跟邰智源、KID錄影掀討論

鍾佳濱東港掃街　贈學生「棒球王子」簽名球

歐盟第一槍！　立陶宛宣布停止進口俄羅斯天然氣

快訊／新冠肺炎疫情燒進立法院　廖國棟證實有助理確診

醫療人員被匡列「可有條件上工」　需連續戳鼻採檢14天

拉布拉多手術完好憂鬱！　疼孫阿公戴「同款大圈圈」陪伴暖哭粉絲

第一次做臉！黑頭粉刺飽滿噴發　壓下去「巨大鐘乳石」瞬間彈出

大陸熱門新聞

18歲兒愛上嫩外傭　老爸竟只擔心「這件事」

22歲孕婦懷4胞胎不同天分娩！醫護震驚：奇蹟

封不住病毒！　蘇州驚現全新Omicron變異株

上海嬰孩集中隔離畫面曝！「3人躺一床」慘哭

牙痛拖了7天！懷胎9月孕婦突母子雙亡

大陸本土新增首破萬例　單日創史上新高

外送員被壓公車下！百人合力抬車

21歲傻妹花663萬　做法事挽回男友

嬰兒被單獨隔離無人顧　屁股慘爛掉家長心碎

海南三亞宣佈「封城3天」

台150萬「黃氏」多數起源哪？

陸駐美使館：台灣問題不是民主對抗威權

宅男去健身房被撲倒！女脫衣喊「睡覺嗎」

專家：上海疫情比武漢大，嚴重性低

更多熱門

相關新聞

護理師延伸+9病患　全院降載只出不進

護理師延伸+9病患　全院降載只出不進

新竹縣新增15例新冠肺炎本土確診案例，其中台中婚宴延伸醫院群聚9例，皆為住院病患(因病況平時管制無法出院)，日前護理師案23409確診時已匡列採檢，昨陰轉陽；大潭電廠群聚延伸5例(4名泰國籍、1名本國籍)，皆在集中檢疫所居隔期間陰轉陽；最後則是屏東縣1名確診者之同住家人昨採檢陽性。

護理師、大潭案延伸　竹縣今傳+14

護理師、大潭案延伸　竹縣今傳+14

上海「半封城」第6天　陸副總理趕赴坐鎮

上海「半封城」第6天　陸副總理趕赴坐鎮

即／新竹今傳+9　市府：疫調中下午公布

即／新竹今傳+9　市府：疫調中下午公布

快訊／三峽老師確診！侯友宜令「7校」緊急停課、新北停止跨校活動

快訊／三峽老師確診！侯友宜令「7校」緊急停課、新北停止跨校活動

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗大陸疫情變種病毒變異株

讀者迴響

熱門新聞

網爆「快篩陽性還衝阿妹演唱會」！嗨完才去醫院

18歲兒愛上嫩外傭　老爸竟只擔心「這件事」

汪小菲消失4天「驚傳被打濺血掛彩」！

媽神運用麥當勞雞塊盒　「飲料永遠不會翻」

即／北部一遊客確診　墾丁台灣祭活動停辦

姚元浩鬼鬼爆口角「始末曝光」

清明節威力彩飆5.8億！　「4生肖、4星座」中獎運超旺

被汪小菲狂罵「小S爆無預警請辭節目」！突認心累

小心有詐！三招移除iPhone「股市明牌」垃圾簡訊　

遭瘋傳露點走光　郭雪芙曬照「學習與身體相處」

外送員聽到巨響！男墜樓壓爛機車慘死

女師戀上工程師　籌備婚禮聽他嗆母閉嘴

她頭暈+頭痛超過20年！醫教一招：兩週內全好

本土若超過這數字　醫喊「當然該封了」

快訊／今晨10.8℃！10縣市大雨　防10級強風

更多

最夯影音

更多
前主人過世鸚鵡難過拔羽毛　被收編後跟爸尬舞變身舞王

前主人過世鸚鵡難過拔羽毛　被收編後跟爸尬舞變身舞王
車禍沒擺警示牌！後方大塞車　路過騎士爆氣「直接現場教學」

車禍沒擺警示牌！後方大塞車　路過騎士爆氣「直接現場教學」

趙孟姿懷胎6月僅胖5公斤　叫許孟哲買消夜「不順路」被拒...差點翻臉

趙孟姿懷胎6月僅胖5公斤　叫許孟哲買消夜「不順路」被拒...差點翻臉

眾量級愚人節「宣布大事」！ 家寧IG貼單人符號：很幸福的一天

眾量級愚人節「宣布大事」！ 家寧IG貼單人符號：很幸福的一天

天竺鼠剪完指甲表情超厭世　呆坐床上折手手：生無可戀

天竺鼠剪完指甲表情超厭世　呆坐床上折手手：生無可戀

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面