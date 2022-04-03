蘇州發現全新Omicron變異株　陸專家：未必會「變得厲害」

▲大陸市民接受檢測。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸江蘇蘇州近日發現Omicron BA.1.1進化分支，從未在全球數據庫中出現過。對此，大陸病毒學專家指出，並不是說新冠病毒一出現新分支，就都會變成厲害的變異株，民眾無需過度恐慌。

蘇州市疾控中心2日在疫情發佈會上介紹，該市發現Omicron BA.1.1進化分支，在多個數據庫中均未發現新冠病毒基因組高度同源序列。

儘管蘇州市疾控中心強調，需要一定時間來分析比對才能公佈進一步資訊，但這個新變異毒株仍引起不少關注和猜測，登上大陸熱搜。

據《科技日報》報導，一名大陸國家級數據平台的病毒學專家指出，此輪本土疫情已經持續了1個多月，按照新冠病毒的變異速度，出現2個左右的變異是正常的。

該專家表示，但並不是說新冠病毒一出現新分支就都會變成厲害的變異株，只有比較「適應」的病毒才有可能存活下來，即便存活下來，也未必會發展成為主流毒株。

▲蘇州出現新變異Omicron病毒。（圖／路透）

「如果你去回溯Delta毒株，會發現它有很多分支AY.1、AY.2......AY.133，但最後成為主流的只有幾個。」該專家解釋，大量的分支在流行的過程中「自生自滅」，因此即便是出現一個新的分支也無需過度恐慌，分支最後未必會形成主流，也很少會發展為更具感染力和致病性的毒株。

該專家認為，當前重要的是，大量採集當前各地新冠陽性人員樣本進行病毒基因組測序，通過生物學方法密切監測變異情況，及時發現主流毒株，研發有效的疫苗、抗病毒藥物和檢測試劑，實現對疫情的防控。