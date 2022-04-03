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工程師參選！民眾黨王孝裕服務處今成立　「女神」來站台

▲工程師放下百萬年薪參選議員，民眾黨王孝裕服務處今成立。（圖／民眾黨提供）

▲工程師放下百萬年薪參選議員，民眾黨王孝裕服務處今成立。（圖／民眾黨提供）

記者游瓊華／彰化報導

民眾黨彰化縣黨部日前成立，年底將面臨首次大考，也就是5合1地方選舉，縣黨部信心滿滿，一口氣推出4位縣議員參選人，其中第一選區（彰化、花壇、芬園）參選人王孝裕服務處今天成立，也是為民眾黨在彰化縣第一個正式成立的服務據點，象徵民眾黨在彰化正式插旗！

今年43歲的王孝裕為交通大學機械工程系博士生，原任職資策會與台中鞋技中心，曾榮獲全球研發大獎RD100及國家傑出工程師，年收入粗估破200萬，為參選申請留職停薪，代表民眾黨投入彰化選情最艱困的第一選區。

▲工程師放下百萬年薪參選議員，民眾黨王孝裕服務處今成立。（圖／民眾黨提供）

▲雖然天氣濕冷，王孝裕仍照原定計畫展開環彰計畫。（圖／民眾黨提供）

王孝裕表示，自己來自平凡家庭，既不是政二代、也不是富二代，從小到大，除了當兵跟念書，都住在彰化，即使工作地點在台中或是南投，他都堅持通勤，總是有朋友問「有不錯的學歷跟條件，為何不去新竹或是台北找工作？」只因為彰化是他最愛的故鄉，有人情味、有最愛的家人，當然還有美食！

王孝裕指出，40年以來，縱使透過輔導，彰化有不少中小企業隱形冠軍，透過資訊科技提升競爭力，但這座城市的發展始終緩慢，王孝裕不斷在心中告訴自己「一定要幫這座城市轉型升級，不能再停滯不前，要蛻變成彰化2.0」。

身為過去資策會戰友的現任立委高虹安也前來站台，高虹安指出，王孝裕兼具理工人的務實科學以及商科人的積極拓展業務精神，相信進入議會後能夠幫彰化鄉親爭取更多科技建設，讓彰化躍升為智慧城市。

民眾黨彰化黨部主委、彰化縣議員張雪如也力王孝裕，張雪如指出，議會需要更多專業背景的議員問政，王孝裕不論在專業及論述能力上絕對是不二人選，彰化這次不只提名縣議員參選人，還有代表參選人，在縣長、鄉鎮市長也有許多人才徵詢中，在年底選戰絕對不會缺席，民眾黨也將培養所有參選人成為政治家，不是政客，只為一件事就是「改變台灣」！

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