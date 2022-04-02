5天抓20件還不怕！寶雅前霸王車再現　只停一半...最高可罰1200元

▲彰化又見違停。（圖／翻攝彰化人大小事）

記者唐詠絮／彰化報導

又見停霸王車！日前有民眾將違規停在彰化市金馬路寶雅大賣場外 po網，被譏為「彰化日常」，警方開罰至今，5天告發開單近20件，今天在臉書《彰化人大小事》又見到有1輛車倒車，把車停一半在車格內，另一半在車格外，網友氣得大罵「連20元的停車費都不願意繳、那就不要開車啦」，警方依法開罰600元罰鍰。

▲彰化寶雅大賣場外違停一排。（圖／民眾提供）

彰化一名網友日前經過連鎖藥妝店寶雅前，看見許多消費者將車停在「停車場格」外，導致一整排停車格空蕩蕩，但停車格前卻「汽車停滿滿」，網友將畫面貼網，怒轟「自私，又可恥的行為」，網友們也狂酸「彰化最美麗的風景」、「彰化人停車的水準」等，但也有民眾質疑與賣場內停車格設地閘有關，怕車輛底盤過低，萬一停進去造成車損，恐怕還得噴掉一筆鈔票。

今天又有網友將違停的畫面po網，網友說，「連20元的停車費都不繳，就不要開車」，隨即引發議論，網友說「早上才看到一輛警方拖吊車過去拖吊一台，結果過了一個小時經過後，馬上又停一台」，「看來已經成為彰化日常」，「20元停車費換600元罰單，這樣是有比較划算嗎」。

▲日前警方也告發違停白車。（圖／民眾提供）

警方指出，日前與市公所會勘後確認，該處停車格前的空間屬於人行道不能停車，若有違停狀況可依法開罰，依道路交通管理處罰條例可處600元到1200元罰鍰，同時也請駕駛人切勿再亂停車。