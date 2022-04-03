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鋼鐵廠外包工人換螺栓墜9米摔死　業者疏失和解獲緩刑

▲台中地院。（圖／記者白珈陽攝）

▲彰化一鋼鐵公司未設置好工安措施，導致其工人從高處摔落不治死亡，經台中地院審理，依過失致死罪判處公司負責人蔡姓男子有期徒刑5月，緩刑2年。（（圖／記者白珈陽攝）

記者郭玗潔／台中報導

彰化一鋼鐵公司於110年4月間，承包台中太平區一廠房之鋼構工程，並雇用謝姓男子在廠房內從事更換螺栓等工作。因鋼鐵公司未預先架設好施工架、工作台或安全母索等安全措施，導致謝男於10月15日上午從高度9公尺的鋼樑上摔下後重傷，經送醫急救不治死亡。經台中地院起訴，最後判罰鋼鐵公司8萬元，並依過失致死罪判處公司負責人蔡姓男子有期徒刑5月，緩刑2年。

彰化一鋼鐵公司承包台中太平區園區一廠房之鋼構工程，從10月14日起，以日薪2800元雇用謝姓男子在廠房內距地面高度約9公尺的鋼樑上，從事更換螺栓等工作。

由於鋼鐵公司未先架設施工架、工作台或設置足夠強度之安全母索供勞工鈎掛安全帶，導致謝男於上班的第二天(15日)上午10時半左右，就從鋼樑上摔落，造成頭部外傷、顏面骨折、雙上肢骨折等傷害，經送醫急救，因顱腦損傷出血、創傷性休克，於同日上午11時51分許不治死亡，經台中地院檢舉偵查後起訴。

經台中地院審查，鋼鐵公司未依職業安全衛生設施規則、營造安全衛生設施標準等規定，設置防止勞工墜落的必要設施，導致勞工受傷不治死亡。但考量蔡姓負責人未有前科、犯後坦承，加上鋼鐵公司、蔡姓負責人也已和受害家屬和解，並賠償完畢。最後判罰鋼鐵公司8萬元，並依過失致死罪判處公司負責人蔡姓男子有期徒刑5月，緩刑2年。

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