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基隆+38崇右科大佔14例！停課延長至18日　小吃店傳播鏈增6例

▲▼0403基隆防疫記者會,林右昌。（圖／翻攝自臉書）

▲0403基隆防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

基隆市3日新增39例本土病例，不過基隆市長林右昌說明，其中1人為外縣市案例，更正為38例。其中崇右科大新增14人確診、二信中學新增2學生家長確診、小吃店傳播鏈新增6人確診、中正區某工地新增4人確診、某物流公司員工新增2人確診、基隆警與房仲傳播鏈中分別再新增2人染疫，並有6名獨立個案。

林右昌指出，崇右科大新增14人確診，因為科別的關係比較特別，師生間有較多肢體接觸，因此再新增14名確診案例，不過其中10例為原本匡列居隔對象，但有4名個案為3日新增，是確診同學的社團成員，為樂團的成員因和指標個案有接觸而染疫。

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林右昌說，面對崇右科大疫情，市府認為崇右科大現階段疫情風險較高，2日也從學校拿到通識課程相關名單，第一時間也立即擴大匡列接觸者，目前崇右影藝科大全校1931人，擴大匡列居隔323人。林右昌也向學生喊話，由於崇右大部分的學生都是在校外租房，就算同學沒有被匡列居隔，只要有疑慮都歡迎來進行篩檢。

▲▼0403基隆確診關聯圖。（圖／基隆市政府提供）

另在二信中學傳播鏈中則新增2人確診，2人均是原本確診者的學生家人，不過在二信中學的學生染疫部分，並沒有增加的趨勢；小吃店傳播鏈中則新增6人確診，4人為居隔期間陰轉陽案例，另2人為新增個案，為案24288與24292，24288為小吃店的服務生，但該案並沒有在業者所提供的名單裡面，基隆市府後續也將釐清業者是否有隱匿問題後，對業者追究相關責任；另案24292則為小吃店的消費者，因自行到社區篩檢站篩檢後確診。

至於中正區某工地新增4人確診，都是被匡列居隔後確診，其中案24290與24291均為案23376與23391的同住家人確診，2人都是10多歲男性，於基隆市某中學就讀，市府也在第一時間對同班同學進行PCR採檢，擴大校園清消，並啟動校園的疫情應變機制。

▲▼0403基隆確診關聯圖。（圖／基隆市政府提供）

此外，某物流公司群聚新增2人確診；警察與房仲傳播鏈中也分別再新增2人確診，並有6例獨立個案，在警察傳播鏈中，則為警察局職場感染延伸，均為匡列對象陰轉陽確診，其中一人為市警局的會計室工友，市府除擴大匡列隔離外，也將在4日8點30分起，對全部員警進行二次PCR採檢，以避免確診黑數的發生。

▲▼0403基隆確診關聯圖。（圖／基隆市政府提供）

而針對崇右科大學生染疫增加情形，崇右科大也宣布停課實施遠距時間延長，將改延長至4月18日，預計19日才會復課；至於基隆市目前國中小停課情形，國中部分已有2所學校實施遠距教學停課、2所為一個班級停課；國小部分則為，1所學校全校停課進行遠距教學、2所進行一個班級停課，全市並有250名學生被匡列居隔。

▲▼崇右科大停課時間延長。（圖／崇右科大提供）

▲崇右科大停課時間延長。（圖／崇右科大提供）

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