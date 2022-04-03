台陸參賽各奪最大獎！　第七屆「華燦獎」台港澳報名增長330%

▲第七屆「兩岸新銳設計競賽·華燦獎」台灣視訊會場 。（圖／台灣主辦單位提供）

記者任以芳／北京報導

第七屆「兩岸新銳設計競賽·華燦獎」頒獎儀式昨2日舉辦兩岸視訊頒獎，分別在北京和昆山設主會場。即使疫情期間，報名人數踴躍創下歷年最高，台港澳報名設計師增長330%，最終獲獎作品有911件(套)，最大獎作品2件(套)，台灣和大陸各自獲獎。

▲ 第七屆「兩岸新銳設計競賽·華燦獎」頒獎儀式舉辦兩岸視訊頒獎 。（圖／記者任以芳攝）

自2021年4月啓動以來的「華燦獎」圓滿完成，今年以「融·和」為主題，共有1004所大陸和台港澳高校及社會單位遞交參賽作品共33153件，參賽類別有視覺傳達設計、數字多媒體設計、產品設計、工藝美術、空間設計等，數量較去年增長185%。其中，台港澳報名作品激增330%。

受疫情影響，「華燦獎」採取線上線下方式頒獎。主會場在北京和昆山，台北、武漢設分會場，部分獲獎者在線參會，大陸、台港澳文創人士、企業代表、青年設計師及高校青年有一千多人參加線下活動，全程線上直播總觀看人數10萬多人。

▲大陸國台辦副主任龍明彪等出席頒獎儀式。 （圖／記者任以芳攝）

北京與會嘉賓有，大陸全國政協副主席、民革中央常務副主席、中華中山文化交流協會會長鄭建邦為全場大獎獲獎者頒獎，大陸國台辦副主任龍明彪等出席頒獎儀式。最終選出獲獎作品911件(套)，其中大陸和台灣各1件(套)作品獲全場最大獎。

大陸中國高等教育學會會長杜玉波致辭時指出，「華燦獎」架起了兩岸青年交流交融的橋梁。未來將以更多樣的形式、更豐富的內容，吸引更多的青年才俊加入其中，為促進兩岸文化傳承，培植創新創業沃土，推進兩岸設計教育人才培養高質量發展貢獻力量。

台北分會場「華燦獎」台灣評委、台灣藝術大學原校長謝顒丞致辭指出，這次所有參賽選手十分優秀，台灣參賽者林巧蘋《重回眷戀》作品也獲得最大獎。「華燦獎」從2014年舉辦至今，規模越做越大，參賽人數、作品質量不斷提升，有助於提高兩岸設計、創新能力。

▼ 第七屆「兩岸新銳設計競賽·華燦獎」獲獎人之一 。（圖／台灣主辦單位提供）

▲大陸全國政協副主席、中華中山文化交流協會會長鄭建邦為全場大獎獲獎者頒獎。（圖／記者任以芳攝）



台北分會場「華燦獎」台灣評委、台灣藝術大學原校長謝顒丞致辭指出，這次所有參賽選手十分優秀，台灣參賽者林巧蘋《重回眷戀》作品也獲得最大獎。「華燦獎」從2014年舉辦至今，規模越做越大，參賽人數、作品質量不斷提升，有助於提高兩岸設計、創新能力。

民革中央副主席張伯軍在頒獎儀式上表示，希望將通過「華燦獎」等優勢平台，繼續擴大深化兩岸青年的交流合作，增進融合、向心力。

本屆「華燦獎」由中國高等教育學會、中華中山文化交流協會、北京歌華文化發展集團共同主辦，並切舉行「華燦獎」成果落地簽約儀式。為了進一步推動華燦獎與昆山市人民政府的合作，華燦工場在昆山設立華燦（昆山）設計中心，在頒獎儀式上，華燦設計中心成功啓動。

▼ 華燦設計中心啓動儀式。（圖／記者任以芳攝）