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本土超過這數字「就該封了」　醫：現在慢慢放病毒進來

記者陳俊宏／綜合報導

2日新增160例本土確診，對此，北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇表示，如果確診突然變500、1000例，當然就該封了，因為超過醫療量能線。他也認為，「長時間少量累積感染」就不會阻礙共存步調，「現在開始我們要慢慢放一些病毒進來，除非出現意外變化否則不會停。」

「在升溫耶，到底要不要封一下？」姜冠宇在「姜冠宇醫師 Pro'spect」臉書說，只要有正確的觀念，你就不用被不是0的數字嚇到杏仁核爆炸，連續幾天下來「50 -> 80 -> 100 -> 160」，以這樣描繪出的曲線是安全的。

姜冠宇提到，當然，不能排除未來有變化，一有指數上升，比方說突然變500、1000，那當然就該封了，因為超過了醫療量能線；同時這數字也代表深入高齡、身體差的族群，就會有人在醫療支持不夠之下死亡，不是確診、其他疾病的民眾也會在醫療排擠下死亡，這就是香港死亡率迥異、病人睡在屍袋旁的原因。

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▼台灣正值清明4天連假。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

▲過年,返鄉,通勤,高鐵,人潮,客運,轉運站,搭車,火車。（圖／記者周宸亘攝）

姜冠宇提醒，所以該做的監測都仍然要做，我們只需要避免「短時間大量感染」，但「長時間少量累積感染」，就不會阻礙我們的共存步調，因為累積感染是需要的，這是建立「混合免疫社區」的必備條件。

姜冠宇指出，國外是已經大量感染，所以疫苗打夠就開放了；台灣則是該打的針打完之後，等到「你身邊沒有被感染過的朋友，就是你沒有朋友」的那一天，就跟別的國家一樣，這個共存的所有階段大致就完成了。

姜冠宇表示，沒錯，現在開始我們要慢慢放一些病毒進來，除非出現意外變化否則不會停，這最終應該是每天幾百人被感染的狀況，不太會讓它超過千，因為國外死亡率是落在千分之1到2之內，所以壓在幾百人就不容易有死亡出來，醫療也比較好支持，「這個挑戰很漫長，也不排除有挫折只好重來，我想大概會一路到年底吧。」

▼姜冠宇發文。（圖／翻攝姜冠宇臉書）

（圖／翻攝姜冠宇臉書）

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