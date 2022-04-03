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本土+160！　醫：再不打疫苗真的會後悔莫及

記者陳俊宏／綜合報導

本土疫情持續升溫，2日新增160例確診創今年新高。對此，「MedPartner 美的好朋友」醫療粉專說，繼續不打疫苗的人，接下來真的會後悔莫及，疫情在清明連假後如果再擴大，這波就真的很難擋下來了。

「美的好朋友」表示，但事情也沒真的這麼糟，統計今年1370例確診，中重度只有3人，其中一名60多歲，一名70多歲，另外一名死亡是80多歲，以各國趨勢來看，大概剩下沒打滿疫苗的年長族群要特別擔心。

▼疾管署最新統計，台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑 83.45%、第2劑78.41%、追加劑接種率50.48%。（圖／記者呂佳賢攝）

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疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

文中提到，之前台灣維持這麼久的接近清零狀態，不是要讓你去到處爽的，是要爭取時間讓你趕快打疫苗、打好打滿的，要3劑都打滿也要好幾個月時間，許多地方政府都在發錢、發券拜託大家去打疫苗了，結果還是放到讓不少疫苗過期。

「美的好朋友」指出，但現在台灣第3劑覆蓋率才剛過5成，還有一定比例大概1、2成的年長者就是怎樣都不打，也許只有真的感染數字上升了，真的有一群年長者重症甚至死亡的新聞每天出現時，才能催出一波打氣吧。

文中指出，但到底為什麼要拿自己的命來賭呢？趁著連假如果有回家，趕快再好好勸勸自己家中長輩吧；面對傳播力高到這種程度的傳染病，政府再怎麼做都很難完全清零的，最有意義的作法就是把疫苗打好打滿，大家加油，繼續一起守下去吧！

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