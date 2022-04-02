俄軍士氣低迷原因曝　普丁遙控戰局！指揮體系崩壞7將領一個個陣亡

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏俄戰爭進入第2個月，美國推估俄方陣亡人數介於7000人至1.5萬人之間。美國官員分析，由於俄羅斯前線地面部隊沒有中央作戰指揮官，反而是中央政府在遙遠的俄國境內對戰場發號施令，導致士氣低迷，指揮體系崩壞，至少7名將領在戰場上喪命。

紐約時報報導，北約官員與情報界花費數周時間研究俄羅斯戰爭指揮官到底是何人，但卻始終找不到答案，最終得出的結論是，決策者並非身在前線戰場，而是遠在莫斯科，且這個人很有可能就是國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）、總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）、甚至是總統普丁（Vladimir Putin）。

俄羅斯在烏克蘭缺乏統一軍事領袖的狀況，代表俄國空軍、陸軍、海軍行動可能不同步，加上深受後勤支援困難、士氣低落、7000人至1.5萬人陣亡等因素困擾。而多名高階軍官被推到前線指揮調度解決戰術問題，進而造成至少7名將領死亡。

美軍多名官員透露，其實難以在500英里（約800公里）外的地方下達軍事行動指令，距離本身就可能導致作戰部隊與莫斯科籌畫的戰爭行動之間出現落差。俄方並沒有簡化相關流程，反而製造一台無法適應烏克蘭靈活頑強抵抗的軍事機器。

美國官員指出，俄國士兵必須遵照指令行事，若沒有上級明確下令就不能採取行動，讓他們在戰場上受挫。此種由上而下的指令傳達模式，也就是莫斯科向戰場將領發出指令，將領接著傳達給部隊成員，無論戰況如何，收到命令的士兵們都要遵照指令進行作戰。

軍事人士分析，戰場上一連串的複雜情況源自於指揮體系崩壞失靈，最終造成俄軍將領們接連陣亡。在部分俄軍將領陣亡的事件中，因烏克蘭成功干擾俄羅斯內部通訊，造成莫斯科無法迅速做出反應。