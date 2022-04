俄軍撤離後「黑袋子一個接一個」！伊爾平終於能收屍　心痛畫面曝

▲ 救難人員將散落伊爾平市不同地點的屍體集中搬運。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄烏在烏克蘭首都基輔西北近郊伊爾平市(Irpin)激烈交戰,平民撤離途中遭射殺的慘劇震驚國際,所幸日前傳出烏軍反攻報捷,成功奪回伊爾平,但被戰火摧殘的城市已經屍橫遍野。俄軍撤離過後,救難人員著手收屍,一個個屍袋接連被抬出,數都數不清。

《路透社》在伊爾平捕捉的畫面可見,烏克蘭士兵及志工將散布該市各地的死者遺體集中在一條被毀的道路上,約十幾具屍體被裝在大型黑色塑膠袋裡一字排開,接著被搬上貨車,運往停屍間。

伊爾平一直是兩軍主要戰場之一,市長本周說明,俄軍佔領期間,該市50%建築及重要基礎設施遭到破壞,多達300名平民及50名士兵被殺。如今俄軍被烏軍逼退,救難人員終於可以開始收屍工作,這座城市受到的恐怖摧殘令人震驚。

