　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

買完彩券就忘了！男子3個月後想起...竟中2.5億元頭獎

男子買了彩券後忘記對獎，沒想到自己竟然是頭獎得主。（示意圖／pixabay）

▲男子買了彩券後忘記對獎，沒想到自己竟然是頭獎得主。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

美國奧勒岡州一名男子，在去年花了25美元連買未來26期的彩券，一開始還十分勤勞的對獎，但最後連他本人也忘記這件事情。3個月後他想起，再次對獎時卻發現，彩券竟然中了890萬美元（折合新台幣約2.5億元）的頭獎。

根據《wishtv》報導指出，布朗（Wilbur Brown）在朋友的建議之下，在2021年平安夜當天於奧勒岡州斯普林菲爾德的旅館，購買了一張很特別的「Megabucks彩券26期門票」，這張要價25美元的彩券，只要購買之後，就可以直接連對26期，這也代表著，布朗可以參與自去年平安夜至今年2月19日的每次開獎。

一開始布朗還會定期對獎，但隨著時間的流逝，布朗也因為生活的關係，遺忘了彩券的事情。一直到今年2月，他再次造訪位於奧勒岡州的旅館，他拿出彩券給旅館工作人員掃描，意外的發現自己是「中獎者」。又驚又喜的他趕緊上網查看，發現自己竟然是890萬美元頭獎得主。

目前除了布朗獲得高額獎金外，其中販售彩票的旅館也可以獲得頭獎獎金的1%作為分潤，估計費用為8.9萬美元（折合新台幣約252.2萬元）。而對於獎金的領取方式，布朗採用了過去頭獎得主極少選擇的方式，他選擇將這筆獎金分成30年領取，他每年可以從彩券公司這裡獲得一張面額20多萬元的支票。

延伸閱讀
撞見天使還是外星人？　蘇格蘭男驚見天空中藍色發光人形身影
央行逾10年首度升息　5貸款利率同步調漲
明雨更大…北台灣「整天濕涼微冷」　另一波鋒面時間點曝

►角落小夥伴相機Q爆！1450元手刀搶

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

女兒男友要來過夜！父拿「1把長刀」待客：準備好了

買完彩券就忘了！男子3個月後想起...竟中2.5億元頭獎

超市門口遇流浪漢！正妹愛上「無法停止想他」...結局神展開

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東方航空疑似殘骸影片

東航波音737客機「斷崖式驟降」　飛機大角度俯衝...132人失聯！

３隻毛小孩塞爆寵物推車！萌貓擠到剩一顆頭：歸剛欸

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

原民婚禮鮮肉帥唱《辣台妹》　最嗨主婚人尬起舞超熱情！

女兒男友要來過夜！父拿「1把長刀」待客：準備好了

買完彩券就忘了！男子3個月後想起...竟中2.5億元頭獎

超市門口遇流浪漢！正妹愛上「無法停止想他」...結局神展開

東航突從9000公尺高「筆直墜落」！前飛行員曝2可能原因：非常罕見

動物觸電2015年3000多件　經濟部製圖澄清：不是比爛，不斷改善

基隆童話藝術節強勢回歸　5000學生共創裝置藝術亮相

這款男人可以嫁！愛妻如命TOP3星座公開…獅子男「絕不讓妻委屈」

柯瑞連2年季末受傷：本季的勇士不同　11戰8場作客成大挑戰

烏克蘭新都市傳說：神秘阿嬤招呼「來吃餡餅」　毒殺8名俄軍

林右昌包場陪基隆高中生看《時代革命》力挺香港

貝克漢把IG「借給烏克蘭醫生」！　揭驚人實況：24小時冒生命危險

飯店買1送1！住進山中紫藤花秘境有免費早、晚餐　再到礁溪泡湯

睡前儀式感不能少！5個「香氛沐浴單品」，讓你放鬆好入眠

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

新奇熱門新聞

超市門口遇流浪漢！正妹愛上他...結局神展開

買完彩券就忘了！他3個月後想起...竟中2.5億元

女兒男友要來！父拿「長刀」待客：準備好了

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

坐枕頭爛屁股　被大人騙過哪些事

正妹房仲賣5間　用身體成交玩3P

為了水樹奈奈　宅男丟千包洋芋片

男擠扁桃腺結石　下秒噁噴爆漿粒

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

高雄跳樓男遭「腰斬」　午時電梯自啟

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

金門花崗石醫院超神祕！他想探險被勸退

俄「巨屌妖僧」28.5公分讓人驚

更多熱門

相關新聞

超市門口遇流浪漢！正妹愛上他...結局神展開

超市門口遇流浪漢！正妹愛上他...結局神展開

人與人之間相遇、談戀愛，到變成一家人，都是奇妙的緣分。外國女子潔斯敏（Jasmine Grogan）日前在超市門口看見流浪漢麥考利（Macauley Murchie），好意給了對方一些鈔票，沒想到卻被拒絕。不過等到她買完東西，麥考利主動上前幫忙她拿重物，接著一段浪漫的愛情就此展開，目前2人已有2個孩子。

國道坐副駕挨罰…她傻眼「只是抓癢」

國道坐副駕挨罰…她傻眼「只是抓癢」

買房最常忽略的3件大事

買房最常忽略的3件大事

泰胖獼猴消失多年　志工疑：已孤獨死

泰胖獼猴消失多年　志工疑：已孤獨死

嫩妹分手隔天懷孕　渣男神隱靠親戚出面逼墮胎

嫩妹分手隔天懷孕　渣男神隱靠親戚出面逼墮胎

關鍵字：

周刊王Wilbur Brown彩券

讀者迴響

熱門新聞

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

小情侶娃娃機店嘿咻影片外流　2男PO臉書下場曝

快訊／高雄機車誤上國1！逆向遭撞亡　中內線車道封閉

哈利、梅根遭傳4年婚玩完！

萊爾富最頂不是取貨？「1低調神品」被推爆

《全明星》粿粿傳懷孕「直播露餡」

男友「狂摳肚臍害她想尿尿」！羞問：通到哪　醫解答了

更強雷雨彈灌全台！急升降10°C下到周四

面試被問「租屋嗎」有玄機！內行揭暗黑內幕

東航「筆直5秒墜落」影片曝光

烏克蘭神風特攻隊　被擊落也要拖俄軍陪葬

觀眾狂嗆蘇慶儀！楊謹華：謝謝大家走心

即／俄退出WTO草案　已遞交下議院審議

新竹男20天沒大便「頂到心臟」　挖出5KG宿便

吳尊宣布1家4口移居大陸！

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面