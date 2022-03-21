買完彩券就忘了！男子3個月後想起...竟中2.5億元頭獎

▲男子買了彩券後忘記對獎，沒想到自己竟然是頭獎得主。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

美國奧勒岡州一名男子，在去年花了25美元連買未來26期的彩券，一開始還十分勤勞的對獎，但最後連他本人也忘記這件事情。3個月後他想起，再次對獎時卻發現，彩券竟然中了890萬美元（折合新台幣約2.5億元）的頭獎。

根據《wishtv》報導指出，布朗（Wilbur Brown）在朋友的建議之下，在2021年平安夜當天於奧勒岡州斯普林菲爾德的旅館，購買了一張很特別的「Megabucks彩券26期門票」，這張要價25美元的彩券，只要購買之後，就可以直接連對26期，這也代表著，布朗可以參與自去年平安夜至今年2月19日的每次開獎。

一開始布朗還會定期對獎，但隨著時間的流逝，布朗也因為生活的關係，遺忘了彩券的事情。一直到今年2月，他再次造訪位於奧勒岡州的旅館，他拿出彩券給旅館工作人員掃描，意外的發現自己是「中獎者」。又驚又喜的他趕緊上網查看，發現自己竟然是890萬美元頭獎得主。

目前除了布朗獲得高額獎金外，其中販售彩票的旅館也可以獲得頭獎獎金的1%作為分潤，估計費用為8.9萬美元（折合新台幣約252.2萬元）。而對於獎金的領取方式，布朗採用了過去頭獎得主極少選擇的方式，他選擇將這筆獎金分成30年領取，他每年可以從彩券公司這裡獲得一張面額20多萬元的支票。

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