林佳瑋起底東南水泥「害區間車出軌」　環保裁罰62項

▲東南水泥廠區施工造成電塔倒塌，林佳瑋起底東南水泥早就前科累累。（圖／台電提供）

記者林彥臣／綜合報導

工運名人、時代力量桃園市議員候選人林佳瑋在臉書上發文，起底在4月1日拆除水泥塔，卻造成電塔倒塌、高鐵停駛的「東南水泥」根本前科累累，不但在2年前造成台鐵區間車出軌，還遭到環保渠62項裁罰，「跟去年的太魯閣事件，如出一轍！」

林佳瑋發文表示，今天是太魯閣事件一周年前夕，同時也是清明返鄉的第一日，沒想到就發生了重大的工安導致交通運輸意外，東南水泥拆除廠房，結果高塔倒塌壓倒台電電塔，導致高鐵和台鐵停駛，造成10萬名以上的旅客遭受衝擊，這起事故跟太魯閣事件有許多共通性，都是因為長期忽視工地安全，所導致的交通意外。

林佳瑋指出，在東南水泥的新聞稿裡，也是直接將責任推給包商：「本公司爾後將落實加強對承包商作業人員的管理，重新對相關工程進行安全評估，並確保後續拆除作業的安全。」

林家瑋強調，如果搜尋勞動部的「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」，會查不到東南水泥的資料，但是，如果你搜尋新聞，就會發現，東南水泥的工安意外事故，傷亡不斷！

▲東南水泥在2020年4月，就發生聯結車闖入平交道事故。（圖／台鐵提供）



紀錄包括，「2012.04.06高雄廠1死2傷」、「2012.07.23工安1死」、「2021.11.30楠梓廠拆除意外，包商司機死亡」、「2022.04.01工安意外導致高鐵台鐵停電，影響清明輸運」

林佳瑋說，「你相信，一切都是包商的問題，東南水泥完全沒有責任嗎？」

林佳瑋指出，與東南水泥相關的鐵路停駛，已不是第一次，2020年4月10日，一輛聯結車在「東南水泥公司」旁之屏山巷平交道，卡在鐵軌上動彈不得，導致台鐵區間車直接撞擊上聯結車，第6、7、8節車廂出軌。

從運安會的調查報告中，可以看到針對東南水泥的改善建議：「重新檢視屏山巷平交道以西道路之標誌標線完整性，以作為道路行車動線之依循。」、「增加屏山巷平交道以西道路之大型車輛轉彎寬容值，以增進平交道及道路之行車安全。」

林佳瑋強調，「而這一次東南水泥再度衝擊鐵路運輸，不只是損失一台聯結車和台鐵誤點和受傷而已，而是10萬名旅客的權益！」

林佳瑋說，利用「透明足跡」查詢，發現東南水泥的環保裁罰紀錄，洋洋灑灑，非常驚人，高達62項裁罰紀錄！東南水泥並不是一間虧損公司，全年營收18.46億元，淨利1.33億元，EPS為0.25元，今年三月董事會，甚至還決議通過配發現金股息0.2元，在太魯閣一周年的前夕，再度發生東南水泥案件，這都是令人非常沉痛的警訊。

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