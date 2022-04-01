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台南全力協助高鐵疏運旅客　晚上10時30分高鐵恢復通車

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）▲台南市政府除全力疏運旅客外，社會局長陳榮枝晚間率領社工團隊，帶著虱目魚Q餅、芋頭酥等在地美食前往高鐵台南站關心旅客。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府除全力疏運旅客外，社會局長陳榮枝晚間率領社工團隊，帶著虱目魚Q餅、芋頭酥等在地美食前往高鐵台南站關心旅客。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄市1日下午發生東南水泥生料庫高塔拆除過程不慎倒塌壓，造成高鐵新左營站到台南站之間停駛，台南市長黃偉哲第一時間指示市府團隊，發揮同島一命精神，全力協助高鐵疏運旅客，並指派副市長戴謙擔任指揮官，前往高鐵台南站坐鎮，經過搶修高鐵已於深夜10時30分恢復通車。

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）▲台南市政府除全力疏運旅客外，社會局長陳榮枝晚間率領社工團隊，帶著虱目魚Q餅、芋頭酥等在地美食前往高鐵台南站關心旅客。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府表示，高鐵是貫串南北的重要交通運具，適逢連假前夕，不少旅客的行程因此被打亂，台南市政府緊急商請業者調度20輛遊覽車，加入高鐵公司的公路接駁機制，協助將台南站的旅客載送到新左營站，警察局並加派警力在台南站周邊加強交通疏導。

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）▲台南市政府除全力疏運旅客外，社會局長陳榮枝晚間率領社工團隊，帶著虱目魚Q餅、芋頭酥等在地美食前往高鐵台南站關心旅客。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高鐵公司表示，高鐵已於晚上10時30分恢復通車，原本等候接駁車的乘客，皆引導回高鐵站內搭乘列車，目前已無等候接駁車乘客。總計1日晚上70輛遊覽車，共疏運150車次、6300人次。另外，配合高鐵今晚復駛後，將有列車延後到站，因H31、H62已收班，目前已安排遊覽車待命接駁到站旅客至市區。

▲台南市政府除全力疏運旅客外，社會局長陳榮枝晚間率領社工團隊，帶著虱目魚Q餅、芋頭酥等在地美食前往高鐵台南站關心旅客。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府除全力疏運旅客外，社會局長陳榮枝晚間率領社工團隊，帶著虱目魚Q餅、芋頭酥等在地美食前往高鐵台南站關心旅客。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲▼ 。（圖／記者林東良攝）▲台南市政府除全力疏運旅客外，社會局長陳榮枝晚間率領社工團隊，帶著虱目魚Q餅、芋頭酥等在地美食前往高鐵台南站關心旅客。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府團隊也啟動關懷機制，前往高鐵站服務支援，社會局長陳榮枝晚間率領社工團隊，帶著虱目魚Q餅、芋頭酥等在地美食前往高鐵台南站關心旅客，包括台鹽公司董事長吳榮輝及奇美食品等企業，也充分展現企業社會責任，分別運送礦泉水及熱騰騰的包子，讓仍在候車的旅客補充體力。

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）▲台南市政府除全力疏運旅客外，社會局長陳榮枝晚間率領社工團隊，帶著虱目魚Q餅、芋頭酥等在地美食前往高鐵台南站關心旅客。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲今晚表示，因東南水泥公司施工疏失，衍生之行政成本，市府將對東南水泥求償到底。

▲台南市政府除全力疏運旅客外，社會局長陳榮枝晚間率領社工團隊，帶著虱目魚Q餅、芋頭酥等在地美食前往高鐵台南站關心旅客。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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