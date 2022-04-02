她做豐唇手術爆過敏！腫成8倍大「香腸嘴」　壓迫喉嚨差點閉合

記者張寧倢／編譯

美國賓州23歲女子瓊思（Kailee Jones）因為不滿意嘴唇的五官比例，於是下定決心嘗試豐唇手術，然而，她的上下唇卻在注射後1小時內迅速腫脹，接下來48小時更是腫成8倍大的「香腸嘴」，甚至感到極度疼痛，無法正常說話或喝水。醫生表示，她的嘴唇已經腫到可能壓迫喉嚨與頸部。

▲美國23歲女子做豐唇手術卻腫成香腸嘴。（圖／翻攝自TikTok，下同）

根據《每日郵報》報導，瓊思2021年11月人生第一次進行填充物植入的醫美手術，因為她覺得自己的嘴唇和其他五官相比起來太小，笑起來會薄到看不見，便決定豐唇。然而，當醫生在她上下唇分別注入1毫升（ml）注射物後的 1小時內，嘴唇便開始迅速腫脹，她還以為是術後的正常反應，但持續冰敷之下嘴唇卻越腫越大。

▼瓊思進行豐唇手術前的樣貌。

瓊思在社交媒體上PO出術後過敏48小時的「慘烈模樣」，唇部已經腫成8倍大，「我想它現在是我正常嘴唇的8倍大，看起來極度不真實」、「我不能喝任何東西，甚至無法張嘴說話，我沒辦法表達。」許多朋友們看過後都笑說，瓊思看起來就像是《怪獸電力公司》中被「尖叫能源轉換器」吸進去後腫成「香腸嘴」的角色方格斯（Fungus）。

Fungus from Monsters Inc was the OG at the #kyliejennerchallenge pic.twitter.com/PAaiigyfJs — Alvin Yakitori (@PVawryk67) April 22, 2015

瓊思因疼痛而致電醫生尋求建議。醫生開了一周的口服類固醇幫助她消腫，同時警告瓊思，她的嘴唇嚴重腫脹，導致喉嚨有閉合的風險，腫脹情況還可能繼續蔓延到頸部。幸運的是，瓊思在3天後終於消腫，過敏反應消退，不需要進一步治療或溶解填充物。瓊絲說，痛苦的經歷讓她害怕再次植入填充物，但消腫後的成果又讓她感到很滿意，所以也不排除再做一次手術。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》