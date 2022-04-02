烏克蘭人沒在怕地雷！開車「直直撞」穿越雷區　士兵愜意用腳踢

記者張寧倢／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭引發全球關注，而烏克蘭人全民抗敵的姿態更是感動不少民主國家的民眾。近日，網路上流傳兩段影片顯示，俄軍從基輔「撤退」時設下地雷，但烏克蘭人毫不畏懼，不僅展現「超神駕駛技術」開車閃過公路上的地雷區，更有士兵若無其事地用腳踢開，簡直把地雷當成陸上冰壺。

Yes, the Ukrainian military are just kicking anti-tank landmines.

It’s called the Ukrainian curling on the Warsaw Highway close to Kyiv. pic.twitter.com/9xAxRjFdYL — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) April 1, 2022

根據《每日郵報》報導，一段網路影片顯示，烏克蘭3名身穿迷彩服的士兵在基輔市郊一條公路上進行「掃雷行動」，但他們並沒有使用任何設備排除這些反坦克地雷，只是輕輕用腳將地雷往道路兩側踢開，看起來毫不畏懼。《基輔獨立報》記者Illia Ponomarenko更發文形容，這簡直就像在高速公路上玩「烏克蘭冰壺」。

▲烏克蘭3名士兵踢開地雷，輕鬆愜意地就像在玩冰壺。（圖／翻攝自推特）

另一段影片顯示，基輔州西北部城鎮博羅江卡（Borodyanka）的一座公路橋上布滿了超過30枚反坦克地雷，而且還以間隔方式密集排列，但烏克蘭人不是省油的燈，直線開不過去，就用對角線方式「完美閃過」地雷。影片可見，首先通過的車輛後方甚至掛著一個小拖車，而後方2輛包含休旅車等車輛也耐心地逐一通行，左右兩側的輪胎精準從地雷間穿越，宛如「死亡版」的道路駕駛測驗。

▲烏克蘭平民面對地雷毫不畏懼，照樣開車通過。（圖／翻攝自YouTube）

據報導，俄軍日前在談判中表示將減少在基輔與切爾尼戈夫的軍事行動，但部隊撤退時似乎同時埋下了不少地雷。另外，國際NGO組織「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，俄軍在烏克蘭哈爾科夫使用了國際條約禁用的POM-3型人員殺傷地雷，內部的感測器能夠感應到是否有人正在靠近，並引爆炸藥。

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