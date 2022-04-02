俄羅斯邊境燃料庫被轟爆　烏克蘭否認越境攻擊

▲俄國邊境一處儲油設施遇襲起火。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯指責烏克蘭1日針對俄國境內別爾哥羅德州（Belgorod）儲油設施發動空襲，克里姆林更宣稱，此事件可能影響和平談判。不過烏克蘭一名高階安全官員已否認發動襲擊，而英國情報則指，此舉使得俄軍包圍哈爾科夫的相關供應將受到影響。

綜合路透、衛報報導，別爾哥羅德州位於俄羅斯西部，事發地儲油設施距烏克蘭邊境僅約40公里。俄方宣稱，2架烏克蘭軍用直升機凌晨5時左右以極低的飛行高度越過邊境進行空襲，造成2人受傷。事發後，社群媒體上也瘋傳大火熊熊燃燒、黑煙竄天的恐怖影片。

Oil depot on fire in the Russian city of Belgorod, close to the Ukrainian border. Cause unknown. pic.twitter.com/XInyx33Znn — BNO News (@BNONews) April 1, 2022

不過，烏克蘭國家安全委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）接受電視媒體採訪時，否認烏克蘭發動此次襲擊事件，「出於某種原因，他們（俄國）說是我們做的，但事實上，這與現實情況不符」。

烏克蘭國防部發言人莫圖茲雅尼克（Oleksandr Motuzyanyk）則說，「烏克蘭正對俄羅斯在烏克蘭領土上的侵略進行防禦行動，但這並不代表烏克蘭要為俄羅斯境內的每一場災難負責」。

依據克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）先前說法，俄羅斯總統普丁已聽取這起攻擊事件的匯報，且這可能危及莫斯科與基輔之間的和平談判。

美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，美方對俄羅斯宣稱烏克蘭空襲的指控不予置評。英國國防部最新情報則指，除了燃料庫被摧毀的事件，3月30日俄國一處彈藥庫也遇襲，這代表俄方軍隊可能失去燃料、彈藥供應，這將讓俄羅斯原本就已經緊繃的後勤工作帶來更大壓力。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 April 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/kVwPTxk4xF — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 1, 2022

2烏軍直升機「越境空襲」俄國儲油設施 烈火狂竄影片瘋傳