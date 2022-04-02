就業數據強勁　美股收紅139點

▲美股今天收紅。（圖／路透社）
文／中央社紐約1日綜合外電報導
美國公布3月就業數據強勁，激勵美股今天收紅。台積電ADR跌1.41%、收102.79元。
道瓊工業指數終場上漲139.92點，或0.40%，收在34818.27點。
標準普爾500指數上漲15.45點，或0.34%，收在4545.86點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲40.98點，或0.29%，收在14261.50點。
費城半導體指數下跌62.360點，或1.82%，收在3366.637點。
▲美股今天收紅。（圖／路透社）
文／中央社紐約1日綜合外電報導
美國公布3月就業數據強勁，激勵美股今天收紅。台積電ADR跌1.41%、收102.79元。
道瓊工業指數終場上漲139.92點，或0.40%，收在34818.27點。
標準普爾500指數上漲15.45點，或0.34%，收在4545.86點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲40.98點，或0.29%，收在14261.50點。
費城半導體指數下跌62.360點，或1.82%，收在3366.637點。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響