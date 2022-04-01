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半導體殺爆美股！道瓊尾盤重挫550點　台積電ADR跌2.31%

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲美股今天殺尾盤，道瓊指數重挫550點。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約31日專電

美股今天殺尾盤，道瓊指數重挫550點，標普500指數與那斯達克指數跌幅均逾1.5%。在貨幣政策緊縮、俄烏戰事陷入泥淖夾擊下，美股寫下兩年來最糟單季表現。

3大指數全天多在平盤以下遊走，收盤前一小時急墜。道瓊工業指數終場重挫550.46點，跌幅1.56%，收在34678.35點。標準普爾500指數下跌72.04點，跌幅1.57%，收在4530.41點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫221.76點，跌幅1.54%，收在14220.52點。

美股今天收季線，道瓊指數本季下跌4.6%，標普500指數與那斯達克指數同期跌幅分別達4.9%、9.1%。3大指數都創下2020年首季COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來最糟單季表現。

但美股3月略有起色，3大指數兩週來強勢反彈，月線收紅。道瓊指數一個月來上漲2.3%，標普500指數與那斯達克指數同期漲幅分別達3.6%、3.4%。

今天標普500指數11大類股全面收黑，金融股整體跌幅達2.3%，表現敬陪末座。

個股表現方面，蘋果公司（Apple）、微軟（Microsoft）與Google母公司Alphabet等科技權值股今天跌幅都超過1.7%，無力支撐大盤。

晶片股在法人看衰個人電腦（PC）市場前景下表現低迷，費城半導體指數下挫2.3%。超微（AMD）投資評等遭巴克萊（Barclays）調降，股價慘跌8.3%；台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.3%，本季跌幅擴大到13.3%。

回顧今年首季，美國通貨膨脹衝上40年高點，俄羅斯入侵烏克蘭震撼油市，聯邦準備理事會（Fed）為壓制通膨決議升息，美股揮別過去兩年超寬鬆貨幣政策加持的環境，由盛轉衰。隨著俄烏戰事拉長，原本驚魂未定的投資人近期恢復鎮定，有助股市反彈。

今天是今年首季最後一個交易日，基金操盤手季末調整投資部位可能是尾盤風雲變色的原因之一。

能源市場方面，美國總統拜登為拉低油價、抑制通膨，今天宣布未來半年每天釋出100萬桶戰略石油儲備，規模為歷來之最。紐約交易的西德州中級原油（WTI）5月交割期貨價重挫7%，每桶收在100.28美元，低於3月上旬衝破130美元的水準。

不過，美國與盟友釋出儲油恐難以抵銷石油輸出國家組織（OPEC）不願大幅增產、俄羅斯原油遭多國買家抵制以致國際能源供給短缺的影響。

最新經濟數據方面，在通膨陰影籠罩下，美國2月消費支出成長0.2%，低於市場預期，也遠低於1月增幅2.7%。聯準會偏好參考、剔除食品與能源的核心個人消費支出（Core PCE）物價指數年增5.4%，漲幅高於1月的5.2%，通膨未見緩和跡象。

美國上週20.2萬人初次申請失業給付，略高於前期創1969年以來新低的水準，勞動市場緊繃態勢不變。

美國勞工部預定明天公布3月就業報告。華爾街預期，美國3月非農業就業人口增加49萬人，失業率從2月的3.8%微降至3.7%，逼近COVID-19大流行前創半世紀來新低的3.5%。

 

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