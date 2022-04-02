整堂瑜伽課都在罵自己！工作狂寫休息筆記：亂世裡有時間做下犬式

▲一開始做瑜伽，整堂課都在批評自己「做得不夠好」，直到從練習接納開始。（示意圖，非當事人／翻攝自pixabay）

記者林育綾／台北報導

工作狂常常忘記留時間給自己喘口氣，作家柯采岑現任女人迷Sales Head，在忙碌之餘已連續3年維持每週做瑜伽習慣，起初只是打算調整生活步調，卻在過程中有更深的察覺。她透露自己初期上課時，一整堂下來都在對自己反覆責難「你看看你，做得多差勁。」直到從練習接納開始，如今自許「在亂世裡頭，做一個有時間做下犬式的佳人。」

柯采岑發表第2本散文創作《四時瑜伽－一個工作狂的休息筆記》，由重版文化發行。是一個瑜伽初心者及工作狂重症患者的自白，透過3年來週週做瑜伽練習的收穫，像柏油路裡頭閃著光的玻璃碎片，感受到每一次微小而確實的，在時間裡頭經歷各種變化生成。

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這本書很多時候，是寫在瑜伽課堂後的午間、教室外、有樹蔭的路邊長凳上，不同階段有不同養成，不同季節有各異關心與書寫。從一開始只是打算調整生活步調開始，卻在這過程中，遇到的疫情的試煉、相遇是緣、分離是緣。

包括在居家防疫的日子裡，那些不安與焦慮中；在思索與家族還有自身的關係裡，隨著節氣的變化，和瑜伽老師的對話，進而察覺自己、更深一層去思考，30世代的她要怎麼去面對生活，去如何感知生活周遭的一切。

▲從瑜伽覺察到容易對自己嚴厲，此後跟瑜伽展開了穩定交往的關係。（示意圖，非當事人／Pexels）

她在其中一篇章節透露，從前練瑜伽總斷斷續續，某些體式更是她心中大魔王，一堂瑜伽課下來，得到的不是放鬆自在，而是對自己的反覆責難，「你看看你，做得多差勁。」某個春分時節，突然想從頭來過，重新認識瑜伽，也在練習時發現到自己有「截彎取直、抄捷徑走」的意圖，又忍不住對自己失望與咎責。



她觀察到對自己容易嚴厲，也去學習「接納現時狀態，不只是一句口號，而是真的接納──現在的你便是如此。」從接納開始，跟瑜伽發展穩定的交往關係。

瑜伽撐開了生活的餘裕與從容，希望也把這樣的呼吸感，分送給每個熱愛工作的人。另外「工作狂」是身分認同，改不了，更想為喜愛的工作，活得更好一點，那麼我們也有機會，改寫那工作狂一詞——「說穿了，我們不過是認真創造的一群人，學著也去創造自己」。

▲新生代作家柯采岑發表第2本散文創作《四時瑜伽－一個工作狂的休息筆記》。（圖／重版文化）