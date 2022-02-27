上台報告演講最大忌諱！該結尾就結尾，多說反而「歹戲拖棚」

▲無論是報告或演講，記得「該結尾就要結尾」。（示意圖／You X Ventures／取自免費圖庫unsplash）

文／曾培祐

摘自／遠流出版《表達吸睛》

很多時候明明講者已經講完，也讓聽者說出三個Yes、做出簡單承諾，而報告時間也快到了，卻又加上幾個重點或想法，導致結尾不像結尾，也減輕了聽者說Yes許下承諾的力道。看看IKEA霜淇淋販賣區，下一站是停車場，吃完霜淇淋就是抵達終點，留下美好的體驗，然後離開。所以，已經結尾就不要再多講內容，那只是畫蛇添足罷了。

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但如果講完之後發現還有時間，你可以做兩件事：

第一，開放聽者提問。有些聽者可能有些疑惑或想法，此時可以讓他們提問。

第二，給聽者完全安靜的整理思緒時間。有些時候，聽完並不代表馬上就能整理出重點，這時給聽者完全安靜的時間，讓他整理一下方才聽到的內容，也有助於對你的表達有更深刻的印象。你可以說：「我們還有兩分鐘的時間，我邀請各位將剛剛聽到的內容整理出三個重點，但請不要交談，因為會影響其他人的思考。這是一段完全安靜的時間，我們開始吧！」

你或許會想，剛才來不及講到的那一段是這次報告非常重要的重點，如果非講不可，那該怎麼辦？其實，若你按照前面提過的上台報告步驟設計內容，你擔心的情況就絕對不會發生。

還記得上台報告要講的第一句話是什麼嗎？就是「一句話重點」，這表示重點在一開始就講了，接下來要運用支撐點說服聽者「一句話重點」的重要性。報告的最後運用「簡單的第一步」、「和自己做約定」或「五感刺激」，讓聽者留下美好的印象，同時願意接受你提出的想法。

你發現了嗎？支撐點和結尾都是圍繞著重點而設計的，所以不會有重點沒講到的情況，只會有「一句話重點」沒有設計好的情況。你可能又會問，萬一真的沒有設計好「一句話重點」，有些關鍵資訊沒講到，不能在最後補充嗎？非得要該結尾的時候就結尾嗎？

我的答案依然是別補充了，就結尾吧！因為就算讓你多說個「一句話重點」，卻沒時間說支撐點，沒時間送給聽者「霜淇淋」，那麼這一句話重點的說服力道也不夠，反而讓聽者混淆，白白浪費了前面留給聽者的好印象。

歹戲或許本來是一齣好戲，因為拖棚了，才讓人覺得是歹戲，該結尾時就要結尾。倘若真是非說不可的重點，還是有很多方法可以傳遞給聽者，例如用電子郵件將內容寄給對方，或者錄成影片上傳到網路，然後把連結給對方⋯⋯。

好不容易設計出一齣好戲，千萬別讓拖棚給搞砸了！

★本文摘自遠流出版《表達吸睛：從個人到小組，重量級講師教你的升級說話課》，作者曾培祐，喜歡演講、熱鬧和閱讀的說故事達人，現為專業講師，擅長「吸睛教學」與「有感表達」，受邀在各行業進行授課，每年授課時數超過500小時。本書是上台報告必備兵法，透過精彩案例說明與實戰演練設計，學會表達關鍵技巧，聽者想不印象深刻都難！