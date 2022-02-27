　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上台報告演講最大忌諱！該結尾就結尾，多說反而「歹戲拖棚」

▲▼職場，辦公室，上班族，筆電，會議，開會，報告，簡報，專業形象。（圖／You X Ventures／取自免費圖庫unsplash）

▲無論是報告或演講，記得「該結尾就要結尾」。（示意圖／You X Ventures／取自免費圖庫unsplash）

文／曾培祐

摘自／遠流出版《表達吸睛

很多時候明明講者已經講完，也讓聽者說出三個Yes、做出簡單承諾，而報告時間也快到了，卻又加上幾個重點或想法，導致結尾不像結尾，也減輕了聽者說Yes許下承諾的力道。看看IKEA霜淇淋販賣區，下一站是停車場，吃完霜淇淋就是抵達終點，留下美好的體驗，然後離開。所以，已經結尾就不要再多講內容，那只是畫蛇添足罷了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但如果講完之後發現還有時間，你可以做兩件事：

第一，開放聽者提問。有些聽者可能有些疑惑或想法，此時可以讓他們提問。

第二，給聽者完全安靜的整理思緒時間。有些時候，聽完並不代表馬上就能整理出重點，這時給聽者完全安靜的時間，讓他整理一下方才聽到的內容，也有助於對你的表達有更深刻的印象。你可以說：「我們還有兩分鐘的時間，我邀請各位將剛剛聽到的內容整理出三個重點，但請不要交談，因為會影響其他人的思考。這是一段完全安靜的時間，我們開始吧！」

你或許會想，剛才來不及講到的那一段是這次報告非常重要的重點，如果非講不可，那該怎麼辦？其實，若你按照前面提過的上台報告步驟設計內容，你擔心的情況就絕對不會發生。

還記得上台報告要講的第一句話是什麼嗎？就是「一句話重點」，這表示重點在一開始就講了，接下來要運用支撐點說服聽者「一句話重點」的重要性。報告的最後運用「簡單的第一步」、「和自己做約定」或「五感刺激」，讓聽者留下美好的印象，同時願意接受你提出的想法。

你發現了嗎？支撐點和結尾都是圍繞著重點而設計的，所以不會有重點沒講到的情況，只會有「一句話重點」沒有設計好的情況。你可能又會問，萬一真的沒有設計好「一句話重點」，有些關鍵資訊沒講到，不能在最後補充嗎？非得要該結尾的時候就結尾嗎？

我的答案依然是別補充了，就結尾吧！因為就算讓你多說個「一句話重點」，卻沒時間說支撐點，沒時間送給聽者「霜淇淋」，那麼這一句話重點的說服力道也不夠，反而讓聽者混淆，白白浪費了前面留給聽者的好印象。

歹戲或許本來是一齣好戲，因為拖棚了，才讓人覺得是歹戲，該結尾時就要結尾。倘若真是非說不可的重點，還是有很多方法可以傳遞給聽者，例如用電子郵件將內容寄給對方，或者錄成影片上傳到網路，然後把連結給對方⋯⋯。

好不容易設計出一齣好戲，千萬別讓拖棚給搞砸了！

▲▼《表達吸睛》幫助人們學會上台報告言之有物，讓聽者印象深刻。（圖／遠流出版）

★本文摘自遠流出版《表達吸睛：從個人到小組，重量級講師教你的升級說話課》，作者曾培祐，喜歡演講、熱鬧和閱讀的說故事達人，現為專業講師，擅長「吸睛教學」與「有感表達」，受邀在各行業進行授課，每年授課時數超過500小時。本書是上台報告必備兵法，透過精彩案例說明與實戰演練設計，學會表達關鍵技巧，聽者想不印象深刻都難！

►這些飾品不只可愛還能「招桃花」

ET快訊
快訊／德國怒了！送烏克蘭1000枚反坦克武器、500枚刺針飛
快訊／美、歐盟、英德法聯合聲明：將把俄羅斯銀行逐出SWIFT

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今晨9.8℃！3波冷空氣接力　「劇烈變天」時間曝

全天「國道壅塞路段」出爐！國5連塞13小時車程增7倍

上台報告演講最大忌諱！該結尾就結尾，多說反而「歹戲拖棚」

年初預言有戰火！命理師曝「習近平星座」：他在觀察普丁

烏克蘭正妹佳娜、貝娜分享蔡英文「與烏克蘭同在」　合掌貼圖感謝

北市動物園門票將漲「翻倍為120元」　北市民維持60元

50元硬幣印「妮」字…她崩潰尋人「出來面對」　專家解答：是真幣

桃園機場開航43周年！董總感謝同仁　「Together we go further」期勉精進向前

林昶佐看烏克蘭「要台強化國防」　謝和弦1反問讓6000人朝聖

快訊／遠百信義A13傳「確診者足跡」　北市衛生局證實是宜蘭個案

KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

俄軍導彈就砸在自家院子...　烏克蘭居民嘆： 該怎麼生存？

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

大白鵝集體散步超守秩序！　嘎嘎狂叫：像幼稚園帶隊XD

沒帶眼鏡！用有度數蛙鏡救急　高中妹神情超專注...同學憋笑

聯合國「譴責俄侵烏」表決　俄羅斯自投反對、中國棄權

恐怖畫面曝！騎士閃三寶違停車摔倒遭輾死　砂石車司機嚇傻

烏克蘭總統闢謠投降假消息　自拍影片斥：不會放下武器

今晨9.8℃！3波冷空氣接力　「劇烈變天」時間曝

全天「國道壅塞路段」出爐！國5連塞13小時車程增7倍

上台報告演講最大忌諱！該結尾就結尾，多說反而「歹戲拖棚」

年初預言有戰火！命理師曝「習近平星座」：他在觀察普丁

烏克蘭正妹佳娜、貝娜分享蔡英文「與烏克蘭同在」　合掌貼圖感謝

北市動物園門票將漲「翻倍為120元」　北市民維持60元

50元硬幣印「妮」字…她崩潰尋人「出來面對」　專家解答：是真幣

桃園機場開航43周年！董總感謝同仁　「Together we go further」期勉精進向前

林昶佐看烏克蘭「要台強化國防」　謝和弦1反問讓6000人朝聖

快訊／遠百信義A13傳「確診者足跡」　北市衛生局證實是宜蘭個案

不斷更新／美英歐聲明：將把俄國銀行逐出SWIFT！

快訊／美英歐聯合聲明：未來幾天將把俄羅斯銀行逐出SWIFT

中國學者聯名反對俄羅斯侵烏　慘遭圍剿急刪文

荷蘭加入軍援烏克蘭！　將提供反戰車火箭筒、刺針防空飛彈

今晨9.8℃！3波冷空氣接力　「劇烈變天」時間曝

烏稱俄軍逼近歐洲最大核電廠！　總統：把俄國踢出SWIFT已有共識

全天「國道壅塞路段」出爐！國5連塞13小時車程增7倍

烏克蘭戰爭「美國或俄羅斯」？　波灣國家3原因難選邊站

上台報告演講最大忌諱！該結尾就結尾，多說反而「歹戲拖棚」

立陶宛宣布　禁止俄羅斯航空公司使用其空域

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

變天速度快！明最凍13度2區迎雨

美國為何不出兵？　他曝4大原因

林昶佐要台強化國防　謝和弦1反問讓6000人朝聖

床戰不滿足！撞見哥哥女友「搭小王機車抓GG」該說嗎

50元硬幣上印「妮」字…她崩潰尋人

90年代霸主！「手搖3巨頭」消失街頭爆懷念

戰力最強小國？　PTT狂喊1國：世界吉娃娃

年初預言有戰火！命理師曝「習近平星座」：他在觀察普丁

開戰沒人幫？他點名1國「台灣該學習」網狂點頭

台灣女大生收到「烏克蘭傭兵徵選」！簡訊曝

烏克蘭正妹分享蔡英文「與烏克蘭同在」　合掌貼圖感謝

北市動物園門票將漲「翻倍為120元」

「加油1016元」店員只算1000元　真相神翻了

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」！網曝3優勢

更多熱門

相關新聞

開賣1小時就搶光！宇佐見鈴新書來台

開賣1小時就搶光！宇佐見鈴新書來台

日本文壇矚目新星宇佐見鈴（宇佐見りん）年僅22歲，曾經以出道作品創下「史上最年輕的三島由紀夫賞得主」紀錄，後續小說《本命，燃燒》又得到芥川賞，該小說將文學結合追星文化，探討生存價值、活著得意義，一出版就獲得熱烈迴響，在日本銷售超過50萬冊，如今悅知文化將出版繁體中文版，作者親簽版在預購首日開賣1小時就銷售一空！

防彈V隨身愛書曝光！8階段練說話內功

防彈V隨身愛書曝光！8階段練說話內功

神奇「失能旅社」讓住客不想走！

神奇「失能旅社」讓住客不想走！

我Line故我在！24小時永遠開機模式

我Line故我在！24小時永遠開機模式

少女為考試狂拔眉　母親畫眉掩飾

少女為考試狂拔眉　母親畫眉掩飾

關鍵字：

曾培祐遠流出版書訊

讀者迴響

熱門新聞

變天速度快！明最凍13度2區迎雨

27歲網紅驚傳急性胰腺炎過世

氣質女神「皮衣激戰」不雅片瘋傳！　洩畫面出處回應

吳奇隆遭傳將離婚　前妻馬雅舒一席話再成焦點「婚變主因被翻出」

吳宗憲拋震撼彈爆「與梁靜茹未婚生子」

台開證實發不出薪水　跳票累計達10億

德國怒了！贈送烏500枚刺針飛彈

甜心主播爆不倫「車內尖叫大哭58秒片」曝光！

快訊／北市公布案20486足跡　連逛新光三越A11、南西館及信義遠百

他騎機車去汽車展間女友嫌丟臉

俄殘殺烏克蘭平民影片瘋傳　瑞莎崩潰大哭！

烏克蘭有援軍了　白俄民主派：加入保衛烏克蘭行列

美國為何不出兵？　他曝4大原因

她全身紫斑…下體狂冒血！疑同居人家暴　3天後真相逆轉

林昶佐要台強化國防　謝和弦1反問讓6000人朝聖

更多

最夯影音

更多
KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩

KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩
怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

俄軍導彈就砸在自家院子...　烏克蘭居民嘆： 該怎麼生存？

俄軍導彈就砸在自家院子...　烏克蘭居民嘆： 該怎麼生存？

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面