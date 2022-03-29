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中華醫大寵美系、台灣畜犬協會簽訂策略聯盟　共創三贏契機

▲中華醫事科技大學校長孫逸民（右）、台灣畜犬協會理事長薛瑞銘（左）代表雙方簽訂策略聯盟意向書，加強產學合作，攜手創造產學鏈結的績效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫事科技大學校長孫逸民（右）、台灣畜犬協會理事長薛瑞銘（左）代表雙方簽訂策略聯盟意向書，加強產學合作，攜手創造產學鏈結的績效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

看準台灣寵物市場相關產業年年成長，中華醫事科技大學寵物照護與美容系29日與台灣畜犬協會（KCT）簽訂策略聯盟意向書，雙方未來將在實務師資和相關技能證照考試的輔導上合作交流，讓學生在理論與實作上緊密結合，一起培育寵物照護與美容專業人才。

策略聯盟簽訂儀式下午1時半，在中華醫大第一會議室舉行，由中華醫大校長孫逸民和台灣畜犬協會理事長薛瑞銘代表簽訂，畜犬協會幹部、寵美系系主任楊佳璋也偕同系上老師共同參與見證產學結盟合作攜手人才培育。

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中華醫大校長孫逸民表示，華醫寵物照護與美容系建構完整的寵物美容照護設備及學習場域，在著重技能訓練下，每年考取寵物美容師證照數量為全台相關大專校院之冠，對於學生在動物醫事助理的訓練也相當扎實，畢業生深受寵物業界歡迎，期盼透過與台灣畜犬協會的策略聯盟、產學資源共享，為國內培育更多寵物照護與美容相關專業人才，創造業界、學校和畢業生出路三贏的契機。

台灣畜犬協會理事長薛瑞銘表示，經由合作結盟的簽訂，未來雙方在師資、寵物照護與美容相關證照的考試輔導等方面會密切交流，深化彼此合作，幫助學生理論與實作緊密結合，縮短學用落差。

▲中華醫事科技大學校長孫逸民（右）、台灣畜犬協會理事長薛瑞銘（左）代表雙方簽訂策略聯盟意向書，加強產學合作，攜手創造產學鏈結的績效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

系主任楊佳璋說，根據相關統計資料顯示，2021年起台灣步日本人口出生率低的後塵出現黃金交叉，全台犬貓隻數首度超過15歲以下孩童的人數，寵物相關產業鏈年產值超過550億，並且以每年5％速度成長，寵物經濟為時勢所趨，顯見寵物照護與美容專業人才職涯市場潛力無窮，希望雙方的合作約定推動產學合作，提升學生寵物美容師證照通過率及實務技能達專業水準，為國內寵物產業培育專業人才，創造產學鏈結的成果績效。

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