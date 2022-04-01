桃園電商網購工作室「暴增22例」　陳時中：家人就佔了13例

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布新增104例本土個案，再創本土新高，桃園電商網購工作坊群聚就增加22例，大潭電廠也增加1人確診。指揮官陳時中表示，大潭電廠新增個案居住於新竹市，為居隔期間陰轉陽。電商群聚則是在下午突然爆出，目前已有7員工、13家人與2名接觸者染疫，目前尚未查獲與其他地方關聯性，染疫源頭還有待進一步疫調。

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▲「案23540」桃園某工作室確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增236例COVID-19確定病例，分別為104例本土個案及132例境外移入(75例為航班落地採檢陽性)。今日新增本土個案為45例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,033,816例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,009,862例排除)，其中23,629例確診，分別為7,602例境外移入，15,973例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計136例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲指揮中心公布4/1確診個案分布縣市。（圖／指揮中心提供）