羅一鈞請假洗衣遭蘇貞昌催婚　醫直搖頭：替蘇院長捏冷汗

▲羅一鈞忙到沒時間洗衣服，不少人都在替他擔憂 。（圖／指揮中心提供）



實習記者林郁婷／綜合報導

「國民女婿」羅一鈞昨日晚間突然向陳時中請假，原因竟然是要回家洗衣服，消息一出，讓不少民眾相當心疼，就連電商網紅486先生都想送一台洗脫烘給他，卻得到網友神回覆「不如幫他找老婆」，不過，醫師姜冠宇卻有不同看法。

許多人聽說羅一鈞忙到沒時間洗衣服，都在為他想解決辦法，像是486先生今早就在臉書發文，想送他最新的洗衣機和乾衣機，外加一台電子衣櫥；行政院長蘇貞昌更是公開催婚，還以自己為例，稱如果工作壓力大，回家和太太一起洗衣服是種舒壓，「現在新婚又有很高額的租金補貼，正是時候，請他考慮看看」。

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對此，姜冠宇在臉書表示，「各位同學！『洗衣服』這等事，茲事體大是現代家庭戰爭的來源，千萬別認為娶太太都是來幫你做家事的」，因為娶了太太之後，會更沒有時間洗衣服，「你需要的是，投資自動化設備，絕對不是娶太太啊，我實在替蘇院長的發言捏一把冷汗......。」

不少人看完也相當認同，「為了洗衣服而結婚不值得啦！送洗或多買些衣服還比較划算XD」、「洗脫烘買起來」、「洗烘脱的洗衣機業者以及洗衣店業者要出來行銷了啦」。