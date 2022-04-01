羅一鈞「深夜請假洗衣服」！神人驚見1點：根本台灣瀕危保育動物

▲羅一鈞忙到沒空洗衣服，深夜趕緊向陳時中請假。（圖／指揮中心提供）

網搜小組／劉維榛報導

「國民女婿」羅一鈞突然向陳時中請假，原來本土疫情炸鍋，導致他沒日沒夜賣命做疫調，眼看衣服都沒得穿了，因此請假要回家洗衣服，讓全台民眾心疼不已。對此，有粉專版主大讚，羅一鈞無論再忙，也不會把衣服丟給家人洗，「會自己洗！會自己曬！會自己收！根本台灣瀕危保育類動物！」

陳時中語帶心疼透露，週三（3月30日）深夜11點40分，羅一鈞突然跑來請假，告知接下來無法開會，希望能夠准假。聞言，陳時中感到不解，詢問是否有發生什麼狀況，沒想到羅一鈞卻說，必須回家洗衣服了，因為髒衣服已經堆到「再不洗就沒衣服穿了」。

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對此，陳時中直言很抱歉，一位公務員忙到深夜11點40分，居然還要請假，才能回家處理自己的事情，也險些流下難過的眼淚，接著不斷稱讚「羅一鈞很盡責」，也決定當晚深夜不開會，等到明天一早再來討論。

▲陳時中坦言很抱歉。（圖／翻攝臉書）



消息曝光後，臉書粉專「城西有顆地圖炮」驚呼，羅一鈞是稀有等級新好男人的典範，「他再不回家洗衣服就要裸奔了，OH！MY GOD！ 羅一鈞是會自己主動洗衣服的男性，沒有丟給媽媽，沒有丟給男友女友，他會自己洗！會自己曬！會自己收！根本台灣瀕危保育類動物！」

該網友也分享遇到超雷室友的經歷，「室友不要說洗衣服曬衣服了，他連去陽台把全家的衣服收下來都有困難！我之前有一次出國前忘記收衣服，回國後，家中髒衣服堆得跟山一樣高都沒洗，出國後還有傳簡訊提醒他要收衣服，結果他連自己的內褲都不收，衣服依然在陽台上。」

底下網友熱議，「直接買一台洗脫烘就解決了」、「昨晚應該很多地方岳母排隊要幫羅女婿洗衣」、「果然是國民女婿啊」、「應該一堆人只想要知道去哪裡抽號碼牌洗衣服吧」、「其實可以網路預約送洗啦」、「晚上11點40分還沒下班，指揮中心是多爆肝」。