「今晚打老虎」運毒栽跟斗　挑法院對面遮行蹤仍被檢警KO

▲港星周星馳（左）在《賭俠2之上海灘賭聖》主演賭聖「今晚打老虎」。（圖／翻攝YouTube）

記者黃哲民／台北報導

北市一個以林姓男子為首的販毒集團，去年租用士林地院對面一個汽車美容店接運逾41公斤安非他命，還派出綽號「今晚打老虎」的手下開車打頭陣戒護，但來不及轉移陣地，就被埋伏監控的檢警抄掉，林男等8嫌落網推稱買毒或非法換匯，企圖規避最重可判無期徒刑的運輸第二級毒品重罪，台北地院不採信林男等人狡辯，依運輸第二級毒品未遂罪各判刑3年4月到7年，可上訴。

「今晚打老虎」一詞成名於港星周星馳主演的電影《賭俠2之上海灘賭聖》，周在片中飾演賭聖「今晚打老虎」，穿梭到過去的上海灘，在牌桌上擊敗號稱從沒輸過的法國賭神「皮亞卡箱」。此橋段堪稱經典，「今晚打老虎」也成為響亮代名詞，其實是片中角色法文名字「commentallez-vous」的粵語諧音。

本案被販毒集團派去打頭陣押車的「今晚打老虎」，正常職業是做工程的。去年（2021年）5月26日，綽號「眼鏡」的林姓主嫌預先叫手下以一萬元代價，向士林地院對面一家汽車美容店借用當天店內場地，並與上游毒梟約好，以2個鐵製汽油桶暗藏共逾41公斤的安非他命，用小貨車送到店內。

林男與毒梟聯繫時，不斷以「輪框」代稱裝毒品的油桶，同夥邱姓男子並在「你若盛開，蝴蝶自來」的微信群組持續下令在外把風的手下「外面運動，不要講話」、「在路上自己走，巡巡看看」、「附近所有路口，車上的人都給我檢查」等語。

台北地檢署指揮台中市豐原警分局、海巡署彰化查緝隊在四周佈線監控，發現假裝掃地的集團成員在打電話，研判可能通風報信，當天下午4時許發動攻堅，雖來不及攔下送毒的貨車，但當場逮捕邱男3人並扣得毒品，事後循線緝捕逃走的林男5人到案。

林男和邱男辯稱到場跟毒梟碰面買毒，並非運輸毒品，「今晚打老虎」跟其餘小弟辯稱當天上午，集團成員在台北車站用台幣私下換匯人民幣遭搶，集團安排當天下午第二度換匯，他們是來護鈔嚴防黑吃黑，不是來運毒更不知現場會有毒品。

不過檢警早已監控林男等人計劃將毒品轉運到摩鐵給集團老闆驗貨，且「今晚打老虎」逃亡期間還跟朋友懺悔本來是自己要出事，大哥臨時叫他回去辦公室拿分裝毒品用的塑膠袋，「是大哥一通電話救了我」，他打算去投案頂替當主嫌，可見「護鈔」只是瞎掰的理由。

法官審理認定林男8嫌共同運輸第二級毒品，法定刑為10年以上徒刑到無期徒刑，得併科罰金1500萬元以下，因毒品當場裡被查獲，依未遂犯論處，判林男與邱男各7年徒刑，「今晚打老虎」等5嫌各6年4月到6年8月徒刑，到案認罪的一嫌獲輕判3年4月徒刑，可上訴。